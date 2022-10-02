Какой необычный ингредиент добавить в аджику, чтобы получить неповторимый вкус: простой рецепт заготовки на зиму
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Домашний соус в сезонов холодно дополнит любую трапезу
Аджика – одна из обязательных заготовок на зиму. Ее можно делать по традиционному рецепту или же добавлять в аджику неожиданные ингредиенты. Так, этот натуральный соус идеально сочетается с яблоком. Благодаря фрукту вкус станет необычнее и насыщеннее.
Рецептом аджики с помидорами, перцем и яблоками на зиму делится кулинарный Ютуб-блог "Класична кухня". Этот способ приготовления соуса, по словам кулинара, проверен временем. Аджика подойдёт практически ко всем блюдам, а особенно будет гармонировать с мясом.
Ингредиенты (вес всех овощей — в очищенном виде):
- 5 кг помидоров
- 1 кг перца сладкого красного
- 1 кг моркови
- 1 кг кислых яблок
- 200 г перца стручкового горького
- 200 г чеснока
- 400-500 мл растительного масла;
- 300 мл уксуса 9%
- 4 ст. л. соли
- 500 г сахара
Способ приготовления:
- У помидоров обрезаем верхушки и по желанию снимаем кожуру, погрузив в кипящую воду на 20-25 секунд. Разрезаем на 4 части.
- Сладкий перец очищаем от зерен и режем на куски, чтобы было удобно молоть.
- Морковь чистим и режем на куски под мясорубку.
- Яблоки чистим от шкурки, сердцевины и режем на куски.
- Горький перец чистим от сердцевины. Если хотите очень жгучую аджику: 1-2 перца перемолоть с зернами.
- Все овощи перемалываем на мясорубке. Горький перец и чеснок измельчаем с помощью блендера.
- Выливаем в кастрюлю с грубым дном. Варить 3 часа, размешивать время от времени.
- За 30 минут до готовности добавляем растительное масло, соль, сахар, чеснок, перец горький, уксус и варим еще 30 минут.
- Разливаем в стерильные банки, накрываем стерильными крышками и герметично закрываем.
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