Как приготовить панкейки, которые всегда получаются пышными и красивыми: очень простой рецепт (видео)

Эти американские оладьи идеально подходят к завтраку

Панкейки – это американские блинчики небольшого размера, которые чем-то напоминают наши оладьи. Готовятся они немного иначе, но тоже достаточно просто. Чтобы панкейки получились идеальными по форме и пышности, следует использовать теплое молоко.

Рецептом вкусных панкейков поделилась фудблогерка Кристина Булезюк в Instagram. Это идеальный вариант завтрака. К пышным панкейкам можно добавить шоколад, джем или другой соус по вашему вкусу, а также ягоды и фрукты.

Ингредиенты:

1 яйцо

2,5 ст. л. сахара

230 мл теплого молока

2 ст. л. масла

40 г сливочного масла топленого

1 ч. л. разрыхлителя

ваниль, корица

180 г просеянной муки

Способ приготовления:

Все составляющие смешиваем, хорошо взбиваем, чтобы не было комочков. Жарим панкейки на среднем огне. Можно подавать с домашним вареньем, шоколадом, фруктами, сгущенкой, медом, хотя панкейки вкусно употреблять даже без ничего.

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