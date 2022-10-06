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Что приготовить из тыквы: Топ-5 рецептов блюд на любой вкус

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публикации
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Автор
Рецепты блюд из тыквы Новость обновлена 06 октября 2022, 16:36
Рецепты блюд из тыквы

Вам не нравится тыква? Возможно, вы просто не умеете ее готовить.

Тыква – популярный осенний овощ, из которого можно сделать массу вкуснейших вещей. И если кому-то не нравится этот плод из-за специфического запаха, эта проблема решается в два счета – благодаря душистым специям и необычным рецептам.

Этот продукт имеет самые разные рецепты приготовления – от каш, супов и салатов до сладких десертов и аппетитной выпечки. Вкуснейшие блюда из тыквы можно делать в духовке, в кастрюле, на сковороде и даже в сыром виде.

Самые разные рецепты блюд из тыквы

"Телеграф" сделал для вас подборку рецептов самых разнообразных и нескучных угощений, которые можно приготовить из тыквы. Даже самый придирчивый гурман, как взрослый, так и ребенок, найдет для себя блюдо из тыквы, которое может стать любимым.

Как приготовить из тыквы суп

Самое известное первое блюдо – это тыквенный суп-пюре, заправленный сливками. Кстати, он станет намного вкуснее, если у вас будет не сырая, а запеченная тыква.

Включите в свое меню осенью тыквенный суп

Ингредиенты:

  • тыква – 500 г,
  • лук – 1 шт.,
  • сушеный чеснок – 1 ч. ложка,
  • петрушка – 1 веточка,
  • сливочное масло – 30 г,
  • сливки – 100 мл,
  • молоко – 150 мл,
  • мука – 20 г,
  • вода – 350 мл,
  • специи: молотый мускатный орех или имбирь – по вкусу,
  • соль – щепотка.

Приготовление:

  1. Мякоть тыквы нарежьте маленькими кубиками.
  2. Измельчите лук и зелень.
  3. В сотейнике растопите сливочное масло.
  4. Положите тыкву и обжарьте, помешивая, на среднем огне 10 минут до румяного цвета.
  5. Добавьте мелко лук и готовьте 2-3 минуты.
  6. Посыпьте тыкву мукой и обжарьте еще 2 минуты.
  7. Влейте горячую воду и горячее молоко, доведите до кипения на сильном огне, и, помешивая, варите 10 минут.
  8. В суп добавьте сливки и соль и варите еще 3 минуты.
  9. Снимите тыквенный суп с огня и измельчите блендером. Добавьте чеснок, пряности и перемешайте.
  10. Готовый суп-пюре из тыквы разлейте по порционным тарелкам, посыпьте петрушкой и подавайте.

Что приготовить из тыквы на сковороде: рецепт соуса

Универсальный восточный соус из тыквы подойдет ко многим блюдам – с ним будет вкусно есть как мясо, так и овощи на гарнир. Он придает им изысканный вкус и шарм.

Тыква с помидорами в собственном соку – отличный вариант соуса

Ингредиенты:

  • тыква – 700 г,
  • помидор – 1 шт.,
  • лимон – 1 шт.,
  • лук – 1 шт.,
  • чеснок – 5 зубчиков,
  • томатная паста – 2 ст. ложки,
  • оливковое масло – 3 ст. ложки,
  • рубленая кинза – 2 ст. ложки,
  • паприка – 1 ч. ложка,
  • карри – 0,25 ч. ложки,
  • молотый кумин – 1 ч. ложка,
  • молотый имбирь – 0,25 ч. ложки,
  • перец кайенский – по вкусу,
  • сахар – щепотка,
  • соль – по вкусу.

Приготовление:

  1. Мякоть тыквы нарежьте кубиками.
  2. Помидор очистите от шкурки и семян и порежьте кубиками.
  3. Измельчите лук и чеснок.
  4. В сковороде разогрейте масло, добавьте лук и половину чеснока и спассеруйте до мягкости.
  5. Добавьте тыкву и тушите 10 минут, приправьте кумином, паприкой, имбирем, карри, перемешайте и готовьте еще 2 минуты.
  6. Добавьте помидор, томатную пасту, кайенский перец, сахар, соль и готовьте до мягкости тыквы.
  7. Разомните тыкву в пюре, добавьте оставшийся чеснок, влейте лимонный сок и перемешайте.
  8. Остудите тыквенный соус, посыпьте кинзой и подавайте.

Как приготовить из тыквы кашу

Каша из тыквы чаще всего предполагает добавление пшена или риса, но можно взять практически любую крупу. Гречневый, пшеничный, ячневый вкус и тыква также могут отлично сочетаться.

По желанию в кашу можно добавить фрукты, цукаты, мармелад или посыпать сверху орехами

Ингредиенты:

  • 100 г тыквы,
  • 70 г кукурузной крупы,
  • 350 мл молока,
  • 20 г сливочного масла,
  • 30 г сахара,
  • щепотка соли.

Приготовление:

  1. Мякоть тыквы нарежьте небольшими кусочками.
  2. Всыпьте кукурузную крупу с молоком и доведите до кипения.
  3. Добавьте сахар, соль и варите на медленном огне 5 минут, постоянно помешивая.
  4. Выложите в кашу тыкву, доведите до кипения и варите до полной готовности крупы, примерно 10 минут.
  5. Духовку разогрейте до 200°С, затем выключите и поставьте в нее готовую кашу, накрытую крышкой, на 15 минут.
  6. Перед подачей добавьте в тыквенную кашу сливочное масло, а также сахар, мед или корицу – по желанию.

Как есть тыкву в сыром виде: сделайте салат

Можно ли есть тыкву в сыром виде? Можно и даже очень полезно. Без термической обработки тыкву делают в салате. Вкус получается яркий и насыщенный. Также приготовьте интересную заправку – медово-горчичную, с ореховым маслом и лимонным соком.

Сырая тыква отлично сочетается с яблоком, гранатами, зеленью и сыром

Ингредиенты:

  • 400 г мякоти тыквы,
  • 1 гранат,
  • 1 красная сладкая луковица,
  • 100 г шпината,
  • 200 г сулугуни,
  • черный молотый перец – по вкусу,

для заправки:

  • 1 лимон,
  • 1 ст. ложка гречишного меда,
  • 2 ч. ложки горчицы в зернах,
  • 2 ст. ложки кунжутного или орехового масла,
  • щепотка соли.

Приготовление:

  1. Приготовьте заправку-маринад, выдавив из лимона сок и смешав все ингредиенты.
  2. Лук порежьте полукольцами.
  3. Тыкву настрогайте тонкими слайсами.
  4. Тыкву и лук поместите в миску, полейте заправкой и оставьте мариноваться на 1 час.
  5. Очистите гранат.
  6. Покрошите сулугуни.
  7. Смешайте сулугуни, шпинат, тыкву и лук, выложите на тарелки, посыпьте зернами граната, поперчите и полейте маринадом.

Что можно приготовить из тыквы в духовке

Попробуйте нежнейший тыквенный пирог с творогом, который просто тает во рту. Вообще выпечка из тыквы получается не только вкусной, но и очень красивой, с насыщенным золотистым оттенком. Чем слаще этот овощ, тем удачнее использовать его для десертов.

Рецепты блюд из тыквы: порадуйте домашних аппетитным и нарядным пирогом из тыквы

Ингредиенты:

  • мякоть тыквы – 200 г,
  • творог – 200 г,
  • сахар – 130 г,
  • яйца – 3 шт.,
  • кукурузный крахмал – 1,5 ст. ложки,
  • сметана – 150 г,
  • ванилин – 0,5 ч. ложки,
  • корица – щепотка,

для теста:

  • сливочное масло – 110 г,
  • мука – 180 г,
  • сахар – 1 ст. ложка,
  • соль – 0,5 ч. ложки,
  • ледяная вода – 50 мл.

Приготовление:

  1. Тыкву очистите от семян и запеките в духовке, разогретой до 200°С, до мягкости.
  2. Достаньте из шкурки мякоть и измельчите блендером до однородности.
  3. Муку смешайте с солью и сахаром, добавьте холодное сливочное масло, порезанное на небольшие кубики, и разотрите все руками в крошку.
  4. Сделайте углубление и понемногу влейте ледяную воду, пока тесто соберется в комок. Месить его не нужно.
  5. Раскатайте тонкое тесто. Выложите его на противень или в форму и проткните в нескольких местах вилкой.
  6. Выпекайте корж при температуре 190°С 20 минут.
  7. Остудите и поставьте в морозилку на 2-3 часа.
  8. Для начинки смешайте перетертый творог, яйца, сметану, сахар, ванилин, крахмал и взбейте миксером до однородности.
  9. Примерно 300 г творожной массы вылейте на замороженную основу заготовки и снова отправьте в морозилку на 1 час.
  10. К оставшейся творожной массе добавьте тыквенное пюре, корицу и перемешайте.
  11. На охлажденный корж вылейте тыквенную массу и отправляйте в разогретую до 160°С духовку на 45 минут.
  12. Затем снова остудите до комнатной температуры и поставьте печеный тыквенный пирог в холодильник на 2-3 часа.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вкусно приготовить тыкву, чтобы всем понравилось. А еще делится рецептом нежной, яркой и необыкновенно вкусной тыквенной икры.

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