Яблочные оладьи как пончики: рецепт, который очень популярен у немецких хозяек
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Такая выпечка очень напоминает пончики с яблочной начинкой
Немецкие хозяйки знают толк в домашней выпечке. Их штрейзельный вишневый пирог достоин только похвалы! Также великолепными на вкус у них получаются и простые блюда, такие, например, как пышные оладьи с яблоками.
Это отличное блюдо на завтрак. Такие оладьи быстрые, легкие в приготовлении и очень вкусные, пишет vazhnoznat. При подаче их можно посыпать сахарной пудрой.
Как приготовить пышные яблочные оладьи
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 0,3 ч. л. соли
- 80 г сахара
- 250 мл кефира
- 1 ч. л. соды
- 300 г муки
- 3 ст. л. растительного масла
Для начинки:
- 20 г сливочного масла
- 2–3 яблока
- 1,5 ст. л. сахара
Приготовление:
- Яблоки моем, удаляем кожуру и нарезаем кубиком.
- На разогретую сковороду кладем 20 г сливочного масла и отправляем туда яблоки. Тушим 5 минут. Посыпаем сахаром и тушим еще 5–7 минут. Начинку перекладываем в отдельную миску и даем остыть.
- Делаем тесто. Кефир любой жирности переливаем в глубокую миску. Вбиваем к нему 2 яйца, добавляем сахар, соду и соль. Перемешиваем венчиком до однородности.
- Всыпаем 300 г муки и смешиваем с остальными ингредиентами. В конце добавляем 3 ст. л. растительного масла и венчиком замешиваем тесто.
- На разогретую сковороду выливаем растительное масло и жарим оладьи на небольшом огне под крышкой. Сверху на каждую оладью выкладываем яблочную начинку и поверх снова тесто. Когда выпечка подрумянилась с одной стороны, переворачиваем ее на другую и снова накрываем крышкой. Жарим до готовности.
Ранее украинский кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом пышных дрожжевых оладий. Ими можно сытно накормить каждого члена семьи или гостей.