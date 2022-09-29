Самый простой в приготовлении чизкейк: этот потрясающий торт сможет приготовить каждый (видео)
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С тестом для такого чизкейка мучиться не придется
Чизкейк – вкуснейший торт с творожной основой. Чтобы приготовить его быстрее и без лишних хлопот, традиционный рецепт можно значительно упростить. Так, отличное тесто получится и на основе печенья.
Рецептом очень простого в приготовлении чизкейка делится фудблогер Алекс Миль в Instagram. Такой торт сможет приготовить даже начинающий кулинар. Десерт приятно удивит как вкусом и текстурой, так и подачей.
Ингредиенты:
- 240 г печенья "топленое молоко"
- 60 г масла
- 400 г кисломолочного творога (нежирный)
- яйцо
- 50-70 г сливок или нежирной сметаны
- 10 г ванильного сахара
- 20 г кукурузного крахмала
- сахар или заменитель по вкусу (стевия)
- 5 г шоколада
- 25 г фундука
Способ приготовления:
- Берем печенье и перебиваем в крошку – удобнее всего в блендере. Заливаем печенье растопленным маслом и перемешиваем до однородной массы.
- Пересыпаем в форму, застеленную пергаментом. Утрамбовываем дно и делаем бортики.
- В тарелку забрасываем все ингредиенты для творожного слоя. Взбиваем блендером, чтобы вышла нежная однородная консистенция. Перекладываем в форму и разравниваем.
- Отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 45 минут.
- В конце поливаем шоколадом, выкладываем несколько орешков для украшения.
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