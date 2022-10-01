Вкусно, сытно и очень быстро: рецепт ленивых пирожков-пятиминуток
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Идеальный рецепт пирожков для тех, кто не любит возиться с тестом.
С утра, а особенно в выходной, возиться со сложным завтраком особого желания наверняка ни у кого нет. Поэтому что может быть лучше простых экспресс-рецептов вкусных блюд, на приготовление которых уходит совсем немного времени.
Сегодня мы хотим поделиться с вам рецептом ленивых пирожков, которые можно приготовить с любой начинкой, которой вы только захотите. Как обещает Ukr.Media, приготовив такие пирожки один раз, вы не сможете остановиться, и будете готовить их намного чаще.
Ленивые пирожки-пятиминутки: рецепт
Ингредиенты:
- Кефир – 350 гр.;
- Яйцо – 1 шт.;
- Соль – 3/4 ч. л.;
- Мука – 200-220 гр.;
- Пищевая сода – 1 ч. л.;
- Растительное масло – 1 ч. л.;
- Мясо (вареная куриная грудка, ветчина, колбаса и т.п.) — 100 гр.;
- Отварные яйца – 2 шт.;
- Сыр – 100 гр.;
- Пара веточек зеленого лука и петрушки.
Способ приготовления:
- В кефир вбейте яйцо, добавьте соль, и все хорошенько перемешайте. После просейте муку, и добавьте к кефирно-яичной смеси вместе с содой и растительным маслом. Отметим, что тесто должно оставаться жидким.
- Натрите на терке любое мясо, отварное яйцо (опционально) и сыр. Добавьте нарезанную зелень. Все смешайте и хорошо перемешайте.
- Выкладывайте будущие пирожки на сковороду просто ложкой или же можно перелить тесто в кондитерский мешок.
- Жарьте с обеих сторон по пару минут, до румяной корочки.
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