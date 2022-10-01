Вкусно, сытно и очень быстро: рецепт ленивых пирожков-пятиминуток

Идеальный рецепт пирожков для тех, кто не любит возиться с тестом.

С утра, а особенно в выходной, возиться со сложным завтраком особого желания наверняка ни у кого нет. Поэтому что может быть лучше простых экспресс-рецептов вкусных блюд, на приготовление которых уходит совсем немного времени.

Сегодня мы хотим поделиться с вам рецептом ленивых пирожков, которые можно приготовить с любой начинкой, которой вы только захотите. Как обещает Ukr.Media, приготовив такие пирожки один раз, вы не сможете остановиться, и будете готовить их намного чаще.

Ленивые пирожки-пятиминутки: рецепт

Ингредиенты:

Кефир – 350 гр.;

Яйцо – 1 шт.;

Соль – 3/4 ч. л.;

Мука – 200-220 гр.;

Пищевая сода – 1 ч. л.;

Растительное масло – 1 ч. л.;

Мясо (вареная куриная грудка, ветчина, колбаса и т.п.) — 100 гр.;

Отварные яйца – 2 шт.;

Сыр – 100 гр.;

Пара веточек зеленого лука и петрушки.

Способ приготовления:

В кефир вбейте яйцо, добавьте соль, и все хорошенько перемешайте. После просейте муку, и добавьте к кефирно-яичной смеси вместе с содой и растительным маслом. Отметим, что тесто должно оставаться жидким. Натрите на терке любое мясо, отварное яйцо (опционально) и сыр. Добавьте нарезанную зелень. Все смешайте и хорошо перемешайте. Выкладывайте будущие пирожки на сковороду просто ложкой или же можно перелить тесто в кондитерский мешок. Жарьте с обеих сторон по пару минут, до румяной корочки.

Ранее "Телеграф" делился рецептом итальянского соуса к пасте и пицце "пассата".