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Проще некуда: рецепт вкуснейшего омлета с сытной начинкой на завтрак (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Что приготовить на завтрак - рецепт сытного омлета Новость обновлена 07 октября 2022, 11:21
Что приготовить на завтрак - рецепт сытного омлета

Сытно и очень вкусно — что может быть лучше?

Когда возникает вопрос, что же приготовить на завтрак или в качестве перекуса, один из самых популярных ответов — это омлет. Однако зачем готовить его "по стандарту", если можно немного разнообразить рецепт и приготовить что-то очень вкусное и сытное.

Кулинарный блогер Fairy Kitchen на своем ютуб-канале опубликовал видео-рецепт пышного омлета с сыром и колбасой, который точно поразит вас своим вкусом. Готовится он очень просто и быстро, а вот сытость от него остается надолго.

Омлет с начинкой: рецепт

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 1 помидор
  • 70 граммов сметаны
  • 20 мл молока
  • 5 граммов сливочного масла
  • щепотка соли
  • 40 граммов тертого сыра
  • 10 граммов свежей зелени (укроп и петрушка)
  • 70 граммов колбасы

Способ приготовления:

  1. В глубокую миску разбейте яйца, посолите и добавьте молоко, слегка взбейте смесь венчиком.
  2. На разогретую сковороду выложите сливочное масло и размажьте его.
  3. Вылейте яичную смесь и накройте крышкой, убавляя огонь, и быстро подготовьте начинку.
  4. В глубокой миске натрите сыр, добавьте зелень, нарезанные кубиками помидор и колбасу, заправьте все сметаной и тщательно перемешайте.
  5. Пропеченный с одной стороны омлет переверните и выложите на половину омлета подготовленную начинку. Второй половиной омлета накройте начинку и закройте сковороду крышкой.
  6. Продолжайте готовить на маленьком огне до тех пор, пока сыр в начинке не расплавится.

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#Рецепт #Омлет