Самый простой в приготовлении чизкейк: этот потрясающий торт сможет приготовить каждый (видео)

С тестом для такого чизкейка мучиться не придется

Чизкейк – вкуснейший торт с творожной основой. Чтобы приготовить его быстрее и без лишних хлопот, традиционный рецепт можно значительно упростить. Так, отличное тесто получится и на основе печенья.

Рецептом очень простого в приготовлении чизкейка делится фудблогер Алекс Миль в Instagram. Такой торт сможет приготовить даже начинающий кулинар. Десерт приятно удивит как вкусом и текстурой, так и подачей.

Ингредиенты:

240 г печенья "топленое молоко"

60 г масла

400 г кисломолочного творога (нежирный)

яйцо

50-70 г сливок или нежирной сметаны

10 г ванильного сахара

20 г кукурузного крахмала

сахар или заменитель по вкусу (стевия)

5 г шоколада

25 г фундука

Способ приготовления:

Берем печенье и перебиваем в крошку – удобнее всего в блендере. Заливаем печенье растопленным маслом и перемешиваем до однородной массы. Пересыпаем в форму, застеленную пергаментом. Утрамбовываем дно и делаем бортики. В тарелку забрасываем все ингредиенты для творожного слоя. Взбиваем блендером, чтобы вышла нежная однородная консистенция. Перекладываем в форму и разравниваем. Отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 45 минут. В конце поливаем шоколадом, выкладываем несколько орешков для украшения.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусных оладий с необычным ингредиентом.