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Какой секретный ингредиент добавить в кекс, чтобы он получился еще вкуснее: очень простой рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Кекс с кабачком Новость обновлена 26 сентября 2022, 14:45
Кекс с кабачком

Этот десерт просто тает во рту

Кекс – достаточно простой в приготовлении десерт, который идеально дополнит чаепитие или даже праздничный стол. Залог вкусной выпечки, конечно же, заключается в тесте. Чтобы кекс получился еще вкуснее, добавьте в него один необычный ингредиент — кабачок.

Рецептом кекса с кабачком делится фудблогерка Маша Лисица в Instagram. Десерт готовится очень легко, вам даже не понадобится миксер или блендер. Тесто не придется долго вымешивать, нужно всего лишь смешать ингредиенты.

Ингредиенты:

  • Кабачок – 250 г
  • Сахар – 250 г
  • Мука – 250 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Масло подсолнечное — 170 мл
  • Корица – 1 ч. л.
  • Ваниль
  • Сода – 2 ч. л.
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Орешки – по желанию

Способ приготовления:

  1. Смешиваем отдельно сухие ингредиенты – муку, сахар, соду, разрыхлитель, ваниль и корицу. Перемешиваем.
  2. Отдельно натираем кабачок на мелкую терку. Добавляем яйца и растительное масло. Также перемешиваем.
  3. Постепенно добавляем сухие ингредиенты и все тщательно смешиваем.
  4. По желанию добавить орехи, которые предварительно нужно измельчить.
  5. В форму для запекания кладем пергамент и выливаем тесто.
  6. Запекаем кекс при 180 градусах примерно 1 час. Проверяйте готовность зубочисткой.

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