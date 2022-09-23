Всего 15 минут – и готово: суперпростой рецепт вкусной пиццы на сковороде (видео)
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Приготовить пиццу можно и без духовки
Пицца уже давно перестала быть исключительной частью итальянской кулинарной культуры. Существует масса рецептов этого блюда, в том числе так называемые ленивые пиццы. Это идеальный вариант, если вы хотите сытно поесть, но не готовы тратить время на приготовление теста и выпекание пиццы в духовке.
Рецептом пиццы на сковороде делится фудблогерка Кристина Булезюк в Instagram. Такая ленивая пицца готовится невероятно быстро, а получается очень вкусной. Плюс рецепта в том, что начинку вы можете варьировать по своему вкусу.
Ингредиенты для теста:
- 2 яйца
- 4 ст. л. сметаны или майонеза
- 6 ст. л. муки без горки
Начинка:
- 2 ст. л. томатной пасты или кетчупа
- колбаса, сосиски школьные или охотничьи (на ваш вкус)
- помидоры "Черри" или обычные
- перец
- сыр — моцарелла, голландский (хотя 2 вида)
Способ приготовления:
- Предварительно готовим начинку, моем и измельчаем все ингредиенты.
- Смешиваем сметану, яйца и муку, густота теста должна быть, как жидкая сметана.
- Нагреваем сковороду, немного добавляем растительное масло, выливаем тесто, огонь должен быть средним.
- Через 1 минуту по центру ложкой размазываем томатную пасту,
- Далее быстро выкладываем начинку и посыпаем тертым сыром, закрываем крышкой и готовим 15 минут.
- Пиццу обязательно есть горячей.
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