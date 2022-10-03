Блюдо, которое никогда не надоест: простейший рецепт салата из 4-х ингредиентов
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Этот салат всегда вас выручит, когда внезапно нагрянули гости.
Когда на готовку совсем немного времени, на выручку домохозякам приходят быстрые и несложные экспресс-рецепты. Сегодня мы хотим поделиться одним из них. Потрясающий салат из крабовых палочек и морковки по-корейски удивит вас своим вкусом.
Как сообщает prostoway, необычное сочетание корейской моркови, крабовых палочек, сыра и яиц поражает вкусом. Более того у салата также яркий внешний вид.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 1 упаковка
- Яйца – 4 шт.
- Морковь по-корейски – 150 гр.
- Плавленый сырок (типа "Дружба") – 1 шт.
- Майонез или сметана – по вкусу.
Способ приготовления:
- Крабовое мясо или крабовые палочки мелко нарежьте и отправьте в глубокую миску.
- Четыре яйца отварите в крутую, остудите и также мелко нарежьте.
- Плавленый сырок положите в морозильную камеру на 20 минут, чтобы он немного застыл, чтобы его было проще натереть на терке.
- Также в миску добавьте морковку по-корейски.
- Перемажьте сметаной или майонезом и тщательно перемешайте.
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