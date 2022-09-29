Как вкусно запечь тыкву, чтобы блюдо получилось пряным и ароматным: пожалеете, если не приготовите
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Всего два ингредиента прибавят блюду пикантности
Тыква — это очень полезная бахчевая культура, блюдо из которой способно украсить любой праздничный или обычный семейный стол. Сезонный овощ очень популярен осенью, особенно во время празднования Хэллоуина, который в 2022 году отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Тыкву можно добавлять к каше, супам, десертам, а также подавать как самостоятельное блюдо.
Предлагаем приготовить тыкву в духовке с чесноком и базиликом. Как пишет vazhnoznat, это блюдо понравится даже тем, кто раньше не считал себя поклонником тыквы.
Как вкусно запечь тыкву в духовке
Ингредиенты:
- 700 г тыквы (предпочтительны сладкие сорта, например, "мускатная" или "баттернат")
- 30 мл растительного масла
- 4 зубчика чеснока
- белый перец по вкусу
- 1 ч. л. базилика
- 0,5 ч. л. соли
- 0,5 ч. л. сахара
Приготовление:
- Очищаем тыкву от кожуры и семян. Разрезаем на порционные кусочки небольшого размера.
- Готовим заправку. В миску вливаем подсолнечное (или оливковое) масло. Добавляем белый перец (можно заменить на черный). В заправку всыпаем 1 ч. л. сушеного базилика. Зубчики чеснока пропускаем через пресс и добавляем к остальным ингредиентам. Перемешиваем.
- Тыкву перекладываем в миску и заливаем заправкой. Перемешиваем. Если тыква несладкая, добавляем немного сахара.
- Тыкву перекладываем на противень и распределяем в один слой. Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, на 30 минут.
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