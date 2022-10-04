Простейший рецепт домашнего печенья без яиц: неожиданный ингредиент сделает вкус изумительным (видео)

Это печенье покорит как детвору, так и взрослых домочадцев

Нет ничего вкуснее выпечки, приготовленной дома. Один из самых простых вариант вкусностей – домашнее печенье. Существует масса рецептов, печенье можно сделать даже без яиц. А такой неожиданный ингредиент как морковь, придаст десерту необычный вкус.

Рецептом морковного печенья поделилась фудблогерка Юлия Василюк в Instagram. Вам понадобятся только самые обычные продукты. Сделать вкуснейшие морковные шарики можно без лишних хлопот, а на выпекание уходит всего лишь 25 минут.

Ингредиенты:

50 г сливочного масла

75 г сахара

125 г натертой моркови

175 г муки

2 чайные ложки разрыхлителя

Способ приготовления:

Сливочное масло комнатной температуры и сахар взбить миксером 1-2 минуты. Добавляем натертую морковь и взбиваем миксером 1 минуту. Добавляем муку, снова перемешиваем миксером 1 минуту. Теперь немного вымешиваем тесто руками. Тесто будет немного липнуть к рукам, поэтому перед формированием печенья руки смачиваем в воде. Формируем шарики размером как греческий орех. Выпекаем при 170 градусах 25 минут.

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