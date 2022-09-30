Укр

Лазанья болоньезе: рецепт удивительно вкусного обеда

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публикации
Читати українською
Автор
Лазанья на обед Новость обновлена 30 сентября 2022, 15:19
Лазанья на обед

Попробуйте восхитительное сочетание соусов итальянской кухни.

Хотите разнообразить привычную украинскую кухню и приготовить на обед что-нибудь заморское, вкусное и оригинальное?

"Телеграф" предлагает вам окунуться в особенности итальянской кухни и сделать лазанью. Это чудесное сочетание различных начинок, болоньезе и бешамель, объединенных в одной тарелке с помощью тончайших листов из теста.

Как приготовить лазанью

Ингредиенты:

  • листы пасты для лазаньи,

для соуса Болоньезе:

  • говяжий̆ фарш – 280 г,
  • морковь – 1 шт.,
  • лук – 2 шт.,
  • специи: розмарин, орегано, базилик – по вкусу,
  • томатный̆ соус – 500 мл,
  • вода – 400 мл,
  • соль – щепотка,

для соуса Бешамель:

  • молоко – 500 мл,
  • сливочное масло – 3 ст. ложки,
  • мука – 3 ст. ложки,
  • сыр – 100 г,
  • соль – щепотка,

Приготовление:

  1. Мелко порежьте лук и морковь.
  2. Обжарьте овощи на сковороде в растительном масле.
  3. Добавьте фарш, перемешайте и обжарьте все вместе до готовности.
  4. Добавьте томатный̆ соус или протертые помидоры, воду, и специи, посолите и уваривайте соус на слабом огне 40-60 минут. При необходимости добавьте еще воду.
  5. Приготовьте бешамель, для чего на медленном огне растопите сливочное масло, добавьте в кастрюлю муку и перемешайте.
  6. Влейте половину всего молока и снова перемешайте, а когда масса загустеет, добавьте остальное молоко и уварите соус густой̆ консистенции и немного посолите.
  7. В форме для выпекания соберите лазанью: полейте слоем соуса бешамель, выложите листы пасты, затем – соус болоньезе, далее – бешамель и повторите в такой последовательности 2-3 раза.
  8. Сверху посыпьте лазанью тертым сыром.
  9. Отправьте лазанью в разогретую до 200°С духовку на 20 минут.
  10. Готовую лазанью порежьте порционно и подавайте горячей.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт итальянской сливочной пасты с куриным филе на обед. Также читайте классический рецепт куриного плова.

Теги:
#Рецепт #Лазанья