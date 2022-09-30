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Ароматный, пряный и влажный кекс из тыквы: проще рецепта не придумать

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Тыквенный кекс Новость обновлена 30 сентября 2022, 12:21
Тыквенный кекс

Этот десерт из тыквы идеально дополнит чаепитие

Сезон тыквы в самом разгаре, поэтому успейте насладиться этим продуктом и попробовать приготовить из него максимуму блюд. Тыква отлично годится не только для приготовления каши, а и самых разных десертов. Очень просто и быстро приготовить тыквенный кекс.

Рецептом кекса из тыквы делится фудблогерка irynka_pryanya в Instagram. По ее словам, этот истинно осенний кекс получается ароматным, пряным, вкусным, а текстура теста — идеально влажной и нежной.

Ингредиенты:

  • сушеная клюква или изюм — 77 г
  • мука — 154 г
  • разрыхлитель — 3,8 г
  • тыквенное пюре (из запеченной тыквы) — 146 г
  • сахар — 100 г
  • яйцо — 65 г
  • сода — 2,3 г
  • соль — щепотка
  • корица — 3 г
  • мускатный орех — 1.5 г
  • имбирь — 1 г
  • растительное масло — 85 г

Способ приготовления:

  1. Клюкву или изюм замочить в воде на 1 час. После слить воду и обсушить на бумажном полотенце.
  2. В емкость просеять муку и разрыхлитель.
  3. Взбить до объединения тыквенное пюре, сахар, яйца, соду, соль, специи.
  4. Небольшими порциями ввести растительное масло.
  5. Добавить сухие просеянные ингредиенты и перемешать до однородности.
  6. Добавить обсушенные ягоды и снова перемешать.
  7. Выпекать в прямоугольной форме (25*9) около 50–60 минут при 175 градусах.

Ранее "Телеграф" делился рецептом очень простого в приготовлении чизкейка.

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#Рецепт #Кекс