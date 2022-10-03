Лучше обычных тефтелей: уберите из рецепта один ингредиент и блюдо заиграет новыми красками

Эти марокканские митболы готовить проще, чем обычные тефтели с рисом

На вид получаются обычные тефтели, но вкус просто великолепный!

Предлагаем приготовить марокканские куриные фрикадельки, которые готовятся без традиционного для рецепта тефтелей ингредиента — риса. Вместо крупы туда входят сладкий перец, зелень и даже оливки, пишет vazhnoznat.

Как приготовить куриные фрикадельки без риса

Ингредиенты:

350 г куриного филе (можно заменить бараниной, телятиной или говядиной)

1 стакан бульона

100 г зеленых оливок

1 зубчик чеснока

1 пучок петрушки

кориандр, тмин по вкусу

2 щепотки шафрана

1 сладкий перец

2 ст. л. сливочного масла

2 ст. л. муки

1 яйцо

1 репчатый лук

0,5 шт. лимона

0,5 ч. л. молотого имбиря

Приготовление:

Мясо нарезаем мелкими кусочками и пропускаем через мясорубку. Вместе с филе перекручиваем пол пучка петрушки, оливки и чеснок. Фарш солим и перчим. Вбиваем одно яйцо, добавляем специи: кориандр, тмин и имбирь. Вымешиваем руками. Руки смачиваем холодной водой и формируем небольшие фрикадельки. Каждую обваливаем в муке и отправляем на разогретую сковороду со сливочным маслом. Фрикадельки обжариваем с двух сторон, пока они не поменяют цвет. Лук мелко нарезаем и отправляем на сковороду к фрикаделькам. Потом вливаем стакан бульона. Добавляем шафран и паприку. Тушим 20 минут. Выдавливаем сок из половины лимона и добавляем нарубленную мелко петрушку. Готовим фрикадельки до тех пор, пока соус не загустеет.

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