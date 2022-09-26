Печеночный паштет с изумительным конфитюром: у вас попросят секрет рецепта

Как оригинально и необычно приготовить печень: попробуйте контраст вкусов.

Любители мясных блюд наверняка оценят рецепт закуски, в которой сочетаются специфический вкус говяжьей печени с ароматным и сладким фруктовым соусом.

Интересным вариантом приготовления нежнейшего печеночного паштета поделился в своем instagram фудблогер Валерий Пономарь. Готовится все быстро и просто, а вкус получается необыкновенным.

Как приготовить паштет из говяжьей печени

Ингредиенты:

говяжья печень – 500 г,

сливки – 200 мл,

сливочное масло – 80 г,

морковь – 70 г,

лук 1 шт.,

виски или коньяк – 2 ст. ложки,

лавровый лист – 2 шт.,

мускатный орех – щепотка,

черный перец,

соль.

конфитюр:

груша – 500 г,

ванильный сахар – 1 ч. ложка,

сахар – 3 ст. ложки.

Приготовление:

Печень отделите от пленок и порежьте небольшими кусочками. Вымочите печень в молоке в течение получаса, чтобы убрать возможную горечь и специфический запах, а затем промойте водой. Обжарьте печень в сливочном масле на раскаленной сковороде. Добавьте лук и морковь, лавровый лист, мускатный орех, посолите, поперчите, влейте виски или коньяк и готовьте 10 минут. Затем влейте сливки и готовьте еще 2 минуты. Готовую печень взбейте блендером, остудите и отправьте в холодильник. Груши выбирайте сочные. Очистите их от кожицы и нарежьте мелкими кубиками. Смешайте грушу с сахаром и варите на медленном огне 15 минут. Печеночный паштет подавайте с холодным конфитюром из груши.

Приятного аппетита!

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