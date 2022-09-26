Какой секретный ингредиент добавить в кекс, чтобы он получился еще вкуснее: очень простой рецепт (видео)
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Этот десерт просто тает во рту
Кекс – достаточно простой в приготовлении десерт, который идеально дополнит чаепитие или даже праздничный стол. Залог вкусной выпечки, конечно же, заключается в тесте. Чтобы кекс получился еще вкуснее, добавьте в него один необычный ингредиент — кабачок.
Рецептом кекса с кабачком делится фудблогерка Маша Лисица в Instagram. Десерт готовится очень легко, вам даже не понадобится миксер или блендер. Тесто не придется долго вымешивать, нужно всего лишь смешать ингредиенты.
Ингредиенты:
- Кабачок – 250 г
- Сахар – 250 г
- Мука – 250 г
- Яйца – 3 шт.
- Масло подсолнечное — 170 мл
- Корица – 1 ч. л.
- Ваниль
- Сода – 2 ч. л.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Орешки – по желанию
Способ приготовления:
- Смешиваем отдельно сухие ингредиенты – муку, сахар, соду, разрыхлитель, ваниль и корицу. Перемешиваем.
- Отдельно натираем кабачок на мелкую терку. Добавляем яйца и растительное масло. Также перемешиваем.
- Постепенно добавляем сухие ингредиенты и все тщательно смешиваем.
- По желанию добавить орехи, которые предварительно нужно измельчить.
- В форму для запекания кладем пергамент и выливаем тесто.
- Запекаем кекс при 180 градусах примерно 1 час. Проверяйте готовность зубочисткой.
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