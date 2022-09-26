Печеночный паштет с изумительным конфитюром: у вас попросят секрет рецепта
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Как оригинально и необычно приготовить печень: попробуйте контраст вкусов.
Любители мясных блюд наверняка оценят рецепт закуски, в которой сочетаются специфический вкус говяжьей печени с ароматным и сладким фруктовым соусом.
Интересным вариантом приготовления нежнейшего печеночного паштета поделился в своем instagram фудблогер Валерий Пономарь. Готовится все быстро и просто, а вкус получается необыкновенным.
Как приготовить паштет из говяжьей печени
Ингредиенты:
- говяжья печень – 500 г,
- сливки – 200 мл,
- сливочное масло – 80 г,
- морковь – 70 г,
- лук 1 шт.,
- виски или коньяк – 2 ст. ложки,
- лавровый лист – 2 шт.,
- мускатный орех – щепотка,
- черный перец,
- соль.
конфитюр:
- груша – 500 г,
- ванильный сахар – 1 ч. ложка,
- сахар – 3 ст. ложки.
Приготовление:
- Печень отделите от пленок и порежьте небольшими кусочками.
- Вымочите печень в молоке в течение получаса, чтобы убрать возможную горечь и специфический запах, а затем промойте водой.
- Обжарьте печень в сливочном масле на раскаленной сковороде.
- Добавьте лук и морковь, лавровый лист, мускатный орех, посолите, поперчите, влейте виски или коньяк и готовьте 10 минут.
- Затем влейте сливки и готовьте еще 2 минуты.
- Готовую печень взбейте блендером, остудите и отправьте в холодильник.
- Груши выбирайте сочные. Очистите их от кожицы и нарежьте мелкими кубиками.
- Смешайте грушу с сахаром и варите на медленном огне 15 минут.
- Печеночный паштет подавайте с холодным конфитюром из груши.
Приятного аппетита!
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