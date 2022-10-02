Какой необычный ингредиент добавить в аджику, чтобы получить неповторимый вкус: простой рецепт заготовки на зиму

Домашний соус в сезонов холодно дополнит любую трапезу

Аджика – одна из обязательных заготовок на зиму. Ее можно делать по традиционному рецепту или же добавлять в аджику неожиданные ингредиенты. Так, этот натуральный соус идеально сочетается с яблоком. Благодаря фрукту вкус станет необычнее и насыщеннее.

Рецептом аджики с помидорами, перцем и яблоками на зиму делится кулинарный Ютуб-блог "Класична кухня". Этот способ приготовления соуса, по словам кулинара, проверен временем. Аджика подойдёт практически ко всем блюдам, а особенно будет гармонировать с мясом.

Ингредиенты (вес всех овощей — в очищенном виде):

5 кг помидоров

1 кг перца сладкого красного

1 кг моркови

1 кг кислых яблок

200 г перца стручкового горького

200 г чеснока

400-500 мл растительного масла;

300 мл уксуса 9%

4 ст. л. соли

500 г сахара

Способ приготовления:

У помидоров обрезаем верхушки и по желанию снимаем кожуру, погрузив в кипящую воду на 20-25 секунд. Разрезаем на 4 части. Сладкий перец очищаем от зерен и режем на куски, чтобы было удобно молоть. Морковь чистим и режем на куски под мясорубку. Яблоки чистим от шкурки, сердцевины и режем на куски. Горький перец чистим от сердцевины. Если хотите очень жгучую аджику: 1-2 перца перемолоть с зернами. Все овощи перемалываем на мясорубке. Горький перец и чеснок измельчаем с помощью блендера. Выливаем в кастрюлю с грубым дном. Варить 3 часа, размешивать время от времени. За 30 минут до готовности добавляем растительное масло, соль, сахар, чеснок, перец горький, уксус и варим еще 30 минут. Разливаем в стерильные банки, накрываем стерильными крышками и герметично закрываем.

Ранее "Телеграф" делился рецептом очень вкусных томатов по-корейски на зиму.