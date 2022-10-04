Простейший рецепт домашнего печенья без яиц: неожиданный ингредиент сделает вкус изумительным (видео)
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Это печенье покорит как детвору, так и взрослых домочадцев
Нет ничего вкуснее выпечки, приготовленной дома. Один из самых простых вариант вкусностей – домашнее печенье. Существует масса рецептов, печенье можно сделать даже без яиц. А такой неожиданный ингредиент как морковь, придаст десерту необычный вкус.
Рецептом морковного печенья поделилась фудблогерка Юлия Василюк в Instagram. Вам понадобятся только самые обычные продукты. Сделать вкуснейшие морковные шарики можно без лишних хлопот, а на выпекание уходит всего лишь 25 минут.
Ингредиенты:
- 50 г сливочного масла
- 75 г сахара
- 125 г натертой моркови
- 175 г муки
- 2 чайные ложки разрыхлителя
Способ приготовления:
- Сливочное масло комнатной температуры и сахар взбить миксером 1-2 минуты.
- Добавляем натертую морковь и взбиваем миксером 1 минуту.
- Добавляем муку, снова перемешиваем миксером 1 минуту.
- Теперь немного вымешиваем тесто руками. Тесто будет немного липнуть к рукам, поэтому перед формированием печенья руки смачиваем в воде.
- Формируем шарики размером как греческий орех.
- Выпекаем при 170 градусах 25 минут.
Ранее "Телеграф" делился легким рецептом легендарного печенья "Гусиные лапки". А также мы писали, как в домашних условиях приготовить популярное печенье с трещинками. Все достаточно просто.