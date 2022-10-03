Лучше обычных тефтелей: уберите из рецепта один ингредиент и блюдо заиграет новыми красками
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Эти марокканские митболы готовить проще, чем обычные тефтели с рисом
На вид получаются обычные тефтели, но вкус просто великолепный!
Предлагаем приготовить марокканские куриные фрикадельки, которые готовятся без традиционного для рецепта тефтелей ингредиента — риса. Вместо крупы туда входят сладкий перец, зелень и даже оливки, пишет vazhnoznat.
Как приготовить куриные фрикадельки без риса
Ингредиенты:
- 350 г куриного филе (можно заменить бараниной, телятиной или говядиной)
- 1 стакан бульона
- 100 г зеленых оливок
- 1 зубчик чеснока
- 1 пучок петрушки
- кориандр, тмин по вкусу
- 2 щепотки шафрана
- 1 сладкий перец
- 2 ст. л. сливочного масла
- 2 ст. л. муки
- 1 яйцо
- 1 репчатый лук
- 0,5 шт. лимона
- 0,5 ч. л. молотого имбиря
Приготовление:
- Мясо нарезаем мелкими кусочками и пропускаем через мясорубку. Вместе с филе перекручиваем пол пучка петрушки, оливки и чеснок. Фарш солим и перчим. Вбиваем одно яйцо, добавляем специи: кориандр, тмин и имбирь. Вымешиваем руками.
- Руки смачиваем холодной водой и формируем небольшие фрикадельки. Каждую обваливаем в муке и отправляем на разогретую сковороду со сливочным маслом. Фрикадельки обжариваем с двух сторон, пока они не поменяют цвет.
- Лук мелко нарезаем и отправляем на сковороду к фрикаделькам. Потом вливаем стакан бульона. Добавляем шафран и паприку. Тушим 20 минут.
- Выдавливаем сок из половины лимона и добавляем нарубленную мелко петрушку. Готовим фрикадельки до тех пор, пока соус не загустеет.
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