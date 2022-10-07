Проще некуда: рецепт вкуснейшего омлета с сытной начинкой на завтрак (видео)
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Сытно и очень вкусно — что может быть лучше?
Когда возникает вопрос, что же приготовить на завтрак или в качестве перекуса, один из самых популярных ответов — это омлет. Однако зачем готовить его "по стандарту", если можно немного разнообразить рецепт и приготовить что-то очень вкусное и сытное.
Кулинарный блогер Fairy Kitchen на своем ютуб-канале опубликовал видео-рецепт пышного омлета с сыром и колбасой, который точно поразит вас своим вкусом. Готовится он очень просто и быстро, а вот сытость от него остается надолго.
Омлет с начинкой: рецепт
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 1 помидор
- 70 граммов сметаны
- 20 мл молока
- 5 граммов сливочного масла
- щепотка соли
- 40 граммов тертого сыра
- 10 граммов свежей зелени (укроп и петрушка)
- 70 граммов колбасы
Способ приготовления:
- В глубокую миску разбейте яйца, посолите и добавьте молоко, слегка взбейте смесь венчиком.
- На разогретую сковороду выложите сливочное масло и размажьте его.
- Вылейте яичную смесь и накройте крышкой, убавляя огонь, и быстро подготовьте начинку.
- В глубокой миске натрите сыр, добавьте зелень, нарезанные кубиками помидор и колбасу, заправьте все сметаной и тщательно перемешайте.
- Пропеченный с одной стороны омлет переверните и выложите на половину омлета подготовленную начинку. Второй половиной омлета накройте начинку и закройте сковороду крышкой.
- Продолжайте готовить на маленьком огне до тех пор, пока сыр в начинке не расплавится.
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