Нежнейшие сырники в особом сметанном соусе: исчезают из тарелки и тают во рту

Такие сырники запекаются в духовке, что делает их особенно вкусными и нежными.

Что просто и вкусно приготовить на завтрак? Очень удачное решение вопроса – это сырники. Есть множество разных рецептов, которые обычный творог превращают в изысканный и полезный десерт.

"Телеграф" нашел интересный вариант приготовления сырников в оригинальном сметанном соусе. Секрет в том, что они не просто жарятся на сковороде, а запекаются в духовке. Получается просто, быстро и очень вкусно.

Как приготовить сырники

Ингредиенты:

400 г творога,

2 яичных желтка,

60 г сахара,

40 г рисовой муки или манки,

1 ст. ложка растительного масла,

для сметанного соуса:

250 г сметаны,

70 г сгущенки,

1 яйцо,

цедра половинки лимона.

Приготовление:

Творог протрите через сито. Добавьте к творогу желтки, сахар, муку и перемешайте. Стол посыпьте мукой и сформируйте сырники. Обжарьте сырники с двух сторон до золотистой корочки в растительном масле. Для соуса смешайте все ингредиенты. Сырники выложите в форму для запекания и залейте соусом. Запекайте сырники в разогретой до 180°С духовке 15 минут. Готовые сырники подавайте с ягодами, вареньем или медом.

Приятного аппетита!

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