Получаются сочные внутри и хрустящие снаружи

Иногда кажется, будто все рецепты блюд из куриного мяса уже перепробовали, и так хочется приготовить что-то новенькое.

Чтобы разнообразить праздничный или просто семейный стол, предлагаем приготовить сочные куриные бедра, рецептом которых поделился украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Секрет вкусного блюда в маринаде — в медово-чесночном соусе. Получаются румяные и сочные куриные бедра, с зажаристой золотистой корочкой как из ресторана.

Как приготовить куриные бедра в соусе

Ингредиенты:

1 кг куриных бедер

5 г орегано

соль по вкусу

черный молотый перец

оливковое масло для жарки

10 г сливочного масла

20 г чеснока

100 г брокколи

100 г меда

Приготовление

Маринуем мясо. Куриные бёдра солим и посыпаем специями с обеих сторон. Пряности втираем в мясо. Пока бёдра маринуются, подготавливаем другие ингредиенты. Мелко рубим чеснок. Нарезаем брокколи. Чеснок отправляем на разогретую сковороду со сливочным и оливковым маслом и обжариваем. Потом выкладываем бедра и обжариваем до румяности. Затем убираем мясо со сковороды и кладем на тарелку. В то же масло, на котором жарились бедра, отправляем брокколи. Потом убираем брокколи и добавляем на сковороду мед. В нем обжариваем куриные бедра. Выкладываем мясо на форму для запекания вместе с брокколи. Поливаем остатками соуса и ставим в духовку. Запекаем до готовности.

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