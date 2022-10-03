К мясу, рыбе, пицце и бутербродам: как легко закрыть на зиму универсальный вкусный соус
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Этот сливовый соус вкуснее домашнего кетчупа
Запастись на сезон морозов можно не только домашним кетчуп или аджикой с необычным ингредиентом, а вкуснейшим сливовым соусом. Он подойдет практически к любому блюду, особенно гармонирует с мясом, рыбой, пиццей и бутербродами. Приятный кисло-сладкий и одновременно острый вкус приято вас удивит.
Рецептом вкусного соуса из слив на зиму делится кулинарный Ютуб-блог "Класична кухня". Эта закрутка универсальна в использовании, хотя готовится достаточно просто. Да и потребуются самые доступные продукты. Этот соус получается вязким, густым, как кетчуп (и даже лучше).
Ингредиенты:
- сливы – 2,5 кг
- сахар — 300-400 г
- карри – 5 ч. л.
- чеснок молотый – 1 ч. л. или 4-5 зубков измельченных
- лимонная кислота – 1 ч. л.
- перец черный – 1 ч. л.
- перец красный острый – 1 ч. л.
- соль – 1 ст. л. с горкой
- вода – 50 мл
- уксус яблочный – 1 ст. л. (можно обычный 9%)
Способ приготовления:
- Помыть сливы, удалить косточки, если косточки не удаляются, можно варить с косточками. Залить воду и поставить на огонь для закипания. Кипятить 15 минут.
- Взбить блендером до однородной массы. Если с косточками — перетереть через сито.
- Добавить сахар, специи и варить 15 минут до закипания. В конце добавить уксус.
- Разлить по стерильным банкам и герметично закрутить. Не переворачивать.
Ранее "Телеграф" писал, что добавить к маринованным огурцам, чтобы они получились вкуснее. А также мы делились рецептом вкусной и сытной мясной закрутки, без которой просто не обойтись этой зимой.