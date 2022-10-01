Яблочные оладьи как пончики: рецепт, который очень популярен у немецких хозяек

Такая выпечка очень напоминает пончики с яблочной начинкой

Немецкие хозяйки знают толк в домашней выпечке. Их штрейзельный вишневый пирог достоин только похвалы! Также великолепными на вкус у них получаются и простые блюда, такие, например, как пышные оладьи с яблоками.

Это отличное блюдо на завтрак. Такие оладьи быстрые, легкие в приготовлении и очень вкусные, пишет vazhnoznat. При подаче их можно посыпать сахарной пудрой.

Как приготовить пышные яблочные оладьи

Ингредиенты:

2 яйца

0,3 ч. л. соли

80 г сахара

250 мл кефира

1 ч. л. соды

300 г муки

3 ст. л. растительного масла

Для начинки:

20 г сливочного масла

2–3 яблока

1,5 ст. л. сахара

Приготовление:

Яблоки моем, удаляем кожуру и нарезаем кубиком. На разогретую сковороду кладем 20 г сливочного масла и отправляем туда яблоки. Тушим 5 минут. Посыпаем сахаром и тушим еще 5–7 минут. Начинку перекладываем в отдельную миску и даем остыть. Делаем тесто. Кефир любой жирности переливаем в глубокую миску. Вбиваем к нему 2 яйца, добавляем сахар, соду и соль. Перемешиваем венчиком до однородности. Всыпаем 300 г муки и смешиваем с остальными ингредиентами. В конце добавляем 3 ст. л. растительного масла и венчиком замешиваем тесто. На разогретую сковороду выливаем растительное масло и жарим оладьи на небольшом огне под крышкой. Сверху на каждую оладью выкладываем яблочную начинку и поверх снова тесто. Когда выпечка подрумянилась с одной стороны, переворачиваем ее на другую и снова накрываем крышкой. Жарим до готовности.

Ранее украинский кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом пышных дрожжевых оладий. Ими можно сытно накормить каждого члена семьи или гостей.