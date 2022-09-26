Яркий маринованный перец в банках: простейший рецепт на зиму

Советуем закатать болгарский перец в маринованном виде – это просто восхитительная закуска.

Сезон заготовок на зиму в разгаре. То, что сейчас готовится несложно, кажется доступным и стоит недорого, зимой станет настоящим лакомством.

К примеру, болгарский перец на зимнем столе будет смотреться ярко и празднично. Нежный маринад придает пикантный вкус этому овощу, а тепловая обработка поможет кожице легко отделяться. "Телеграф" нашел удивительно простой и быстрый рецепт этой овощной закуски, который даже не требует стерилизации.

Как замариновать болгарский перец

Ингредиенты:

3 кг болгарского перца,

2,5 л маринада,

для маринада из расчета на 1 л воды:

1 ст. ложка соли,

1 стакан сахара,

5 горошин черного перца,

2 бутона гвоздики,

на 1-литровую банку:

1 ст. ложка растительного масла,

2 ст. ложки 9%-го столового уксуса.

Приготовление:

Хорошенько помойте перец, удалите плодоножку, очистите от семян и порежьте кусочками. Перец переложите в кастрюлю и залейте крутым кипятком, чтобы он полностью покрыл перец. Накройте крышкой и оставьте на 15 минут, чтобы перец стал мягче и его было легче разложить по банкам. Приготовьте маринад. В нужное количество воды, соблюдая пропорции, добавьте сахар, соль и специи. Доведите до кипения и варите 3 минуты. Перец разложите в подготовленные простерилизованные банки. Также в каждую банку налейте растительное масло и уксус. Залейте перец маринадом до самого верха банки. Закатайте банки, переверните их вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

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