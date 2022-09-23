Как приготовить цветную капусту, чтобы она получилась идеальной по вкусу и мягкости: суперпростой рецепт (видео)
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После этого рецепта вы будете готовить цветную капусту только таким способом
Цветная капуста – очень вкусный сезонный овощ, который можно не только тушить на сковороде или же мариновать на зиму в виде соте. Особенно нежная текстура получается, если запечь цветную капусту в духовке. Это можно сделать с минимум усилий.
Рецептом запеченной цветной капусты со специями делится фудблогерка Маша Лисица в Instagram. Блюдо получается невероятно вкусным и идеальным по степени мягкости. Плюс этого рецепта в том, что специи вы можете подобрать по своему вкусу.
Ингредиенты:
- Цветная капуста – 1 шт.
- Масло (подсолнечное или оливковое) – 60-70 мл
- Итальянские травы, соль, паприка, чеснок
- Сливочное масло – 30 г
- Твердый сыр
- Панировочные сухари
Способ приготовления:
- Капусту чистим, подрезаем ножку и варим в кипящей подсоленной воде 10 минут.
- Смешиваем растопленное сливочное масло, растительное масло, соль, перец, итальянские травы и паприку.
- Капусту кладем в форму. Обмазываем специями, посыпаем сухарями (по желанию).
- Запекаем 20 минут при 220 градусах.
- Готовую капусту сверху присыпаем натертым сыром.
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