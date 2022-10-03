Такое вкусное, что не достоит до зимы: рецепт виноградного джема без загустителей
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Это очень вкусная заготовка на зиму, которая имеет отличный цвет и неповторимый вкус
Если вы счастливый владелец большого количества винограда, кроме домашнего вина предлагаем вам приготовить джем.
Абсолютно ничего сложного: нужен только главный ингредиент и сахар. Этот джем очень вкусный, особенно с блинчиками. Рецептом виноградного джема поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.
Как приготовить джем из винограда
Ингредиенты:
- виноград 1 кг
- сахар 500 г
Приготовление:
- Тщательно вымойте виноград. Отделите виноградинки от гроздьев.
- Немного перебейте виноград при помощи погружного блендера.
- Поставьте кастрюлю на огонь, после закипания варите виноград 10 минут.
- Затем процедите виноградный сок через сито. Виноградный жмых отожмите через 2-3 слоя марли.
- Закипятите сок, всыпьте в него сахар и перемешайте.
- Варите виноградный сок 25-30 минут, периодически помешивая и снимая пену.
- Перелейте смесь в стерилизованную банку и закатайте.
Ранее "Телеграф" делился рецептом яблочно-арбузного джема. Его можно использовать в качестве начинки для различной выпечки.