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Блюдо, которое никогда не надоест: простейший рецепт салата из 4-х ингредиентов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Рецепт салата с крабовых палочек и моркови по-корейски Новость обновлена 03 октября 2022, 11:29
Рецепт салата с крабовых палочек и моркови по-корейски

Этот салат всегда вас выручит, когда внезапно нагрянули гости.

Когда на готовку совсем немного времени, на выручку домохозякам приходят быстрые и несложные экспресс-рецепты. Сегодня мы хотим поделиться одним из них. Потрясающий салат из крабовых палочек и морковки по-корейски удивит вас своим вкусом.

Как сообщает prostoway, необычное сочетание корейской моркови, крабовых палочек, сыра и яиц поражает вкусом. Более того у салата также яркий внешний вид.

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 1 упаковка
  • Яйца – 4 шт.
  • Морковь по-корейски – 150 гр.
  • Плавленый сырок (типа "Дружба") – 1 шт.
  • Майонез или сметана – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Крабовое мясо или крабовые палочки мелко нарежьте и отправьте в глубокую миску.
  2. Четыре яйца отварите в крутую, остудите и также мелко нарежьте.
  3. Плавленый сырок положите в морозильную камеру на 20 минут, чтобы он немного застыл, чтобы его было проще натереть на терке.
  4. Также в миску добавьте морковку по-корейски.
  5. Перемажьте сметаной или майонезом и тщательно перемешайте.

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