Огурцы в томатном кетчупе: изумительный вкус зимней заготовки

Сложно определить, что в этой закатке вкуснее – огурцы или томатная заливка.

Продолжая тему заготовок на зиму, "Телеграф" предлагает вам очередной рецепт овощной закатки. На этот раз попробуйте заготовить огурцы. Но не простые, а замаринованные в томатном кетчупе. Огурчики получаются с настоящим летним салатным вкусом, хрустящие и аппетитные. А маринад также идет на ура.

Согласно рецепту, для надежности такие огурцы следует простерилизовать. Кетчуп лучше взять "Торчин", хотя при желании вы можете его заменить на томатный сок. Ингредиенты маринада приводятся из расчета на 1 л воды.

Как заготовить огурцы в томате

Ингредиенты:

огурцы,

укроп,

1 л воды,

10 ст. ложек кетчупа "Торчин",

150 г уксуса,

1 стакана сахара,

1 ст. ложки соли.

Приготовление:

Огурцы помойте и срежьте хвостики. На дно подготовленных стерилизованных банок выложите укроп и наполните огурцами. Приготовьте маринад, смешав все ингредиенты. Залейте огурцы томатным маринадом. Стерилизуйте банки 5-7 минут. Затем закатайте, переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных кабачков на зиму, по которому кабачки получаются ароматными и с хрустящей корочкой.