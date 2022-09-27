Рецепт баклажанного паштета: вкуснейшая намазка на тост готовится очень просто (видео)
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На приготовление сочной баклажанной намазки нужно совсем немного времени
Пока еще продолжается сезон баклажанов, успейте заготовить закрутку из этого овоща на зиму – баклажаны по-грузински. Если же хотите съесть плоды прямо сейчас, то вам понравится идея баклажанной намазки, которая идеально гармонирует с тостами.
Рецептом баклажанного паштета делится фудблогерка Анастасия Редько в Instagram. Такая намазка из баклажанов готовится быстро и просто, а получается очень вкусной, ароматной и сочной. Лучше всего употреблять этот паштет с тостами или обычным хлебом.
Ингредиенты:
- баклажаны — 4 шт.
- чеснок — 5 зубчиков
- растительное масло
- сметана — 1,5 ст. л.
- зелень по вкусу
- специи: черный перец, соль, сухой чеснок
Способ приготовления:
- Очищаем баклажаны от кожуры, нарезаем кубиками. Смазываем растительным маслом, посыпаем специями и тщательно перемешиваем.
- Выкладываем в форму, и ставим печься на 200 градусов на 15-20 минут до хорошего золотого цвета. Важно: баклажаны должны быть мягкими, а не подпеченными, твердыми.
- Запеченные баклажаны разминаем вилкой, как на видео.
- Нарезаем очень мелко зелень, добавляем сметану, перемятые баклажаны. Перемешиваем.
- Делаем тост или просто намазываем паштет на ломтик хлеба.
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