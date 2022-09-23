Идеально дополнит блинчики: рецепт вкуснейшего джема из двух ингредиентов на зиму (видео)
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Эта сладкая закрутка готовится просто, а получается невероятно вкусной
Пока еще на прилавках можно найти свежие персики, успейте заготовить эти вкусные фрукты на зиму. Из сладких закруток можно закрыть не только традиционное персиковое варенье, а и не менее ароматный и насыщенный джем. К тому же, приготовить его очень просто.
Рецептом изумительного персикового джема на зиму поделилась фудблогерка Кристина Булезюк в Instagram. Для этой заготовки вам нужно всего лишь два ингредиента. Такой джем будет идеально гармонировать с блинчиками или же другой выпечкой.
Ингредиенты:
- 1,2 кг спелых персиков
- 1,0 кг сахара
Способ приготовления:
- Персики моем и заливаем кипятком полностью накрыв – оставляем на 5-7 минут.
- Снимаем шкурку, крошим кубиками и засыпаем сахаром, мешаем и оставляем на 1 час, чтобы образовался сок.
- Варим в металлической посуде на крошечном огне.
- Доводим до кипения и варим 5 минут.
- Выключаем газ, накрываем крышкой и оставляем застывать на ночь.
- Второй этап: варим 20-30 минут (обязательно на маленьком огне).
- Взбиваем блендером и заливаем в стерилизованные банки.
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