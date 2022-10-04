Что приготовить с переспевшими бананами: простой рецепт вкуснейшего бананового хлеба (видео)
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Этот необычный хлеб готовится быстро и легко
Если хранить бананы правильно, то они не почернеют. Но все же часто случается, что плоды становятся переспелыми до того, как мы их съедим. В таком случае есть выход: переспевшие бананы, как оказалось, идеально подходят для выпечки нетрадиционного хлеба.
Рецептом хлеба из бананов, которые переспели, поделился фудблог kukhnyasovkusom в Instagram. Выпечка делается быстро и без заморочек. Хлеб получается вкусным и отлично дополняет чаепития или кофейные паузы.
Ингредиенты:
- 4 переспевших бананов
- 120 г муки
- 100 г масла
- 2 яйца
- 4-5 ст. л. тростникового сахара
- полпачки ванильного сахара
- 1-2 ч. л. корицы (по желанию)
- 1 ч. л. разрыхрителя
- орехи или микс семян
Способ приготовления:
- Сахар взбиваем с маслом, вводим яйца, 3 банана раздавливаем в кашицу и добавляем туда же.
- Добавляем муку, ванильный сахар, разрыхритель и корицу (по желанию).
- В такое тесто можно добавить сухофрукты, орешки, семечки.
- Форму смазываем маслом, сверху на тесто выкладываем банан, предварительно разрезанный на две части и посыпаем сахаром или миксом семян.
- Выпекаем при 180 градусах до готовности, проверяем на готовность спичкой.
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