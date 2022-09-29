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Самый простой в приготовлении чизкейк: этот потрясающий торт сможет приготовить каждый (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Чизкейк
Чизкейк

С тестом для такого чизкейка мучиться не придется

Чизкейк – вкуснейший торт с творожной основой. Чтобы приготовить его быстрее и без лишних хлопот, традиционный рецепт можно значительно упростить. Так, отличное тесто получится и на основе печенья.

Рецептом очень простого в приготовлении чизкейка делится фудблогер Алекс Миль в Instagram. Такой торт сможет приготовить даже начинающий кулинар. Десерт приятно удивит как вкусом и текстурой, так и подачей.

Ингредиенты:

  • 240 г печенья "топленое молоко"
  • 60 г масла
  • 400 г кисломолочного творога (нежирный)
  • яйцо
  • 50-70 г сливок или нежирной сметаны
  • 10 г ванильного сахара
  • 20 г кукурузного крахмала
  • сахар или заменитель по вкусу (стевия)
  • 5 г шоколада
  • 25 г фундука

Способ приготовления:

  1. Берем печенье и перебиваем в крошку – удобнее всего в блендере. Заливаем печенье растопленным маслом и перемешиваем до однородной массы.
  2. Пересыпаем в форму, застеленную пергаментом. Утрамбовываем дно и делаем бортики.
  3. В тарелку забрасываем все ингредиенты для творожного слоя. Взбиваем блендером, чтобы вышла нежная однородная консистенция. Перекладываем в форму и разравниваем.
  4. Отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 45 минут.
  5. В конце поливаем шоколадом, выкладываем несколько орешков для украшения.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусных оладий с необычным ингредиентом.

Теги:
#Рецепт #Торт #Чизкейк