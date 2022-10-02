Рецепт сметанника за 25 минут: пирог получается нежным, легким и тягучим (видео)

Этот шикарный пирог буквально тает во рту

Если нужно что-то быстро и без лишних хлопот приготовить к чаю, то отличный вариант десерта – пирог. Тот же сметанник можно сделать даже без выпечки всего за 25 минут. Воздушная текстура и изысканный вкус приятно удивят ваших гостей.

Рецептом сметанника поделилась фудблогерка Анастасия Редько в Instagram. По словам кулинара, пирог получается нежным, легким и тягучим. Для десерта вам понадобятся самые традиционные и доступные составляющие.

Ингредиенты:

Сахар – 150 г

Крахмал – 50 г

Яйца – 2 шт.

Сметана 20% – 400 г

Масло сливочное для крема – 100 г

Шоколадное печенье – 300 г (или обычное томленное молоко, просто добавьте какао)

Масло сливочное для коржа — 100 г

Способ приготовления:

В сковороду высыпаем сахар и крахмал. Ставим на огонь. Сразу добавляем 2 яйца и активно перемешиваем. Добавляем сметану и мешаем до загустения. Выкладываем густую массу в миску, добавляем сливочное масло и взбиваем все миксером. Крем готов. Готовим корж. В блендере перебиваем печенье (можно для цвета добавить какао). Высыпаем смесь в миску, добавляем масло комнатной температуры и перетираем руками. Масса должна держать форму при сжатии. В форму 18 см (не больше) высыпаем более половины смеси и прессуем, формируя бортики и дно. Выливаем крем, выравниваем поверхность. Остатками шоколадной смеси посыпаем наш сметанник и отправляем в холодильник на 1 час.

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