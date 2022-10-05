Потрясающе вкусный салат на зиму из 6 ингредиентов: рецепт под силу каждому
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В этом рецепте сочетаются все главные овощи сезона
На зиму стоит закрыть не только традиционные маринованные огурцы или помидоры по-корейски, а и добавить эти вкусные овощи в салат. Так вы получите еще более богатый вкус и насыщенный аромат. Такую закуску можно будет подать даже на праздничный стол.
Рецептом вкусного овощного ассорти на зиму поделился Ютуб-канал "Класична кухня". В этой закрутке сочетаются шесть ингредиентов — помидоры, огурцы, морковь, лук, перцы и зелень. В приготовлении нет ничего сложного, так что этот способ консервации освоит даже новичок.
Ингредиенты:
- помидоры – 2 кг
- огурцы – 1 кг
- перец красный – 3 шт.
- перец зеленый – 3 шт.
- морковь – 2 шт.
- чеснок – 1 большая головка
- лук – 2 белые, 2 фиолетовые
- зелень – петрушка, укроп
- перец душистый – 3 шт.
- перец горошком черный — 10 шт.
Маринад:
- 4 л воды
- 500 г сахара
- 4,5 ст. л. соли
- 310 г уксуса
Способ приготовления:
- Все овощи помыть.
- Огурцы порезать кружочками по 2,5 см, перец – кольцами по 1 см, лук – кольцами, морковь – тоненькими кольцами.
- На дно складываем зелень, чеснок, морковь, перец горошком.
- Затем – огурцы, перец красный, помидоры, перец зеленый, лук и сверху веточку укропа или петрушки.
- Заливаем горячим маринадом и стерилизуем 10-15 минут.
- Закручиваем герметично, переворачиваем банки и накрываем полотенцем до утра.
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