Нежнейшие сырники в особом сметанном соусе: исчезают из тарелки и тают во рту
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Такие сырники запекаются в духовке, что делает их особенно вкусными и нежными.
Что просто и вкусно приготовить на завтрак? Очень удачное решение вопроса – это сырники. Есть множество разных рецептов, которые обычный творог превращают в изысканный и полезный десерт.
"Телеграф" нашел интересный вариант приготовления сырников в оригинальном сметанном соусе. Секрет в том, что они не просто жарятся на сковороде, а запекаются в духовке. Получается просто, быстро и очень вкусно.
Как приготовить сырники
Ингредиенты:
- 400 г творога,
- 2 яичных желтка,
- 60 г сахара,
- 40 г рисовой муки или манки,
- 1 ст. ложка растительного масла,
для сметанного соуса:
- 250 г сметаны,
- 70 г сгущенки,
- 1 яйцо,
- цедра половинки лимона.
Приготовление:
- Творог протрите через сито.
- Добавьте к творогу желтки, сахар, муку и перемешайте.
- Стол посыпьте мукой и сформируйте сырники.
- Обжарьте сырники с двух сторон до золотистой корочки в растительном масле.
- Для соуса смешайте все ингредиенты.
- Сырники выложите в форму для запекания и залейте соусом.
- Запекайте сырники в разогретой до 180°С духовке 15 минут.
- Готовые сырники подавайте с ягодами, вареньем или медом.
Приятного аппетита!
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