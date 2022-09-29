Как вкусно запечь тыкву, чтобы блюдо получилось пряным и ароматным: пожалеете, если не приготовите

Всего два ингредиента прибавят блюду пикантности

Тыква — это очень полезная бахчевая культура, блюдо из которой способно украсить любой праздничный или обычный семейный стол. Сезонный овощ очень популярен осенью, особенно во время празднования Хэллоуина, который в 2022 году отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Тыкву можно добавлять к каше, супам, десертам, а также подавать как самостоятельное блюдо.

Предлагаем приготовить тыкву в духовке с чесноком и базиликом. Как пишет vazhnoznat, это блюдо понравится даже тем, кто раньше не считал себя поклонником тыквы.

Как вкусно запечь тыкву в духовке

Ингредиенты:

700 г тыквы (предпочтительны сладкие сорта, например, "мускатная" или "баттернат")

30 мл растительного масла

4 зубчика чеснока

белый перец по вкусу

1 ч. л. базилика

0,5 ч. л. соли

0,5 ч. л. сахара

Приготовление:

Очищаем тыкву от кожуры и семян. Разрезаем на порционные кусочки небольшого размера. Готовим заправку. В миску вливаем подсолнечное (или оливковое) масло. Добавляем белый перец (можно заменить на черный). В заправку всыпаем 1 ч. л. сушеного базилика. Зубчики чеснока пропускаем через пресс и добавляем к остальным ингредиентам. Перемешиваем. Тыкву перекладываем в миску и заливаем заправкой. Перемешиваем. Если тыква несладкая, добавляем немного сахара. Тыкву перекладываем на противень и распределяем в один слой. Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, на 30 минут.

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