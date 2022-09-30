Ароматный, пряный и влажный кекс из тыквы: проще рецепта не придумать
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Этот десерт из тыквы идеально дополнит чаепитие
Сезон тыквы в самом разгаре, поэтому успейте насладиться этим продуктом и попробовать приготовить из него максимуму блюд. Тыква отлично годится не только для приготовления каши, а и самых разных десертов. Очень просто и быстро приготовить тыквенный кекс.
Рецептом кекса из тыквы делится фудблогерка irynka_pryanya в Instagram. По ее словам, этот истинно осенний кекс получается ароматным, пряным, вкусным, а текстура теста — идеально влажной и нежной.
Ингредиенты:
- сушеная клюква или изюм — 77 г
- мука — 154 г
- разрыхлитель — 3,8 г
- тыквенное пюре (из запеченной тыквы) — 146 г
- сахар — 100 г
- яйцо — 65 г
- сода — 2,3 г
- соль — щепотка
- корица — 3 г
- мускатный орех — 1.5 г
- имбирь — 1 г
- растительное масло — 85 г
Способ приготовления:
- Клюкву или изюм замочить в воде на 1 час. После слить воду и обсушить на бумажном полотенце.
- В емкость просеять муку и разрыхлитель.
- Взбить до объединения тыквенное пюре, сахар, яйца, соду, соль, специи.
- Небольшими порциями ввести растительное масло.
- Добавить сухие просеянные ингредиенты и перемешать до однородности.
- Добавить обсушенные ягоды и снова перемешать.
- Выпекать в прямоугольной форме (25*9) около 50–60 минут при 175 градусах.
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