Яркий маринованный перец в банках: простейший рецепт на зиму
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Советуем закатать болгарский перец в маринованном виде – это просто восхитительная закуска.
Сезон заготовок на зиму в разгаре. То, что сейчас готовится несложно, кажется доступным и стоит недорого, зимой станет настоящим лакомством.
К примеру, болгарский перец на зимнем столе будет смотреться ярко и празднично. Нежный маринад придает пикантный вкус этому овощу, а тепловая обработка поможет кожице легко отделяться. "Телеграф" нашел удивительно простой и быстрый рецепт этой овощной закуски, который даже не требует стерилизации.
Как замариновать болгарский перец
Ингредиенты:
- 3 кг болгарского перца,
- 2,5 л маринада,
для маринада из расчета на 1 л воды:
- 1 ст. ложка соли,
- 1 стакан сахара,
- 5 горошин черного перца,
- 2 бутона гвоздики,
на 1-литровую банку:
- 1 ст. ложка растительного масла,
- 2 ст. ложки 9%-го столового уксуса.
Приготовление:
- Хорошенько помойте перец, удалите плодоножку, очистите от семян и порежьте кусочками.
- Перец переложите в кастрюлю и залейте крутым кипятком, чтобы он полностью покрыл перец.
- Накройте крышкой и оставьте на 15 минут, чтобы перец стал мягче и его было легче разложить по банкам.
- Приготовьте маринад. В нужное количество воды, соблюдая пропорции, добавьте сахар, соль и специи. Доведите до кипения и варите 3 минуты.
- Перец разложите в подготовленные простерилизованные банки.
- Также в каждую банку налейте растительное масло и уксус.
- Залейте перец маринадом до самого верха банки.
- Закатайте банки, переверните их вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.
Приятного аппетита!
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