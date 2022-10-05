Потрясающе вкусный салат на зиму из 6 ингредиентов: рецепт под силу каждому

В этом рецепте сочетаются все главные овощи сезона

На зиму стоит закрыть не только традиционные маринованные огурцы или помидоры по-корейски, а и добавить эти вкусные овощи в салат. Так вы получите еще более богатый вкус и насыщенный аромат. Такую закуску можно будет подать даже на праздничный стол.

Рецептом вкусного овощного ассорти на зиму поделился Ютуб-канал "Класична кухня". В этой закрутке сочетаются шесть ингредиентов — помидоры, огурцы, морковь, лук, перцы и зелень. В приготовлении нет ничего сложного, так что этот способ консервации освоит даже новичок.

Ингредиенты:

помидоры – 2 кг

огурцы – 1 кг

перец красный – 3 шт.

перец зеленый – 3 шт.

морковь – 2 шт.

чеснок – 1 большая головка

лук – 2 белые, 2 фиолетовые

зелень – петрушка, укроп

перец душистый – 3 шт.

перец горошком черный — 10 шт.

Маринад:

4 л воды

500 г сахара

4,5 ст. л. соли

310 г уксуса

Способ приготовления:

Все овощи помыть. Огурцы порезать кружочками по 2,5 см, перец – кольцами по 1 см, лук – кольцами, морковь – тоненькими кольцами. На дно складываем зелень, чеснок, морковь, перец горошком. Затем – огурцы, перец красный, помидоры, перец зеленый, лук и сверху веточку укропа или петрушки. Заливаем горячим маринадом и стерилизуем 10-15 минут. Закручиваем герметично, переворачиваем банки и накрываем полотенцем до утра.

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