Самые ленивые голубцы: уникальный рецепт для занятых хозяек

Простой рецепт аппетитных капустных котлеток, который упрощает жизнь.

Тем, кто любит голубцы, но не имеет времени возиться с долгой обработкой и заворачиванием капустных листьев, как раз пригодится упрощенный аналог этого блюда. Ингредиенты те же, вкус – бесподобный, зато результат получается намного быстрее и проще.

"Телеграф" предлагает вам опробовать рецепт ленивых голубцов, с которыми намного легче возиться, чем с их прототипом. Эта закуска за счет капусты получается сочной и аппетитной, а вы экономите время.

Как сделать ленивые голубцы

Ингредиенты:

фарш – 400 г,

яйцо – 1 шт.,

рис – 70 г,

капуста – 700 г,

лук – 250 г,

морковь – 250 г,

чеснок – 2 зубчика,

для заливки:

томатная паста – 1 ст. ложка,

сметана – 2 ст. ложки,

перец – по вкусу,

соль – по вкусу.

Приготовление:

Капусту нашинкуйте и опустите в кипяток на 3-4 минуты, а затем слейте лишнюю жидкость. Добавьте к капусте фарш, промытый рис и яйцо, посолите, поперчите и перемешайте. Сформируйте из фарша небольшие котлеты. Измельчите лук. Морковь потрите на крупной терке. Чеснок пропустите через чесночницу. Обжарьте лук, морковь и чеснок на быстром огне. Для заливки смешайте томатную пасту со сметаной, посолите, поперчите, добавьте обжаренные овощи, небольшое количество воды и перемешайте. Капустные голубцы залейте овощной заливкой̆ и отправьте в разогретую до 180°С духовку на 50 минут. Готовые голубцы посыпьте зеленью и подавайте с любым гарниром.

Приятного аппетита!

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