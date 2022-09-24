Арбузная сальса: оригинальный рецепт по-мексикански

Как неожиданно приготовить арбуз, если надоели десерты.

Любители арбуза постепенно наедаются сочной сладкой ягодой и уже задумываются, как еще интересно и вкусно ее приготовить. Арбуз можно использовать не только в качестве десертов, но также делать из него острые закуски.

"Телеграф" нашел для вас вариант оригинального рецепта мексиканской кухни, в котором арбуз – главный ингредиент популярного острого соуса. Предлагаем вам приготовить пряную и сладкую сальсу с арбузом и перцем.

Как сделать арбузную сальсу

Ингредиенты:

500 г арбуза,

1 лайм,

0,5 красной луковицы,

1 болгарский красный перец,

горький перец по вкусу,

1 пучок кинзы,

щепотка соли.

Приготовление:

Очистите от косточек и порежьте арбуз кубиками. Мелко порежьте болгарский перец. Острый перец, лук и зелень мелко покрошите. Из лайма выдавите сок. Смешайте в миске все ингредиенты, заправьте лаймовым соком и посолите. Охладите сальсу для подачи. Подавайте с чипсами из тортильи, с мясом или рыбой.

Приятного аппетита!

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