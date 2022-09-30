Лазанья болоньезе: рецепт удивительно вкусного обеда
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Попробуйте восхитительное сочетание соусов итальянской кухни.
Хотите разнообразить привычную украинскую кухню и приготовить на обед что-нибудь заморское, вкусное и оригинальное?
"Телеграф" предлагает вам окунуться в особенности итальянской кухни и сделать лазанью. Это чудесное сочетание различных начинок, болоньезе и бешамель, объединенных в одной тарелке с помощью тончайших листов из теста.
Как приготовить лазанью
Ингредиенты:
- листы пасты для лазаньи,
для соуса Болоньезе:
- говяжий̆ фарш – 280 г,
- морковь – 1 шт.,
- лук – 2 шт.,
- специи: розмарин, орегано, базилик – по вкусу,
- томатный̆ соус – 500 мл,
- вода – 400 мл,
- соль – щепотка,
для соуса Бешамель:
- молоко – 500 мл,
- сливочное масло – 3 ст. ложки,
- мука – 3 ст. ложки,
- сыр – 100 г,
- соль – щепотка,
Приготовление:
- Мелко порежьте лук и морковь.
- Обжарьте овощи на сковороде в растительном масле.
- Добавьте фарш, перемешайте и обжарьте все вместе до готовности.
- Добавьте томатный̆ соус или протертые помидоры, воду, и специи, посолите и уваривайте соус на слабом огне 40-60 минут. При необходимости добавьте еще воду.
- Приготовьте бешамель, для чего на медленном огне растопите сливочное масло, добавьте в кастрюлю муку и перемешайте.
- Влейте половину всего молока и снова перемешайте, а когда масса загустеет, добавьте остальное молоко и уварите соус густой̆ консистенции и немного посолите.
- В форме для выпекания соберите лазанью: полейте слоем соуса бешамель, выложите листы пасты, затем – соус болоньезе, далее – бешамель и повторите в такой последовательности 2-3 раза.
- Сверху посыпьте лазанью тертым сыром.
- Отправьте лазанью в разогретую до 200°С духовку на 20 минут.
- Готовую лазанью порежьте порционно и подавайте горячей.
Приятного аппетита!
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