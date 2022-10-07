Рецепт воздушных булочек с яблоком и корицей: их душистый аромат сводит с ума (видео)

Такое дрожжевое тесто на булочки готовится не просто, а очень просто

Осень у многих ассоциируется с ароматом корицы. Эту пряность идеально добавлять в глинтвейн или выпечку – тыквенные панкейки, шарлотки и пироги. Невероятный аромат корица придает булочкам, а если добавить к этому десерту яблоки, то выпечка станет еще вкуснее и более душистой.

Рецептом булочек с яблоком и корицей поделилась щеф-повар Валентина Саенко в Instagram. По ее словам, корица поднимает настроение, а ароматный запах выпечки придает уют дому. Дрожжевая выпечка готовится просто, стоит только использовать качественные продукты. Такие булочки получаются рыхлые, мягкие и ароматные, именно то, что нужно прохладным осенним вечером.

Рецепт дрожжевых булочек с корицей и яблоками

Тесто:

Мука пшеничная – 450 г

Молоко – 200 г

Дрожжи живые – 30 г

Сахар – 30 г +100 г

Масло сливочное – 100 г

Яйцо — 1 шт.

Для начинки:

Яблоки – 5 шт.

Сахар – 150 г

Корица – 10 г

Для крема:

Крем-творог — 100 г

Молоко – 30 г

Сахарная пудра – 70 г

Способ приготовления:

Сначала делаем опару. Дрожжи смешиваем с сахаром (30 г) и 50 г теплого молока. Отставляем и ждем 15 минут. За это время в сотейнике топим сливочное масло с остальным молоком и сахаром (100 г). Не кипятим! К опаре добавляем муку, молоко с маслом и 1 яйцо. Молоко с маслом должно быть не более 36 градусов. Замешиваем тесто. Ставим его в глубокую посуду и накрываем. Даем постоять в тепле примерно 1 час. За это время готовим начинку. 4 яблока чистим от кожуры и семян. Нарезаем на кубики примерно 1 см на 1 см. Засыпаем яблоки сахаром с корицей и на медленном огне начинаем варить. Яблоки пустят сок, немного увариваем их, примерно 5 минут. Последнее яблоко нарезаем тоненькими слайсами, как на видео. Тесто делим на равные части и каждую часть раскатываем и начиняем, как на видео. Формируем булочки и даем еще постоять 20 минут в тепле. Запекаем при 180 градусах примерно 20-25 минут. После запекания даем остыть примерно 5 минут и покрываем кремом. Для крема просто все смешать до однородности.

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