Рецепт в меру сладкого варенья на зиму: нужны всего три ингредиента
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Кисло-сладкое сливовое варенье дополнит чаепитие или десерты
Сливы – сезонный вкусный фрукт, которым стоит запастись на зиму. Их можно закрыть в собственном соку, в виде джема, компота или же сварить ароматное варенье. Главный плюс сливового варенья в том, что оно получается в меру сладким, а не приторным.
Рецептом варенья из слив делится кулинарный Ютуб-блог "Класична кухня". Его приготовление не займет много вашего времени, основная задача — удалить косточки из слив. После варки сливы можно оставлять дольками, а можно перемешать деревянной ложкой до однородной массы. В этом варенье очень мало сахара, поэтому оно получается кисло-сладкое.
Ингредиенты:
- 2,5 кг слив без косточек
- 0,5 кг сахара
- 1 ст. л. 9-процентного уксуса
Способ приготовления:
- Удаляем косточки, засыпаем сахаром, добавляем 1 ст. л. уксуса, перемешиваем и оставляем на 12 часов, чтобы пустило сок.
- Через 12 часов перекладываем сливы в кастрюлю с грубым дном, накрываем крышкой и варим 4 часа, но крышку ни в коем случае не открываем. Если нет кастрюли с грубым дном, кладем в духовку с закрытой крышкой при температуре 150-160 градусов на 4 часа.
- После варки разливаем по стерильным банкам и закрываем стерильными крышками.
- Если вы желаете, чтоб была однородная масса, перемешайте деревянной ложкой. Варенье очень нежное и легко становится однородным.
- Герметически закрытые банки переворачиваем и оставляем на 1 час.
Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусных груш на зиму. А также мы писали, как приготовить очень ароматный и нежный джем из всего двух ингредиентов.