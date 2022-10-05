Пирог, который тает во рту: рецепт изумительной шарлотки с яблоками (видео)

Все ингредиенты для такого пирога чрезвычайно просты и найдутся на кухне у любой хозяйки

Шарлотку с яблоками без преувеличения модно назвать самым популярным пирогом, который очень легко приготовить дома. С рецептом такой выпечки может справиться даже самая неопытная домохозяйка, если конечно же будет придерживаться рецепта.

Как приготовить традиционную шарлотку с яблоками рассказала кулинарный блогер Alina FooDee на своем ютуб-канале. Блогер отмечает, что это очень простой рецепт выпечки на каждый день, а все ингредиенты для такого пирога — самые доступные.

Шарлотка с яблоками: традиционный рецепт

Ингредиенты:

Яблоки (желательно кислые) – 500-600 гр

Сахар – 160 гр

Мука – 160 гр

Яйца – 4 больших

Соль – 1 щепотка

Способ приготовления

Нарежьте яблоки дольками или кубиками. Взбейте яйца с сахаром и 1 щепоткой соли в светлую густую массу. Просейте муку и аккуратно перемешайте лопаткой движениями снизу вверх. Форму застелите пергаментом или смажьте сливочным маслом, а после припылите мукой. Вылейте половину теста, выложите немного яблок нарезанных дольками, сверху залейте остальным тестом и выложите сверху оставшиеся яблоки. Выпекайте в течение 25-30 минут при температуре 180 градусов.

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