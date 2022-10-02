Как сделать сыр "Филадельфия" в домашних условиях: простой рецепт из трех ингредиентов (видео)

При желании в крем-сыр можно добавить зелень или любимые специи

Сливочный сыр – ингредиент очень многих блюд. Иногда цены на популярный сыр а-ля "Филадельфия" могут кусаться, так что если сделать его своими руками – вы значительно сэкономите. Хотя вкус будет таким же (а то и лучше). К тому же, приготовить домашний сыр "Филадельфия" весьма просто.

Вам понадобится всего лишь три продукта и немного времени. Рецептом домашнего сыра "Филадельфия" делится фудблог hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Такой сыр получается очень вкусным и нежным, а главное – в нем только проверенные натуральные составляющие. Он идеально подойдет к бутербродам, роллам и чизкейкам. По желанию в массу можно добавить укроп и чеснок.

Ингредиенты:

Сметана от 20% и выше – 3 пачки

Соль – 1 ч. л.

Сок лимона – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Сметану поместить в глубокую посуду, добавить соль и лимонный сок и хорошо перемешать венчиком. На дуршлаг выстлать пеленку (если есть марля, то складывайте плотно, потому что сметана может вытекать), вылить сметану, замотать и прижать грузом. Оставить стекать на ночь при комнатной температуре. Утром сыр готов. Его уже можно есть. Если есть время, то поместите в контейнер и в холодильник на 4-8 часов для стабилизации, сыр станет еще более плотным.

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