Ароматный, пряный и влажный кекс из тыквы: проще рецепта не придумать

Этот десерт из тыквы идеально дополнит чаепитие

Сезон тыквы в самом разгаре, поэтому успейте насладиться этим продуктом и попробовать приготовить из него максимуму блюд. Тыква отлично годится не только для приготовления каши, а и самых разных десертов. Очень просто и быстро приготовить тыквенный кекс.

Рецептом кекса из тыквы делится фудблогерка irynka_pryanya в Instagram. По ее словам, этот истинно осенний кекс получается ароматным, пряным, вкусным, а текстура теста — идеально влажной и нежной.

Ингредиенты:

сушеная клюква или изюм — 77 г

мука — 154 г

разрыхлитель — 3,8 г

тыквенное пюре (из запеченной тыквы) — 146 г

сахар — 100 г

яйцо — 65 г

сода — 2,3 г

соль — щепотка

корица — 3 г

мускатный орех — 1.5 г

имбирь — 1 г

растительное масло — 85 г

Способ приготовления:

Клюкву или изюм замочить в воде на 1 час. После слить воду и обсушить на бумажном полотенце. В емкость просеять муку и разрыхлитель. Взбить до объединения тыквенное пюре, сахар, яйца, соду, соль, специи. Небольшими порциями ввести растительное масло. Добавить сухие просеянные ингредиенты и перемешать до однородности. Добавить обсушенные ягоды и снова перемешать. Выпекать в прямоугольной форме (25*9) около 50–60 минут при 175 градусах.

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