Что приготовить из тыквы: Топ-5 рецептов блюд на любой вкус

Вам не нравится тыква? Возможно, вы просто не умеете ее готовить.

Тыква – популярный осенний овощ, из которого можно сделать массу вкуснейших вещей. И если кому-то не нравится этот плод из-за специфического запаха, эта проблема решается в два счета – благодаря душистым специям и необычным рецептам.

Этот продукт имеет самые разные рецепты приготовления – от каш, супов и салатов до сладких десертов и аппетитной выпечки. Вкуснейшие блюда из тыквы можно делать в духовке, в кастрюле, на сковороде и даже в сыром виде.

"Телеграф" сделал для вас подборку рецептов самых разнообразных и нескучных угощений, которые можно приготовить из тыквы. Даже самый придирчивый гурман, как взрослый, так и ребенок, найдет для себя блюдо из тыквы, которое может стать любимым.

Как приготовить из тыквы суп

Самое известное первое блюдо – это тыквенный суп-пюре, заправленный сливками. Кстати, он станет намного вкуснее, если у вас будет не сырая, а запеченная тыква.

Ингредиенты:

тыква – 500 г,

лук – 1 шт.,

сушеный чеснок – 1 ч. ложка,

петрушка – 1 веточка,

сливочное масло – 30 г,

сливки – 100 мл,

молоко – 150 мл,

мука – 20 г,

вода – 350 мл,

специи: молотый мускатный орех или имбирь – по вкусу,

соль – щепотка.

Приготовление:

Мякоть тыквы нарежьте маленькими кубиками. Измельчите лук и зелень. В сотейнике растопите сливочное масло. Положите тыкву и обжарьте, помешивая, на среднем огне 10 минут до румяного цвета. Добавьте мелко лук и готовьте 2-3 минуты. Посыпьте тыкву мукой и обжарьте еще 2 минуты. Влейте горячую воду и горячее молоко, доведите до кипения на сильном огне, и, помешивая, варите 10 минут. В суп добавьте сливки и соль и варите еще 3 минуты. Снимите тыквенный суп с огня и измельчите блендером. Добавьте чеснок, пряности и перемешайте. Готовый суп-пюре из тыквы разлейте по порционным тарелкам, посыпьте петрушкой и подавайте.

Что приготовить из тыквы на сковороде: рецепт соуса

Универсальный восточный соус из тыквы подойдет ко многим блюдам – с ним будет вкусно есть как мясо, так и овощи на гарнир. Он придает им изысканный вкус и шарм.

Ингредиенты:

тыква – 700 г,

помидор – 1 шт.,

лимон – 1 шт.,

лук – 1 шт.,

чеснок – 5 зубчиков,

томатная паста – 2 ст. ложки,

оливковое масло – 3 ст. ложки,

рубленая кинза – 2 ст. ложки,

паприка – 1 ч. ложка,

карри – 0,25 ч. ложки,

молотый кумин – 1 ч. ложка,

молотый имбирь – 0,25 ч. ложки,

перец кайенский – по вкусу,

сахар – щепотка,

соль – по вкусу.

Приготовление:

Мякоть тыквы нарежьте кубиками. Помидор очистите от шкурки и семян и порежьте кубиками. Измельчите лук и чеснок. В сковороде разогрейте масло, добавьте лук и половину чеснока и спассеруйте до мягкости. Добавьте тыкву и тушите 10 минут, приправьте кумином, паприкой, имбирем, карри, перемешайте и готовьте еще 2 минуты. Добавьте помидор, томатную пасту, кайенский перец, сахар, соль и готовьте до мягкости тыквы. Разомните тыкву в пюре, добавьте оставшийся чеснок, влейте лимонный сок и перемешайте. Остудите тыквенный соус, посыпьте кинзой и подавайте.

Как приготовить из тыквы кашу

Каша из тыквы чаще всего предполагает добавление пшена или риса, но можно взять практически любую крупу. Гречневый, пшеничный, ячневый вкус и тыква также могут отлично сочетаться.

Ингредиенты:

100 г тыквы,

70 г кукурузной крупы,

350 мл молока,

20 г сливочного масла,

30 г сахара,

щепотка соли.

Приготовление:

Мякоть тыквы нарежьте небольшими кусочками. Всыпьте кукурузную крупу с молоком и доведите до кипения. Добавьте сахар, соль и варите на медленном огне 5 минут, постоянно помешивая. Выложите в кашу тыкву, доведите до кипения и варите до полной готовности крупы, примерно 10 минут. Духовку разогрейте до 200°С, затем выключите и поставьте в нее готовую кашу, накрытую крышкой, на 15 минут. Перед подачей добавьте в тыквенную кашу сливочное масло, а также сахар, мед или корицу – по желанию.

Как есть тыкву в сыром виде: сделайте салат

Можно ли есть тыкву в сыром виде? Можно и даже очень полезно. Без термической обработки тыкву делают в салате. Вкус получается яркий и насыщенный. Также приготовьте интересную заправку – медово-горчичную, с ореховым маслом и лимонным соком.

Ингредиенты:

400 г мякоти тыквы,

1 гранат,

1 красная сладкая луковица,

100 г шпината,

200 г сулугуни,

черный молотый перец – по вкусу,

для заправки:

1 лимон,

1 ст. ложка гречишного меда,

2 ч. ложки горчицы в зернах,

2 ст. ложки кунжутного или орехового масла,

щепотка соли.

Приготовление:

Приготовьте заправку-маринад, выдавив из лимона сок и смешав все ингредиенты. Лук порежьте полукольцами. Тыкву настрогайте тонкими слайсами. Тыкву и лук поместите в миску, полейте заправкой и оставьте мариноваться на 1 час. Очистите гранат. Покрошите сулугуни. Смешайте сулугуни, шпинат, тыкву и лук, выложите на тарелки, посыпьте зернами граната, поперчите и полейте маринадом.

Что можно приготовить из тыквы в духовке

Попробуйте нежнейший тыквенный пирог с творогом, который просто тает во рту. Вообще выпечка из тыквы получается не только вкусной, но и очень красивой, с насыщенным золотистым оттенком. Чем слаще этот овощ, тем удачнее использовать его для десертов.

Ингредиенты:

мякоть тыквы – 200 г,

творог – 200 г,

сахар – 130 г,

яйца – 3 шт.,

кукурузный крахмал – 1,5 ст. ложки,

сметана – 150 г,

ванилин – 0,5 ч. ложки,

корица – щепотка,

для теста:

сливочное масло – 110 г,

мука – 180 г,

сахар – 1 ст. ложка,

соль – 0,5 ч. ложки,

ледяная вода – 50 мл.

Приготовление:

Тыкву очистите от семян и запеките в духовке, разогретой до 200°С, до мягкости. Достаньте из шкурки мякоть и измельчите блендером до однородности. Муку смешайте с солью и сахаром, добавьте холодное сливочное масло, порезанное на небольшие кубики, и разотрите все руками в крошку. Сделайте углубление и понемногу влейте ледяную воду, пока тесто соберется в комок. Месить его не нужно. Раскатайте тонкое тесто. Выложите его на противень или в форму и проткните в нескольких местах вилкой. Выпекайте корж при температуре 190°С 20 минут. Остудите и поставьте в морозилку на 2-3 часа. Для начинки смешайте перетертый творог, яйца, сметану, сахар, ванилин, крахмал и взбейте миксером до однородности. Примерно 300 г творожной массы вылейте на замороженную основу заготовки и снова отправьте в морозилку на 1 час. К оставшейся творожной массе добавьте тыквенное пюре, корицу и перемешайте. На охлажденный корж вылейте тыквенную массу и отправляйте в разогретую до 160°С духовку на 45 минут. Затем снова остудите до комнатной температуры и поставьте печеный тыквенный пирог в холодильник на 2-3 часа.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вкусно приготовить тыкву, чтобы всем понравилось. А еще делится рецептом нежной, яркой и необыкновенно вкусной тыквенной икры.