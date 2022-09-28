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Нежнейшие сырники в особом сметанном соусе: исчезают из тарелки и тают во рту

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Сырники на завтрак Новость обновлена 28 сентября 2022, 12:30
Сырники на завтрак

Такие сырники запекаются в духовке, что делает их особенно вкусными и нежными.

Что просто и вкусно приготовить на завтрак? Очень удачное решение вопроса – это сырники. Есть множество разных рецептов, которые обычный творог превращают в изысканный и полезный десерт.

"Телеграф" нашел интересный вариант приготовления сырников в оригинальном сметанном соусе. Секрет в том, что они не просто жарятся на сковороде, а запекаются в духовке. Получается просто, быстро и очень вкусно.

Как приготовить сырники

Ингредиенты:

  • 400 г творога,
  • 2 яичных желтка,
  • 60 г сахара,
  • 40 г рисовой муки или манки,
  • 1 ст. ложка растительного масла,

для сметанного соуса:

  • 250 г сметаны,
  • 70 г сгущенки,
  • 1 яйцо,
  • цедра половинки лимона.

Приготовление:

  1. Творог протрите через сито.
  2. Добавьте к творогу желтки, сахар, муку и перемешайте.
  3. Стол посыпьте мукой и сформируйте сырники.
  4. Обжарьте сырники с двух сторон до золотистой корочки в растительном масле.
  5. Для соуса смешайте все ингредиенты.
  6. Сырники выложите в форму для запекания и залейте соусом.
  7. Запекайте сырники в разогретой до 180°С духовке 15 минут.
  8. Готовые сырники подавайте с ягодами, вареньем или медом.

Приятного аппетита!

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#Рецепт #Завтрак #Сырники