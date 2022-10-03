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К мясу, рыбе, пицце и бутербродам: как легко закрыть на зиму универсальный вкусный соус

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Пряный сливовый соус
Пряный сливовый соус

Этот сливовый соус вкуснее домашнего кетчупа

Запастись на сезон морозов можно не только домашним кетчуп или аджикой с необычным ингредиентом, а вкуснейшим сливовым соусом. Он подойдет практически к любому блюду, особенно гармонирует с мясом, рыбой, пиццей и бутербродами. Приятный кисло-сладкий и одновременно острый вкус приято вас удивит.

Рецептом вкусного соуса из слив на зиму делится кулинарный Ютуб-блог "Класична кухня". Эта закрутка универсальна в использовании, хотя готовится достаточно просто. Да и потребуются самые доступные продукты. Этот соус получается вязким, густым, как кетчуп (и даже лучше).

Ингредиенты:

  • сливы – 2,5 кг
  • сахар — 300-400 г
  • карри – 5 ч. л.
  • чеснок молотый – 1 ч. л. или 4-5 зубков измельченных
  • лимонная кислота – 1 ч. л.
  • перец черный – 1 ч. л.
  • перец красный острый – 1 ч. л.
  • соль – 1 ст. л. с горкой
  • вода – 50 мл
  • уксус яблочный – 1 ст. л. (можно обычный 9%)

Способ приготовления:

  1. Помыть сливы, удалить косточки, если косточки не удаляются, можно варить с косточками. Залить воду и поставить на огонь для закипания. Кипятить 15 минут.
  2. Взбить блендером до однородной массы. Если с косточками — перетереть через сито.
  3. Добавить сахар, специи и варить 15 минут до закипания. В конце добавить уксус.
  4. Разлить по стерильным банкам и герметично закрутить. Не переворачивать.

Ранее "Телеграф" писал, что добавить к маринованным огурцам, чтобы они получились вкуснее. А также мы делились рецептом вкусной и сытной мясной закрутки, без которой просто не обойтись этой зимой.

Теги:
#Рецепт #Соус #Консервация #Сливы