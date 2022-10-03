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Мясо пускает сок при каждом касании вилкой: как легко приготовить куриные бедра по рецепту Эктора Хименес-Браво (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Куриные бедра в медово-чесночном соусе
Куриные бедра в медово-чесночном соусе

Получаются сочные внутри и хрустящие снаружи

Иногда кажется, будто все рецепты блюд из куриного мяса уже перепробовали, и так хочется приготовить что-то новенькое.

Чтобы разнообразить праздничный или просто семейный стол, предлагаем приготовить сочные куриные бедра, рецептом которых поделился украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Секрет вкусного блюда в маринаде — в медово-чесночном соусе. Получаются румяные и сочные куриные бедра, с зажаристой золотистой корочкой как из ресторана.

Как приготовить куриные бедра в соусе

Ингредиенты:

  • 1 кг куриных бедер
  • 5 г орегано
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец
  • оливковое масло для жарки
  • 10 г сливочного масла
  • 20 г чеснока
  • 100 г брокколи
  • 100 г меда

Приготовление

  1. Маринуем мясо. Куриные бёдра солим и посыпаем специями с обеих сторон. Пряности втираем в мясо.
  2. Пока бёдра маринуются, подготавливаем другие ингредиенты. Мелко рубим чеснок. Нарезаем брокколи. Чеснок отправляем на разогретую сковороду со сливочным и оливковым маслом и обжариваем. Потом выкладываем бедра и обжариваем до румяности.
  3. Затем убираем мясо со сковороды и кладем на тарелку. В то же масло, на котором жарились бедра, отправляем брокколи.
  4. Потом убираем брокколи и добавляем на сковороду мед. В нем обжариваем куриные бедра.
  5. Выкладываем мясо на форму для запекания вместе с брокколи. Поливаем остатками соуса и ставим в духовку. Запекаем до готовности.

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#Мясо #Рецепты #Эктор Хименес Браво