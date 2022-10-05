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Потрясающе вкусный салат на зиму из 6 ингредиентов: рецепт под силу каждому

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Вкуснейшая овощная закрутка Новость обновлена 05 октября 2022, 16:36
Вкуснейшая овощная закрутка

В этом рецепте сочетаются все главные овощи сезона

На зиму стоит закрыть не только традиционные маринованные огурцы или помидоры по-корейски, а и добавить эти вкусные овощи в салат. Так вы получите еще более богатый вкус и насыщенный аромат. Такую закуску можно будет подать даже на праздничный стол.

Рецептом вкусного овощного ассорти на зиму поделился Ютуб-канал "Класична кухня". В этой закрутке сочетаются шесть ингредиентов — помидоры, огурцы, морковь, лук, перцы и зелень. В приготовлении нет ничего сложного, так что этот способ консервации освоит даже новичок.

Ингредиенты:

  • помидоры – 2 кг
  • огурцы – 1 кг
  • перец красный – 3 шт.
  • перец зеленый – 3 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • чеснок – 1 большая головка
  • лук – 2 белые, 2 фиолетовые
  • зелень – петрушка, укроп
  • перец душистый – 3 шт.
  • перец горошком черный — 10 шт.

Маринад:

  • 4 л воды
  • 500 г сахара
  • 4,5 ст. л. соли
  • 310 г уксуса

Способ приготовления:

  1. Все овощи помыть.
  2. Огурцы порезать кружочками по 2,5 см, перец – кольцами по 1 см, лук – кольцами, морковь – тоненькими кольцами.
  3. На дно складываем зелень, чеснок, морковь, перец горошком.
  4. Затем – огурцы, перец красный, помидоры, перец зеленый, лук и сверху веточку укропа или петрушки.
  5. Заливаем горячим маринадом и стерилизуем 10-15 минут.
  6. Закручиваем герметично, переворачиваем банки и накрываем полотенцем до утра.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного пряного маринада для грибов.

Теги:
#Рецепт #Овощи #Консервация