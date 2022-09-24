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Арбузная сальса: оригинальный рецепт по-мексикански

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публикации
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Автор
Сальса с арбузом Новость обновлена 24 сентября 2022, 15:26
Сальса с арбузом

Как неожиданно приготовить арбуз, если надоели десерты.

Любители арбуза постепенно наедаются сочной сладкой ягодой и уже задумываются, как еще интересно и вкусно ее приготовить. Арбуз можно использовать не только в качестве десертов, но также делать из него острые закуски.

"Телеграф" нашел для вас вариант оригинального рецепта мексиканской кухни, в котором арбуз – главный ингредиент популярного острого соуса. Предлагаем вам приготовить пряную и сладкую сальсу с арбузом и перцем.

Как сделать арбузную сальсу

Ингредиенты:

  • 500 г арбуза,
  • 1 лайм,
  • 0,5 красной луковицы,
  • 1 болгарский красный перец,
  • горький перец по вкусу,
  • 1 пучок кинзы,
  • щепотка соли.

Приготовление:

  1. Очистите от косточек и порежьте арбуз кубиками.
  2. Мелко порежьте болгарский перец.
  3. Острый перец, лук и зелень мелко покрошите.
  4. Из лайма выдавите сок.
  5. Смешайте в миске все ингредиенты, заправьте лаймовым соком и посолите.
  6. Охладите сальсу для подачи.
  7. Подавайте с чипсами из тортильи, с мясом или рыбой.

Приятного аппетита!

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#Рецепт #Арбуз #Сальса