Самые ленивые голубцы: уникальный рецепт для занятых хозяек
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Простой рецепт аппетитных капустных котлеток, который упрощает жизнь.
Тем, кто любит голубцы, но не имеет времени возиться с долгой обработкой и заворачиванием капустных листьев, как раз пригодится упрощенный аналог этого блюда. Ингредиенты те же, вкус – бесподобный, зато результат получается намного быстрее и проще.
"Телеграф" предлагает вам опробовать рецепт ленивых голубцов, с которыми намного легче возиться, чем с их прототипом. Эта закуска за счет капусты получается сочной и аппетитной, а вы экономите время.
Как сделать ленивые голубцы
Ингредиенты:
- фарш – 400 г,
- яйцо – 1 шт.,
- рис – 70 г,
- капуста – 700 г,
- лук – 250 г,
- морковь – 250 г,
- чеснок – 2 зубчика,
для заливки:
- томатная паста – 1 ст. ложка,
- сметана – 2 ст. ложки,
- перец – по вкусу,
- соль – по вкусу.
Приготовление:
- Капусту нашинкуйте и опустите в кипяток на 3-4 минуты, а затем слейте лишнюю жидкость.
- Добавьте к капусте фарш, промытый рис и яйцо, посолите, поперчите и перемешайте.
- Сформируйте из фарша небольшие котлеты.
- Измельчите лук.
- Морковь потрите на крупной терке.
- Чеснок пропустите через чесночницу.
- Обжарьте лук, морковь и чеснок на быстром огне.
- Для заливки смешайте томатную пасту со сметаной, посолите, поперчите, добавьте обжаренные овощи, небольшое количество воды и перемешайте.
- Капустные голубцы залейте овощной заливкой̆ и отправьте в разогретую до 180°С духовку на 50 минут.
- Готовые голубцы посыпьте зеленью и подавайте с любым гарниром.
Приятного аппетита!
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