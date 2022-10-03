Мясо пускает сок при каждом касании вилкой: как легко приготовить куриные бедра по рецепту Эктора Хименес-Браво (видео)
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Получаются сочные внутри и хрустящие снаружи
Иногда кажется, будто все рецепты блюд из куриного мяса уже перепробовали, и так хочется приготовить что-то новенькое.
Чтобы разнообразить праздничный или просто семейный стол, предлагаем приготовить сочные куриные бедра, рецептом которых поделился украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Секрет вкусного блюда в маринаде — в медово-чесночном соусе. Получаются румяные и сочные куриные бедра, с зажаристой золотистой корочкой как из ресторана.
Как приготовить куриные бедра в соусе
Ингредиенты:
- 1 кг куриных бедер
- 5 г орегано
- соль по вкусу
- черный молотый перец
- оливковое масло для жарки
- 10 г сливочного масла
- 20 г чеснока
- 100 г брокколи
- 100 г меда
Приготовление
- Маринуем мясо. Куриные бёдра солим и посыпаем специями с обеих сторон. Пряности втираем в мясо.
- Пока бёдра маринуются, подготавливаем другие ингредиенты. Мелко рубим чеснок. Нарезаем брокколи. Чеснок отправляем на разогретую сковороду со сливочным и оливковым маслом и обжариваем. Потом выкладываем бедра и обжариваем до румяности.
- Затем убираем мясо со сковороды и кладем на тарелку. В то же масло, на котором жарились бедра, отправляем брокколи.
- Потом убираем брокколи и добавляем на сковороду мед. В нем обжариваем куриные бедра.
- Выкладываем мясо на форму для запекания вместе с брокколи. Поливаем остатками соуса и ставим в духовку. Запекаем до готовности.
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