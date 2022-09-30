Рецепт сметанника Oreo: идеальный вариант, если нужно приготовить потрясающий торт без выпечки (видео)

Этот десерт буквально тает во рту, хотя готовится достаточно просто

Торт без выпечки – находка, если нет времени на долгое приготовление десерта. В том числе, можно не выпекать популярный торт Oreo. Этот сметанник поразит эффектной презентацией, нежной текстурой и утонченным вкусом ваших гостей.

Рецептом торта Oreo делится фудблогерка Валерия Велигура в Instagram. Вам не потребуется не только духовка, а и желатин. Хрустящая основа и нежнейшая начинка идеально сочетаются в этом десерте.

Ингредиенты:

2 упаковки печенья Oreo (около 450 г)

130 г сливочного масла ⠀⠀

2 яйца

75 г сахара

50 г муки

500 г сметаны (от 20 % жирности)

100 г сливочного масла

Способ приготовления:

Готовим основу. У печенья отделяем начинку и измельчаем в блендере до состояния крошки. Добавляем растопленное масло и перемешиваем. 2/3 крошки кладем в разъемную форму и хорошо утрамбовываем (формируя дно вместе с бортиками). Убираем в холодильник, пока будем готовить начинку. ⠀ Для начинки яйца соединяем с сахаром и мукой. Добавляем оставшуюся сметану, начинку из печенья и, постоянно помешивая, варим на среднем огне до загущения. Даем остыть до комнатной температуры. После этого пару минут взбиваем миксером мягкое сливочное масло, добавляем получившийся крем и взбиваем до однородной массы. Кладем начинку на основание и посыпаем оставшейся крошкой. Убираем в холодильник на ночь.

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