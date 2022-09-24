Арбузная сальса: оригинальный рецепт по-мексикански
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Как неожиданно приготовить арбуз, если надоели десерты.
Любители арбуза постепенно наедаются сочной сладкой ягодой и уже задумываются, как еще интересно и вкусно ее приготовить. Арбуз можно использовать не только в качестве десертов, но также делать из него острые закуски.
"Телеграф" нашел для вас вариант оригинального рецепта мексиканской кухни, в котором арбуз – главный ингредиент популярного острого соуса. Предлагаем вам приготовить пряную и сладкую сальсу с арбузом и перцем.
Как сделать арбузную сальсу
Ингредиенты:
- 500 г арбуза,
- 1 лайм,
- 0,5 красной луковицы,
- 1 болгарский красный перец,
- горький перец по вкусу,
- 1 пучок кинзы,
- щепотка соли.
Приготовление:
- Очистите от косточек и порежьте арбуз кубиками.
- Мелко порежьте болгарский перец.
- Острый перец, лук и зелень мелко покрошите.
- Из лайма выдавите сок.
- Смешайте в миске все ингредиенты, заправьте лаймовым соком и посолите.
- Охладите сальсу для подачи.
- Подавайте с чипсами из тортильи, с мясом или рыбой.
Приятного аппетита!
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