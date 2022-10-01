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Яблочные оладьи как пончики: рецепт, который очень популярен у немецких хозяек

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Домашний рецепт оладий с яблоками
Домашний рецепт оладий с яблоками

Такая выпечка очень напоминает пончики с яблочной начинкой

Немецкие хозяйки знают толк в домашней выпечке. Их штрейзельный вишневый пирог достоин только похвалы! Также великолепными на вкус у них получаются и простые блюда, такие, например, как пышные оладьи с яблоками.

Это отличное блюдо на завтрак. Такие оладьи быстрые, легкие в приготовлении и очень вкусные, пишет vazhnoznat. При подаче их можно посыпать сахарной пудрой.

Как приготовить пышные яблочные оладьи

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 0,3 ч. л. соли
  • 80 г сахара
  • 250 мл кефира
  • 1 ч. л. соды
  • 300 г муки
  • 3 ст. л. растительного масла

Для начинки:

  • 20 г сливочного масла
  • 2–3 яблока
  • 1,5 ст. л. сахара

Приготовление:

  1. Яблоки моем, удаляем кожуру и нарезаем кубиком.
  2. На разогретую сковороду кладем 20 г сливочного масла и отправляем туда яблоки. Тушим 5 минут. Посыпаем сахаром и тушим еще 5–7 минут. Начинку перекладываем в отдельную миску и даем остыть.
  3. Делаем тесто. Кефир любой жирности переливаем в глубокую миску. Вбиваем к нему 2 яйца, добавляем сахар, соду и соль. Перемешиваем венчиком до однородности.
  4. Всыпаем 300 г муки и смешиваем с остальными ингредиентами. В конце добавляем 3 ст. л. растительного масла и венчиком замешиваем тесто.
  5. На разогретую сковороду выливаем растительное масло и жарим оладьи на небольшом огне под крышкой. Сверху на каждую оладью выкладываем яблочную начинку и поверх снова тесто. Когда выпечка подрумянилась с одной стороны, переворачиваем ее на другую и снова накрываем крышкой. Жарим до готовности.

Ранее украинский кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом пышных дрожжевых оладий. Ими можно сытно накормить каждого члена семьи или гостей.

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#Рецепты #Яблока #Оладьи