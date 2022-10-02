Укр

Какой необычный ингредиент добавить в аджику, чтобы получить неповторимый вкус: простой рецепт заготовки на зиму

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Аджика - вкусный и натуральный соус
Аджика - вкусный и натуральный соус

Домашний соус в сезонов холодно дополнит любую трапезу

Аджика – одна из обязательных заготовок на зиму. Ее можно делать по традиционному рецепту или же добавлять в аджику неожиданные ингредиенты. Так, этот натуральный соус идеально сочетается с яблоком. Благодаря фрукту вкус станет необычнее и насыщеннее.

Рецептом аджики с помидорами, перцем и яблоками на зиму делится кулинарный Ютуб-блог "Класична кухня". Этот способ приготовления соуса, по словам кулинара, проверен временем. Аджика подойдёт практически ко всем блюдам, а особенно будет гармонировать с мясом.

Ингредиенты (вес всех овощей — в очищенном виде):

  • 5 кг помидоров
  • 1 кг перца сладкого красного
  • 1 кг моркови
  • 1 кг кислых яблок
  • 200 г перца стручкового горького
  • 200 г чеснока
  • 400-500 мл растительного масла;
  • 300 мл уксуса 9%
  • 4 ст. л. соли
  • 500 г сахара

Способ приготовления:

  1. У помидоров обрезаем верхушки и по желанию снимаем кожуру, погрузив в кипящую воду на 20-25 секунд. Разрезаем на 4 части.
  2. Сладкий перец очищаем от зерен и режем на куски, чтобы было удобно молоть.
  3. Морковь чистим и режем на куски под мясорубку.
  4. Яблоки чистим от шкурки, сердцевины и режем на куски.
  5. Горький перец чистим от сердцевины. Если хотите очень жгучую аджику: 1-2 перца перемолоть с зернами.
  6. Все овощи перемалываем на мясорубке. Горький перец и чеснок измельчаем с помощью блендера.
  7. Выливаем в кастрюлю с грубым дном. Варить 3 часа, размешивать время от времени.
  8. За 30 минут до готовности добавляем растительное масло, соль, сахар, чеснок, перец горький, уксус и варим еще 30 минут.
  9. Разливаем в стерильные банки, накрываем стерильными крышками и герметично закрываем.

Ранее "Телеграф" делился рецептом очень вкусных томатов по-корейски на зиму.

Теги:
#Рецепт #Консервация #аджика