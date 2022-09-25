С чем запечь курицу, чтобы мясо получилось нежным и сочным: необычный рецепт (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Такая вкусная курица удивит ваших гостей, хотя готовится очень легко
Курица – один из самых простых в приготовлении вариантов мяса. Вы можете сделать из нее хрустящие куриные наггетсы или же пожарить филе в кисло-сладком соусе. Невероятно нежной и сочной курица получается, когда ее запекают в духовке.
Чтобы мясо было еще более ароматным и вкусным, добавьте к курице один простой фрукт – яблоко. Рецептом запеченных куриных бедер с яблоками делится фудблогерка Маша Лисица в Instagram. Сочетание сладкого с мясом придают блюду очень необычный вкус.
Ингредиенты:
- Бедра куриные (или филе)
- Яблоки
- Сахар
- Соль, специи
- Масло сливочное
Способ приготовления:
- Растопить сливочное масло на сковороде, добавить яблоки и потушить.
- Засыпать сахаром и карамелизовать 10 минут.
- Тем временем замариновать бедра. Добавить соль и специи и оставить в холодильнике.
- В форму на низ выкладываем яблоки, а сверху мясо.
- Ставим в духовку на 200 градусов на 1 час.
Ранее "Телеграф" делился очень простым рецептом ленивой пиццы. Для приготовления вкусного блюда нужны всего 15 минут и сковорода. А также мы писали, что куриное филе идеально гармонирует со сливочной пастой. Изысканный итальянский обед сможет приготовить каждый.