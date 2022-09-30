Когда классический рецепт надоел: как приготовить вкуснейшую квашеную капусту с чесноком и перцем
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Рецепт рассчитан на 3-литровую банку капусты.
Сезон сбора урожая капусты в самом разгаре, а это значит, что пора думать, куда ее девать. "Телеграф" уже рассказывал, что можно приготовить вкуснейшую тушеную капусту, которая станет отличным ингредиентом для пирожков или вареников, а теперь мы предлагаем вам опробовать новый рецепт квашеной капусты — по-фински.
Квашеная капуста по-фински: рецепт
Ингредиенты:
- 5 стаканов воды(200 гр);
- 150 гр сахара;
- 2 ст. л. соли;
- 150 гр. растительного масла;
- 150 г уксуса (9%);
- капуста белокочанная примерно 2 головки, морковь, чеснок и перец горошком.
Способ приготовления:
- Сначала приготовьте рассол. Для этого смешайте все жидкие ингредиенты с солью и сахаром и доведите до кипения.
- После натрите на терке морковь, почистите и измельчите чеснок. Капусту нарежьте квадратиками приблизительно 5 на 5 см.
- Сложите капусту в банку, укладывая ее слоями, и перекладывая смесью из чеснока, перца и тертой моркови. Последний слой должен быть из капусты.
- После влейте в банку горячий рассол и поставьте банку на ночь в теплое место. На утро салат переставьте в холодильник, и к вечеру капуста по-фински будет готова.
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