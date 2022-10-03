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Рецепт в меру сладкого варенья на зиму: нужны всего три ингредиента

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Варенье из слив
Варенье из слив

Кисло-сладкое сливовое варенье дополнит чаепитие или десерты

Сливы – сезонный вкусный фрукт, которым стоит запастись на зиму. Их можно закрыть в собственном соку, в виде джема, компота или же сварить ароматное варенье. Главный плюс сливового варенья в том, что оно получается в меру сладким, а не приторным.

Рецептом варенья из слив делится кулинарный Ютуб-блог "Класична кухня". Его приготовление не займет много вашего времени, основная задача — удалить косточки из слив. После варки сливы можно оставлять дольками, а можно перемешать деревянной ложкой до однородной массы. В этом варенье очень мало сахара, поэтому оно получается кисло-сладкое.

Ингредиенты:

  • 2,5 кг слив без косточек
  • 0,5 кг сахара
  • 1 ст. л. 9-процентного уксуса

Способ приготовления:

  1. Удаляем косточки, засыпаем сахаром, добавляем 1 ст. л. уксуса, перемешиваем и оставляем на 12 часов, чтобы пустило сок.
  2. Через 12 часов перекладываем сливы в кастрюлю с грубым дном, накрываем крышкой и варим 4 часа, но крышку ни в коем случае не открываем. Если нет кастрюли с грубым дном, кладем в духовку с закрытой крышкой при температуре 150-160 градусов на 4 часа.
  3. После варки разливаем по стерильным банкам и закрываем стерильными крышками.
  4. Если вы желаете, чтоб была однородная масса, перемешайте деревянной ложкой. Варенье очень нежное и легко становится однородным.
  5. Герметически закрытые банки переворачиваем и оставляем на 1 час.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусных груш на зиму. А также мы писали, как приготовить очень ароматный и нежный джем из всего двух ингредиентов.

Теги:
#Рецепт #Варенье #Консервация #Сливы