Блюдо, которое никогда не надоест: простейший рецепт салата из 4-х ингредиентов

Этот салат всегда вас выручит, когда внезапно нагрянули гости.

Когда на готовку совсем немного времени, на выручку домохозякам приходят быстрые и несложные экспресс-рецепты. Сегодня мы хотим поделиться одним из них. Потрясающий салат из крабовых палочек и морковки по-корейски удивит вас своим вкусом.

Как сообщает prostoway, необычное сочетание корейской моркови, крабовых палочек, сыра и яиц поражает вкусом. Более того у салата также яркий внешний вид.

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 1 упаковка

Яйца – 4 шт.

Морковь по-корейски – 150 гр.

Плавленый сырок (типа "Дружба") – 1 шт.

Майонез или сметана – по вкусу.

Способ приготовления:

Крабовое мясо или крабовые палочки мелко нарежьте и отправьте в глубокую миску. Четыре яйца отварите в крутую, остудите и также мелко нарежьте. Плавленый сырок положите в морозильную камеру на 20 минут, чтобы он немного застыл, чтобы его было проще натереть на терке. Также в миску добавьте морковку по-корейски. Перемажьте сметаной или майонезом и тщательно перемешайте.

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить хрустящий картофель фри. Приготовление блюда не займет много времени.