Что добавить в сырники, чтобы получилось истинно осеннее блюдо: вкусный и простой рецепт

Тыквенные сырники выглядят очень ярко и аппетитно

Тыква – популярнейший сезонный овощ осени. Из нее можно приготовить не только тыквенную кашу, а и добавить в мраморный шоколадный кекс. Не менее удачная идея – дополнить этим ингредиентом сырники. С тыквой они станут ярче, ароматнее и вкуснее, блюдо будет выглядеть очень по-осеннему.

Рецептом тыквенных сырников поделилась шеф-повар Валя Саенко в Instagram. Особенно вкусно их подавать со сметаной, ароматным медом и щепоткой корицы. Сырники получаются пышными, воздушными и идеально подойдут для завтрака осенью.

Ингредиенты:

Творог 5% – 300 г

Тыквенное пюре – 150 г

Сахар – 30 г

Ванильный сахар

Манная крупа – 20 г

Мука для обвалки и формовки

Яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

Сначала нужно сделать тыквенное пюре. Тыкву чистим, режем, смазываем немного маслом, немного обсыпаем сахаром и запекаем до мягкости. Творог (должен быть сухой и без лишней влаги) перетираем через сито. Тыкву с одним желтком перебиваем блендером и добавляем в творог. Туда же добавляем сахар, ваниль и манку. Даем постоять 10 минут. А еще лучше такой замес делать на ночь. Утром только достали, сформовали и пожарили. Творожная масса должна быть достаточно плотной, как пластилин. Влажными руками взять частями массу и выложить на стол с мукой. Сформировать колбаску и нарезать на равные части (шайбы-творожники). Далее каждую часть обвалять в муке и сформировать ножом или стаканом. Жарить на среднем огне до румяности.

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