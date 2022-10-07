Проще некуда: рецепт вкуснейшего омлета с сытной начинкой на завтрак (видео)

Сытно и очень вкусно — что может быть лучше?

Когда возникает вопрос, что же приготовить на завтрак или в качестве перекуса, один из самых популярных ответов — это омлет. Однако зачем готовить его "по стандарту", если можно немного разнообразить рецепт и приготовить что-то очень вкусное и сытное.

Кулинарный блогер Fairy Kitchen на своем ютуб-канале опубликовал видео-рецепт пышного омлета с сыром и колбасой, который точно поразит вас своим вкусом. Готовится он очень просто и быстро, а вот сытость от него остается надолго.

Омлет с начинкой: рецепт

Ингредиенты:

3 яйца

1 помидор

70 граммов сметаны

20 мл молока

5 граммов сливочного масла

щепотка соли

40 граммов тертого сыра

10 граммов свежей зелени (укроп и петрушка)

70 граммов колбасы

Способ приготовления:

В глубокую миску разбейте яйца, посолите и добавьте молоко, слегка взбейте смесь венчиком. На разогретую сковороду выложите сливочное масло и размажьте его. Вылейте яичную смесь и накройте крышкой, убавляя огонь, и быстро подготовьте начинку. В глубокой миске натрите сыр, добавьте зелень, нарезанные кубиками помидор и колбасу, заправьте все сметаной и тщательно перемешайте. Пропеченный с одной стороны омлет переверните и выложите на половину омлета подготовленную начинку. Второй половиной омлета накройте начинку и закройте сковороду крышкой. Продолжайте готовить на маленьком огне до тех пор, пока сыр в начинке не расплавится.

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