Идеально дополнит блинчики: рецепт вкуснейшего джема из двух ингредиентов на зиму (видео)

Эта сладкая закрутка готовится просто, а получается невероятно вкусной

Пока еще на прилавках можно найти свежие персики, успейте заготовить эти вкусные фрукты на зиму. Из сладких закруток можно закрыть не только традиционное персиковое варенье, а и не менее ароматный и насыщенный джем. К тому же, приготовить его очень просто.

Рецептом изумительного персикового джема на зиму поделилась фудблогерка Кристина Булезюк в Instagram. Для этой заготовки вам нужно всего лишь два ингредиента. Такой джем будет идеально гармонировать с блинчиками или же другой выпечкой.

Ингредиенты:

1,2 кг спелых персиков

1,0 кг сахара

Способ приготовления:

Персики моем и заливаем кипятком полностью накрыв – оставляем на 5-7 минут. Снимаем шкурку, крошим кубиками и засыпаем сахаром, мешаем и оставляем на 1 час, чтобы образовался сок. Варим в металлической посуде на крошечном огне. Доводим до кипения и варим 5 минут. Выключаем газ, накрываем крышкой и оставляем застывать на ночь. Второй этап: варим 20-30 минут (обязательно на маленьком огне). Взбиваем блендером и заливаем в стерилизованные банки.

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