Всего 15 минут – и готово: суперпростой рецепт вкусной пиццы на сковороде (видео)

Приготовить пиццу можно и без духовки

Пицца уже давно перестала быть исключительной частью итальянской кулинарной культуры. Существует масса рецептов этого блюда, в том числе так называемые ленивые пиццы. Это идеальный вариант, если вы хотите сытно поесть, но не готовы тратить время на приготовление теста и выпекание пиццы в духовке.

Рецептом пиццы на сковороде делится фудблогерка Кристина Булезюк в Instagram. Такая ленивая пицца готовится невероятно быстро, а получается очень вкусной. Плюс рецепта в том, что начинку вы можете варьировать по своему вкусу.

Ингредиенты для теста:

2 яйца

4 ст. л. сметаны или майонеза

6 ст. л. муки без горки

Начинка:

2 ст. л. томатной пасты или кетчупа

колбаса, сосиски школьные или охотничьи (на ваш вкус)

помидоры "Черри" или обычные

перец

сыр — моцарелла, голландский (хотя 2 вида)

Способ приготовления:

Предварительно готовим начинку, моем и измельчаем все ингредиенты. Смешиваем сметану, яйца и муку, густота теста должна быть, как жидкая сметана. Нагреваем сковороду, немного добавляем растительное масло, выливаем тесто, огонь должен быть средним. Через 1 минуту по центру ложкой размазываем томатную пасту, Далее быстро выкладываем начинку и посыпаем тертым сыром, закрываем крышкой и готовим 15 минут. Пиццу обязательно есть горячей.

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