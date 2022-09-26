Какой секретный ингредиент добавить в кекс, чтобы он получился еще вкуснее: очень простой рецепт (видео)

Этот десерт просто тает во рту

Кекс – достаточно простой в приготовлении десерт, который идеально дополнит чаепитие или даже праздничный стол. Залог вкусной выпечки, конечно же, заключается в тесте. Чтобы кекс получился еще вкуснее, добавьте в него один необычный ингредиент — кабачок.

Рецептом кекса с кабачком делится фудблогерка Маша Лисица в Instagram. Десерт готовится очень легко, вам даже не понадобится миксер или блендер. Тесто не придется долго вымешивать, нужно всего лишь смешать ингредиенты.

Ингредиенты:

Кабачок – 250 г

Сахар – 250 г

Мука – 250 г

Яйца – 3 шт.

Масло подсолнечное — 170 мл

Корица – 1 ч. л.

Ваниль

Сода – 2 ч. л.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Орешки – по желанию

Способ приготовления:

Смешиваем отдельно сухие ингредиенты – муку, сахар, соду, разрыхлитель, ваниль и корицу. Перемешиваем. Отдельно натираем кабачок на мелкую терку. Добавляем яйца и растительное масло. Также перемешиваем. Постепенно добавляем сухие ингредиенты и все тщательно смешиваем. По желанию добавить орехи, которые предварительно нужно измельчить. В форму для запекания кладем пергамент и выливаем тесто. Запекаем кекс при 180 градусах примерно 1 час. Проверяйте готовность зубочисткой.

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