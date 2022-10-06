Что приготовить из тыквы: Топ-5 рецептов блюд на любой вкус
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Вам не нравится тыква? Возможно, вы просто не умеете ее готовить.
Тыква – популярный осенний овощ, из которого можно сделать массу вкуснейших вещей. И если кому-то не нравится этот плод из-за специфического запаха, эта проблема решается в два счета – благодаря душистым специям и необычным рецептам.
Этот продукт имеет самые разные рецепты приготовления – от каш, супов и салатов до сладких десертов и аппетитной выпечки. Вкуснейшие блюда из тыквы можно делать в духовке, в кастрюле, на сковороде и даже в сыром виде.
"Телеграф" сделал для вас подборку рецептов самых разнообразных и нескучных угощений, которые можно приготовить из тыквы. Даже самый придирчивый гурман, как взрослый, так и ребенок, найдет для себя блюдо из тыквы, которое может стать любимым.
Как приготовить из тыквы суп
Самое известное первое блюдо – это тыквенный суп-пюре, заправленный сливками. Кстати, он станет намного вкуснее, если у вас будет не сырая, а запеченная тыква.
Ингредиенты:
- тыква – 500 г,
- лук – 1 шт.,
- сушеный чеснок – 1 ч. ложка,
- петрушка – 1 веточка,
- сливочное масло – 30 г,
- сливки – 100 мл,
- молоко – 150 мл,
- мука – 20 г,
- вода – 350 мл,
- специи: молотый мускатный орех или имбирь – по вкусу,
- соль – щепотка.
Приготовление:
- Мякоть тыквы нарежьте маленькими кубиками.
- Измельчите лук и зелень.
- В сотейнике растопите сливочное масло.
- Положите тыкву и обжарьте, помешивая, на среднем огне 10 минут до румяного цвета.
- Добавьте мелко лук и готовьте 2-3 минуты.
- Посыпьте тыкву мукой и обжарьте еще 2 минуты.
- Влейте горячую воду и горячее молоко, доведите до кипения на сильном огне, и, помешивая, варите 10 минут.
- В суп добавьте сливки и соль и варите еще 3 минуты.
- Снимите тыквенный суп с огня и измельчите блендером. Добавьте чеснок, пряности и перемешайте.
- Готовый суп-пюре из тыквы разлейте по порционным тарелкам, посыпьте петрушкой и подавайте.
Что приготовить из тыквы на сковороде: рецепт соуса
Универсальный восточный соус из тыквы подойдет ко многим блюдам – с ним будет вкусно есть как мясо, так и овощи на гарнир. Он придает им изысканный вкус и шарм.
Ингредиенты:
- тыква – 700 г,
- помидор – 1 шт.,
- лимон – 1 шт.,
- лук – 1 шт.,
- чеснок – 5 зубчиков,
- томатная паста – 2 ст. ложки,
- оливковое масло – 3 ст. ложки,
- рубленая кинза – 2 ст. ложки,
- паприка – 1 ч. ложка,
- карри – 0,25 ч. ложки,
- молотый кумин – 1 ч. ложка,
- молотый имбирь – 0,25 ч. ложки,
- перец кайенский – по вкусу,
- сахар – щепотка,
- соль – по вкусу.
Приготовление:
- Мякоть тыквы нарежьте кубиками.
- Помидор очистите от шкурки и семян и порежьте кубиками.
- Измельчите лук и чеснок.
- В сковороде разогрейте масло, добавьте лук и половину чеснока и спассеруйте до мягкости.
- Добавьте тыкву и тушите 10 минут, приправьте кумином, паприкой, имбирем, карри, перемешайте и готовьте еще 2 минуты.
- Добавьте помидор, томатную пасту, кайенский перец, сахар, соль и готовьте до мягкости тыквы.
- Разомните тыкву в пюре, добавьте оставшийся чеснок, влейте лимонный сок и перемешайте.
- Остудите тыквенный соус, посыпьте кинзой и подавайте.
Как приготовить из тыквы кашу
Каша из тыквы чаще всего предполагает добавление пшена или риса, но можно взять практически любую крупу. Гречневый, пшеничный, ячневый вкус и тыква также могут отлично сочетаться.
Ингредиенты:
- 100 г тыквы,
- 70 г кукурузной крупы,
- 350 мл молока,
- 20 г сливочного масла,
- 30 г сахара,
- щепотка соли.
Приготовление:
- Мякоть тыквы нарежьте небольшими кусочками.
- Всыпьте кукурузную крупу с молоком и доведите до кипения.
- Добавьте сахар, соль и варите на медленном огне 5 минут, постоянно помешивая.
- Выложите в кашу тыкву, доведите до кипения и варите до полной готовности крупы, примерно 10 минут.
- Духовку разогрейте до 200°С, затем выключите и поставьте в нее готовую кашу, накрытую крышкой, на 15 минут.
- Перед подачей добавьте в тыквенную кашу сливочное масло, а также сахар, мед или корицу – по желанию.
Как есть тыкву в сыром виде: сделайте салат
Можно ли есть тыкву в сыром виде? Можно и даже очень полезно. Без термической обработки тыкву делают в салате. Вкус получается яркий и насыщенный. Также приготовьте интересную заправку – медово-горчичную, с ореховым маслом и лимонным соком.
Ингредиенты:
- 400 г мякоти тыквы,
- 1 гранат,
- 1 красная сладкая луковица,
- 100 г шпината,
- 200 г сулугуни,
- черный молотый перец – по вкусу,
для заправки:
- 1 лимон,
- 1 ст. ложка гречишного меда,
- 2 ч. ложки горчицы в зернах,
- 2 ст. ложки кунжутного или орехового масла,
- щепотка соли.
Приготовление:
- Приготовьте заправку-маринад, выдавив из лимона сок и смешав все ингредиенты.
- Лук порежьте полукольцами.
- Тыкву настрогайте тонкими слайсами.
- Тыкву и лук поместите в миску, полейте заправкой и оставьте мариноваться на 1 час.
- Очистите гранат.
- Покрошите сулугуни.
- Смешайте сулугуни, шпинат, тыкву и лук, выложите на тарелки, посыпьте зернами граната, поперчите и полейте маринадом.
Что можно приготовить из тыквы в духовке
Попробуйте нежнейший тыквенный пирог с творогом, который просто тает во рту. Вообще выпечка из тыквы получается не только вкусной, но и очень красивой, с насыщенным золотистым оттенком. Чем слаще этот овощ, тем удачнее использовать его для десертов.
Ингредиенты:
- мякоть тыквы – 200 г,
- творог – 200 г,
- сахар – 130 г,
- яйца – 3 шт.,
- кукурузный крахмал – 1,5 ст. ложки,
- сметана – 150 г,
- ванилин – 0,5 ч. ложки,
- корица – щепотка,
для теста:
- сливочное масло – 110 г,
- мука – 180 г,
- сахар – 1 ст. ложка,
- соль – 0,5 ч. ложки,
- ледяная вода – 50 мл.
Приготовление:
- Тыкву очистите от семян и запеките в духовке, разогретой до 200°С, до мягкости.
- Достаньте из шкурки мякоть и измельчите блендером до однородности.
- Муку смешайте с солью и сахаром, добавьте холодное сливочное масло, порезанное на небольшие кубики, и разотрите все руками в крошку.
- Сделайте углубление и понемногу влейте ледяную воду, пока тесто соберется в комок. Месить его не нужно.
- Раскатайте тонкое тесто. Выложите его на противень или в форму и проткните в нескольких местах вилкой.
- Выпекайте корж при температуре 190°С 20 минут.
- Остудите и поставьте в морозилку на 2-3 часа.
- Для начинки смешайте перетертый творог, яйца, сметану, сахар, ванилин, крахмал и взбейте миксером до однородности.
- Примерно 300 г творожной массы вылейте на замороженную основу заготовки и снова отправьте в морозилку на 1 час.
- К оставшейся творожной массе добавьте тыквенное пюре, корицу и перемешайте.
- На охлажденный корж вылейте тыквенную массу и отправляйте в разогретую до 160°С духовку на 45 минут.
- Затем снова остудите до комнатной температуры и поставьте печеный тыквенный пирог в холодильник на 2-3 часа.
Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" рассказывал, как вкусно приготовить тыкву, чтобы всем понравилось. А еще делится рецептом нежной, яркой и необыкновенно вкусной тыквенной икры.