Такое вкусное, что не достоит до зимы: рецепт виноградного джема без загустителей

Это очень вкусная заготовка на зиму, которая имеет отличный цвет и неповторимый вкус

Если вы счастливый владелец большого количества винограда, кроме домашнего вина предлагаем вам приготовить джем.

Абсолютно ничего сложного: нужен только главный ингредиент и сахар. Этот джем очень вкусный, особенно с блинчиками. Рецептом виноградного джема поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Как приготовить джем из винограда

Ингредиенты:

виноград 1 кг

сахар 500 г

Приготовление:

Тщательно вымойте виноград. Отделите виноградинки от гроздьев. Немного перебейте виноград при помощи погружного блендера. Поставьте кастрюлю на огонь, после закипания варите виноград 10 минут. Затем процедите виноградный сок через сито. Виноградный жмых отожмите через 2-3 слоя марли. Закипятите сок, всыпьте в него сахар и перемешайте. Варите виноградный сок 25-30 минут, периодически помешивая и снимая пену. Перелейте смесь в стерилизованную банку и закатайте.

Ранее "Телеграф" делился рецептом яблочно-арбузного джема. Его можно использовать в качестве начинки для различной выпечки.