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Самые ленивые голубцы: уникальный рецепт для занятых хозяек

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публикации
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Автор
Ленивые голубцы Новость обновлена 26 сентября 2022, 12:42
Ленивые голубцы

Простой рецепт аппетитных капустных котлеток, который упрощает жизнь.

Тем, кто любит голубцы, но не имеет времени возиться с долгой обработкой и заворачиванием капустных листьев, как раз пригодится упрощенный аналог этого блюда. Ингредиенты те же, вкус – бесподобный, зато результат получается намного быстрее и проще.

"Телеграф" предлагает вам опробовать рецепт ленивых голубцов, с которыми намного легче возиться, чем с их прототипом. Эта закуска за счет капусты получается сочной и аппетитной, а вы экономите время.

Как сделать ленивые голубцы

Ингредиенты:

  • фарш – 400 г,
  • яйцо – 1 шт.,
  • рис – 70 г,
  • капуста – 700 г,
  • лук – 250 г,
  • морковь – 250 г,
  • чеснок – 2 зубчика,

для заливки:

  • томатная паста – 1 ст. ложка,
  • сметана – 2 ст. ложки,
  • перец – по вкусу,
  • соль – по вкусу.

Приготовление:

  1. Капусту нашинкуйте и опустите в кипяток на 3-4 минуты, а затем слейте лишнюю жидкость.
  2. Добавьте к капусте фарш, промытый рис и яйцо, посолите, поперчите и перемешайте.
  3. Сформируйте из фарша небольшие котлеты.
  4. Измельчите лук.
  5. Морковь потрите на крупной терке.
  6. Чеснок пропустите через чесночницу.
  7. Обжарьте лук, морковь и чеснок на быстром огне.
  8. Для заливки смешайте томатную пасту со сметаной, посолите, поперчите, добавьте обжаренные овощи, небольшое количество воды и перемешайте.
  9. Капустные голубцы залейте овощной заливкой̆ и отправьте в разогретую до 180°С духовку на 50 минут.
  10. Готовые голубцы посыпьте зеленью и подавайте с любым гарниром.

Приятного аппетита!

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#Рецепт #ленивые голубцы