К мясу, рыбе, пицце и бутербродам: как легко закрыть на зиму универсальный вкусный соус

Этот сливовый соус вкуснее домашнего кетчупа

Запастись на сезон морозов можно не только домашним кетчуп или аджикой с необычным ингредиентом, а вкуснейшим сливовым соусом. Он подойдет практически к любому блюду, особенно гармонирует с мясом, рыбой, пиццей и бутербродами. Приятный кисло-сладкий и одновременно острый вкус приято вас удивит.

Рецептом вкусного соуса из слив на зиму делится кулинарный Ютуб-блог "Класична кухня". Эта закрутка универсальна в использовании, хотя готовится достаточно просто. Да и потребуются самые доступные продукты. Этот соус получается вязким, густым, как кетчуп (и даже лучше).

Ингредиенты:

сливы – 2,5 кг

сахар — 300-400 г

карри – 5 ч. л.

чеснок молотый – 1 ч. л. или 4-5 зубков измельченных

лимонная кислота – 1 ч. л.

перец черный – 1 ч. л.

перец красный острый – 1 ч. л.

соль – 1 ст. л. с горкой

вода – 50 мл

уксус яблочный – 1 ст. л. (можно обычный 9%)

Способ приготовления:

Помыть сливы, удалить косточки, если косточки не удаляются, можно варить с косточками. Залить воду и поставить на огонь для закипания. Кипятить 15 минут. Взбить блендером до однородной массы. Если с косточками — перетереть через сито. Добавить сахар, специи и варить 15 минут до закипания. В конце добавить уксус. Разлить по стерильным банкам и герметично закрутить. Не переворачивать.

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