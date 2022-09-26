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Печеночный паштет с изумительным конфитюром: у вас попросят секрет рецепта

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Автор
Печеночный паштет
Печеночный паштет

Как оригинально и необычно приготовить печень: попробуйте контраст вкусов.

Любители мясных блюд наверняка оценят рецепт закуски, в которой сочетаются специфический вкус говяжьей печени с ароматным и сладким фруктовым соусом.

Интересным вариантом приготовления нежнейшего печеночного паштета поделился в своем instagram фудблогер Валерий Пономарь. Готовится все быстро и просто, а вкус получается необыкновенным.

Как приготовить паштет из говяжьей печени

Ингредиенты:

  • говяжья печень – 500 г,
  • сливки – 200 мл,
  • сливочное масло – 80 г,
  • морковь – 70 г,
  • лук 1 шт.,
  • виски или коньяк – 2 ст. ложки,
  • лавровый лист – 2 шт.,
  • мускатный орех – щепотка,
  • черный перец,
  • соль.

конфитюр:

  • груша – 500 г,
  • ванильный сахар – 1 ч. ложка,
  • сахар – 3 ст. ложки.

Приготовление:

  1. Печень отделите от пленок и порежьте небольшими кусочками.
  2. Вымочите печень в молоке в течение получаса, чтобы убрать возможную горечь и специфический запах, а затем промойте водой.
  3. Обжарьте печень в сливочном масле на раскаленной сковороде.
  4. Добавьте лук и морковь, лавровый лист, мускатный орех, посолите, поперчите, влейте виски или коньяк и готовьте 10 минут.
  5. Затем влейте сливки и готовьте еще 2 минуты.
  6. Готовую печень взбейте блендером, остудите и отправьте в холодильник.
  7. Груши выбирайте сочные. Очистите их от кожицы и нарежьте мелкими кубиками.
  8. Смешайте грушу с сахаром и варите на медленном огне 15 минут.
  9. Печеночный паштет подавайте с холодным конфитюром из груши.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как готовится нежнейшая печень в горчично-сметанном соусе. А еще узнайте рецепт самых вкусных фаршированных шампиньонов.

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#Рецепт #Печень #Печеночный паштет