Лазанья болоньезе: рецепт удивительно вкусного обеда

Попробуйте восхитительное сочетание соусов итальянской кухни.

Хотите разнообразить привычную украинскую кухню и приготовить на обед что-нибудь заморское, вкусное и оригинальное?

"Телеграф" предлагает вам окунуться в особенности итальянской кухни и сделать лазанью. Это чудесное сочетание различных начинок, болоньезе и бешамель, объединенных в одной тарелке с помощью тончайших листов из теста.

Как приготовить лазанью

Ингредиенты:

листы пасты для лазаньи,

для соуса Болоньезе:

говяжий̆ фарш – 280 г,

морковь – 1 шт.,

лук – 2 шт.,

специи: розмарин, орегано, базилик – по вкусу,

томатный̆ соус – 500 мл,

вода – 400 мл,

соль – щепотка,

для соуса Бешамель:

молоко – 500 мл,

сливочное масло – 3 ст. ложки,

мука – 3 ст. ложки,

сыр – 100 г,

соль – щепотка,

Приготовление:

Мелко порежьте лук и морковь. Обжарьте овощи на сковороде в растительном масле. Добавьте фарш, перемешайте и обжарьте все вместе до готовности. Добавьте томатный̆ соус или протертые помидоры, воду, и специи, посолите и уваривайте соус на слабом огне 40-60 минут. При необходимости добавьте еще воду. Приготовьте бешамель, для чего на медленном огне растопите сливочное масло, добавьте в кастрюлю муку и перемешайте. Влейте половину всего молока и снова перемешайте, а когда масса загустеет, добавьте остальное молоко и уварите соус густой̆ консистенции и немного посолите. В форме для выпекания соберите лазанью: полейте слоем соуса бешамель, выложите листы пасты, затем – соус болоньезе, далее – бешамель и повторите в такой последовательности 2-3 раза. Сверху посыпьте лазанью тертым сыром. Отправьте лазанью в разогретую до 200°С духовку на 20 минут. Готовую лазанью порежьте порционно и подавайте горячей.

Приятного аппетита!

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