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Всего 15 минут – и готово: суперпростой рецепт вкусной пиццы на сковороде (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Аппетитная ленивая пицца Новость обновлена 23 сентября 2022, 19:02
Аппетитная ленивая пицца

Приготовить пиццу можно и без духовки

Пицца уже давно перестала быть исключительной частью итальянской кулинарной культуры. Существует масса рецептов этого блюда, в том числе так называемые ленивые пиццы. Это идеальный вариант, если вы хотите сытно поесть, но не готовы тратить время на приготовление теста и выпекание пиццы в духовке.

Рецептом пиццы на сковороде делится фудблогерка Кристина Булезюк в Instagram. Такая ленивая пицца готовится невероятно быстро, а получается очень вкусной. Плюс рецепта в том, что начинку вы можете варьировать по своему вкусу.

Ингредиенты для теста:

  • 2 яйца
  • 4 ст. л. сметаны или майонеза
  • 6 ст. л. муки без горки

Начинка:

  • 2 ст. л. томатной пасты или кетчупа
  • колбаса, сосиски школьные или охотничьи (на ваш вкус)
  • помидоры "Черри" или обычные
  • перец
  • сыр — моцарелла, голландский (хотя 2 вида)

Способ приготовления:

  1. Предварительно готовим начинку, моем и измельчаем все ингредиенты.
  2. Смешиваем сметану, яйца и муку, густота теста должна быть, как жидкая сметана.
  3. Нагреваем сковороду, немного добавляем растительное масло, выливаем тесто, огонь должен быть средним.
  4. Через 1 минуту по центру ложкой размазываем томатную пасту,
  5. Далее быстро выкладываем начинку и посыпаем тертым сыром, закрываем крышкой и готовим 15 минут.
  6. Пиццу обязательно есть горячей.

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