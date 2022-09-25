С чем запечь курицу, чтобы мясо получилось нежным и сочным: необычный рецепт (видео)

Такая вкусная курица удивит ваших гостей, хотя готовится очень легко

Курица – один из самых простых в приготовлении вариантов мяса. Вы можете сделать из нее хрустящие куриные наггетсы или же пожарить филе в кисло-сладком соусе. Невероятно нежной и сочной курица получается, когда ее запекают в духовке.

Чтобы мясо было еще более ароматным и вкусным, добавьте к курице один простой фрукт – яблоко. Рецептом запеченных куриных бедер с яблоками делится фудблогерка Маша Лисица в Instagram. Сочетание сладкого с мясом придают блюду очень необычный вкус.

Ингредиенты:

Бедра куриные (или филе)

Яблоки

Сахар

Соль, специи

Масло сливочное

Способ приготовления:

Растопить сливочное масло на сковороде, добавить яблоки и потушить. Засыпать сахаром и карамелизовать 10 минут. Тем временем замариновать бедра. Добавить соль и специи и оставить в холодильнике. В форму на низ выкладываем яблоки, а сверху мясо. Ставим в духовку на 200 градусов на 1 час.

Ранее "Телеграф" делился очень простым рецептом ленивой пиццы. Для приготовления вкусного блюда нужны всего 15 минут и сковорода. А также мы писали, что куриное филе идеально гармонирует со сливочной пастой. Изысканный итальянский обед сможет приготовить каждый.