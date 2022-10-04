Что приготовить с переспевшими бананами: простой рецепт вкуснейшего бананового хлеба (видео)

Этот необычный хлеб готовится быстро и легко

Если хранить бананы правильно, то они не почернеют. Но все же часто случается, что плоды становятся переспелыми до того, как мы их съедим. В таком случае есть выход: переспевшие бананы, как оказалось, идеально подходят для выпечки нетрадиционного хлеба.

Рецептом хлеба из бананов, которые переспели, поделился фудблог kukhnyasovkusom в Instagram. Выпечка делается быстро и без заморочек. Хлеб получается вкусным и отлично дополняет чаепития или кофейные паузы.

Ингредиенты:

4 переспевших бананов

120 г муки

100 г масла

2 яйца

4-5 ст. л. тростникового сахара

полпачки ванильного сахара

1-2 ч. л. корицы (по желанию)

1 ч. л. разрыхрителя

орехи или микс семян

Способ приготовления:

Сахар взбиваем с маслом, вводим яйца, 3 банана раздавливаем в кашицу и добавляем туда же. Добавляем муку, ванильный сахар, разрыхритель и корицу (по желанию). В такое тесто можно добавить сухофрукты, орешки, семечки. Форму смазываем маслом, сверху на тесто выкладываем банан, предварительно разрезанный на две части и посыпаем сахаром или миксом семян. Выпекаем при 180 градусах до готовности, проверяем на готовность спичкой.

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