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Вкусно, сытно и очень быстро: рецепт ленивых пирожков-пятиминуток

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Рецепт ленивого завтрака за пять минут Новость обновлена 01 октября 2022, 12:08
Рецепт ленивого завтрака за пять минут

Идеальный рецепт пирожков для тех, кто не любит возиться с тестом.

С утра, а особенно в выходной, возиться со сложным завтраком особого желания наверняка ни у кого нет. Поэтому что может быть лучше простых экспресс-рецептов вкусных блюд, на приготовление которых уходит совсем немного времени.

Сегодня мы хотим поделиться с вам рецептом ленивых пирожков, которые можно приготовить с любой начинкой, которой вы только захотите. Как обещает Ukr.Media, приготовив такие пирожки один раз, вы не сможете остановиться, и будете готовить их намного чаще.

Ленивые пирожки-пятиминутки: рецепт

Ингредиенты:

  • Кефир – 350 гр.;
  • Яйцо – 1 шт.;
  • Соль – 3/4 ч. л.;
  • Мука – 200-220 гр.;
  • Пищевая сода – 1 ч. л.;
  • Растительное масло – 1 ч. л.;
  • Мясо (вареная куриная грудка, ветчина, колбаса и т.п.) — 100 гр.;
  • Отварные яйца – 2 шт.;
  • Сыр – 100 гр.;
  • Пара веточек зеленого лука и петрушки.

Способ приготовления:

  1. В кефир вбейте яйцо, добавьте соль, и все хорошенько перемешайте. После просейте муку, и добавьте к кефирно-яичной смеси вместе с содой и растительным маслом. Отметим, что тесто должно оставаться жидким.
  2. Натрите на терке любое мясо, отварное яйцо (опционально) и сыр. Добавьте нарезанную зелень. Все смешайте и хорошо перемешайте.
  3. Выкладывайте будущие пирожки на сковороду просто ложкой или же можно перелить тесто в кондитерский мешок.
  4. Жарьте с обеих сторон по пару минут, до румяной корочки.

Ранее "Телеграф" делился рецептом итальянского соуса к пасте и пицце "пассата".

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#Рецепт #Завтрак #Пирожки