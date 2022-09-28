Что добавить в оладьи, чтобы они получились вкуснее: рецепт необычного завтрака (видео)
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Приготовить оладьи можно одним необычным способом, дети будут в восторге
Оладьи – один из самых простых в приготовлении десерт. Особенно пышными они получаются, если готовить оладьи с добавлением дрожжей. Но не менее вкусными они будут и без этого ингредиента. А вариация оладий с бананом вообще покорит всех домашних.
Рецептом необычных оладий с бананом делится фудблогерка Маша Лисица в Instagram. Такое интересное блюдо готовится достаточно просто, зато приятно удивит новым вкусом. Банановые оладьи – идеальный вариант завтрака.
Ингредиенты:
- Молоко – 200 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 3 ст. л.
- Сода – 0,5 ч. л.
- Соль – щепотка
- Мука – 180-200 г
- Банан – 2-3 шт.
- Подсолнечное масло – для жарки
Способ приготовления:
- Для приготовления оладий подготовьте все ингредиенты по списку. Предпочтительно, чтобы все продукты были комнатной температуры. Так оладьи будут хорошо подниматься. Молоко можно взять любой жирности. Яйцо можно взять в категории С0 или С1. Если оно будет маленьким, берите два. Муку просейте через сито, чтобы насытить кислородом. За счет этого оладьи будут больше.
- Взбиваем яйцо, добавляем сахар.
- Доливаем молоко и все взбиваем.
- Добавить просеянную муку, щепотку соли, соду. Всё хорошо перемешать.
- Для ускорения процесса можно пользоваться миксером. Сначала перемешайте венчиком, чтобы мука вмешалась в жидкость. Если начать взбивать сразу, как всыпали муку, она начнет разлетаться во все стороны.
- Муку добавляйте постепенно, смотрите по консистенции теста. Готовое тесто должно быть однородным, без комочков муки. По консистенции тесто должно стать значительно густым и похожим на густую сметану. Если сделать его жидким, то пышных оладий не получится, потому что оно просто растечется по сковороде — и будут тоненькие лепешки.
- Нарезаем банан кружочками. Берем колечко банана, обмакиваем его в тесте и жарим на сковороде. Приблизительно по 2 минуты с двух сторон.
- Подавать оладьи можно с джемом, сгущенкой, медом. Также можно добавить свежие фрукты.
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