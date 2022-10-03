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Лучше обычных тефтелей: уберите из рецепта один ингредиент и блюдо заиграет новыми красками

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Фрикадельки из куриного фарша - марокканский рецепт
Фрикадельки из куриного фарша - марокканский рецепт

Эти марокканские митболы готовить проще, чем обычные тефтели с рисом

На вид получаются обычные тефтели, но вкус просто великолепный!

Предлагаем приготовить марокканские куриные фрикадельки, которые готовятся без традиционного для рецепта тефтелей ингредиента — риса. Вместо крупы туда входят сладкий перец, зелень и даже оливки, пишет vazhnoznat.

Как приготовить куриные фрикадельки без риса

Ингредиенты:

  • 350 г куриного филе (можно заменить бараниной, телятиной или говядиной)
  • 1 стакан бульона
  • 100 г зеленых оливок
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 пучок петрушки
  • кориандр, тмин по вкусу
  • 2 щепотки шафрана
  • 1 сладкий перец
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 2 ст. л. муки
  • 1 яйцо
  • 1 репчатый лук
  • 0,5 шт. лимона
  • 0,5 ч. л. молотого имбиря

Приготовление:

  1. Мясо нарезаем мелкими кусочками и пропускаем через мясорубку. Вместе с филе перекручиваем пол пучка петрушки, оливки и чеснок. Фарш солим и перчим. Вбиваем одно яйцо, добавляем специи: кориандр, тмин и имбирь. Вымешиваем руками.
  2. Руки смачиваем холодной водой и формируем небольшие фрикадельки. Каждую обваливаем в муке и отправляем на разогретую сковороду со сливочным маслом. Фрикадельки обжариваем с двух сторон, пока они не поменяют цвет.
  3. Лук мелко нарезаем и отправляем на сковороду к фрикаделькам. Потом вливаем стакан бульона. Добавляем шафран и паприку. Тушим 20 минут.
  4. Выдавливаем сок из половины лимона и добавляем нарубленную мелко петрушку. Готовим фрикадельки до тех пор, пока соус не загустеет.

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#Рецепты #Фрикадельки