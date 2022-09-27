Рецепт баклажанного паштета: вкуснейшая намазка на тост готовится очень просто (видео)

На приготовление сочной баклажанной намазки нужно совсем немного времени

Пока еще продолжается сезон баклажанов, успейте заготовить закрутку из этого овоща на зиму – баклажаны по-грузински. Если же хотите съесть плоды прямо сейчас, то вам понравится идея баклажанной намазки, которая идеально гармонирует с тостами.

Рецептом баклажанного паштета делится фудблогерка Анастасия Редько в Instagram. Такая намазка из баклажанов готовится быстро и просто, а получается очень вкусной, ароматной и сочной. Лучше всего употреблять этот паштет с тостами или обычным хлебом.

Ингредиенты:

баклажаны — 4 шт.

чеснок — 5 зубчиков

растительное масло

сметана — 1,5 ст. л.

зелень по вкусу

специи: черный перец, соль, сухой чеснок

Способ приготовления:

Очищаем баклажаны от кожуры, нарезаем кубиками. Смазываем растительным маслом, посыпаем специями и тщательно перемешиваем. Выкладываем в форму, и ставим печься на 200 градусов на 15-20 минут до хорошего золотого цвета. Важно: баклажаны должны быть мягкими, а не подпеченными, твердыми. Запеченные баклажаны разминаем вилкой, как на видео. Нарезаем очень мелко зелень, добавляем сметану, перемятые баклажаны. Перемешиваем. Делаем тост или просто намазываем паштет на ломтик хлеба.

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