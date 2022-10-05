Что добавить в сырники, чтобы получилось истинно осеннее блюдо: вкусный и простой рецепт
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 557
Тыквенные сырники выглядят очень ярко и аппетитно
Тыква – популярнейший сезонный овощ осени. Из нее можно приготовить не только тыквенную кашу, а и добавить в мраморный шоколадный кекс. Не менее удачная идея – дополнить этим ингредиентом сырники. С тыквой они станут ярче, ароматнее и вкуснее, блюдо будет выглядеть очень по-осеннему.
Рецептом тыквенных сырников поделилась шеф-повар Валя Саенко в Instagram. Особенно вкусно их подавать со сметаной, ароматным медом и щепоткой корицы. Сырники получаются пышными, воздушными и идеально подойдут для завтрака осенью.
Ингредиенты:
- Творог 5% – 300 г
- Тыквенное пюре – 150 г
- Сахар – 30 г
- Ванильный сахар
- Манная крупа – 20 г
- Мука для обвалки и формовки
- Яйцо – 1 шт.
Способ приготовления:
- Сначала нужно сделать тыквенное пюре. Тыкву чистим, режем, смазываем немного маслом, немного обсыпаем сахаром и запекаем до мягкости.
- Творог (должен быть сухой и без лишней влаги) перетираем через сито. Тыкву с одним желтком перебиваем блендером и добавляем в творог. Туда же добавляем сахар, ваниль и манку. Даем постоять 10 минут. А еще лучше такой замес делать на ночь. Утром только достали, сформовали и пожарили.
- Творожная масса должна быть достаточно плотной, как пластилин. Влажными руками взять частями массу и выложить на стол с мукой. Сформировать колбаску и нарезать на равные части (шайбы-творожники). Далее каждую часть обвалять в муке и сформировать ножом или стаканом.
- Жарить на среднем огне до румяности.
Ранее "Телеграф" делился рецептом шарлотки с яблоками, которая тает во рту.