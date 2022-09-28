Что добавить в оладьи, чтобы они получились вкуснее: рецепт необычного завтрака (видео)

Приготовить оладьи можно одним необычным способом, дети будут в восторге

Оладьи – один из самых простых в приготовлении десерт. Особенно пышными они получаются, если готовить оладьи с добавлением дрожжей. Но не менее вкусными они будут и без этого ингредиента. А вариация оладий с бананом вообще покорит всех домашних.

Рецептом необычных оладий с бананом делится фудблогерка Маша Лисица в Instagram. Такое интересное блюдо готовится достаточно просто, зато приятно удивит новым вкусом. Банановые оладьи – идеальный вариант завтрака.

Ингредиенты:

Молоко – 200 мл

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 3 ст. л.

Сода – 0,5 ч. л.

Соль – щепотка

Мука – 180-200 г

Банан – 2-3 шт.

Подсолнечное масло – для жарки

Способ приготовления:

Для приготовления оладий подготовьте все ингредиенты по списку. Предпочтительно, чтобы все продукты были комнатной температуры. Так оладьи будут хорошо подниматься. Молоко можно взять любой жирности. Яйцо можно взять в категории С0 или С1. Если оно будет маленьким, берите два. Муку просейте через сито, чтобы насытить кислородом. За счет этого оладьи будут больше. Взбиваем яйцо, добавляем сахар. Доливаем молоко и все взбиваем. Добавить просеянную муку, щепотку соли, соду. Всё хорошо перемешать. Для ускорения процесса можно пользоваться миксером. Сначала перемешайте венчиком, чтобы мука вмешалась в жидкость. Если начать взбивать сразу, как всыпали муку, она начнет разлетаться во все стороны. Муку добавляйте постепенно, смотрите по консистенции теста. Готовое тесто должно быть однородным, без комочков муки. По консистенции тесто должно стать значительно густым и похожим на густую сметану. Если сделать его жидким, то пышных оладий не получится, потому что оно просто растечется по сковороде — и будут тоненькие лепешки. Нарезаем банан кружочками. Берем колечко банана, обмакиваем его в тесте и жарим на сковороде. Приблизительно по 2 минуты с двух сторон. Подавать оладьи можно с джемом, сгущенкой, медом. Также можно добавить свежие фрукты.

Ранее "Телеграф" делился рецептом нежнейших сырников в особом сметанном соусе.