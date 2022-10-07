Рецепт воздушных булочек с яблоком и корицей: их душистый аромат сводит с ума (видео)
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Такое дрожжевое тесто на булочки готовится не просто, а очень просто
Осень у многих ассоциируется с ароматом корицы. Эту пряность идеально добавлять в глинтвейн или выпечку – тыквенные панкейки, шарлотки и пироги. Невероятный аромат корица придает булочкам, а если добавить к этому десерту яблоки, то выпечка станет еще вкуснее и более душистой.
Рецептом булочек с яблоком и корицей поделилась щеф-повар Валентина Саенко в Instagram. По ее словам, корица поднимает настроение, а ароматный запах выпечки придает уют дому. Дрожжевая выпечка готовится просто, стоит только использовать качественные продукты. Такие булочки получаются рыхлые, мягкие и ароматные, именно то, что нужно прохладным осенним вечером.
Рецепт дрожжевых булочек с корицей и яблоками
Тесто:
- Мука пшеничная – 450 г
- Молоко – 200 г
- Дрожжи живые – 30 г
- Сахар – 30 г +100 г
- Масло сливочное – 100 г
- Яйцо — 1 шт.
Для начинки:
- Яблоки – 5 шт.
- Сахар – 150 г
- Корица – 10 г
Для крема:
- Крем-творог — 100 г
- Молоко – 30 г
- Сахарная пудра – 70 г
Способ приготовления:
- Сначала делаем опару. Дрожжи смешиваем с сахаром (30 г) и 50 г теплого молока. Отставляем и ждем 15 минут. За это время в сотейнике топим сливочное масло с остальным молоком и сахаром (100 г). Не кипятим! К опаре добавляем муку, молоко с маслом и 1 яйцо. Молоко с маслом должно быть не более 36 градусов. Замешиваем тесто. Ставим его в глубокую посуду и накрываем. Даем постоять в тепле примерно 1 час. За это время готовим начинку.
- 4 яблока чистим от кожуры и семян. Нарезаем на кубики примерно 1 см на 1 см. Засыпаем яблоки сахаром с корицей и на медленном огне начинаем варить. Яблоки пустят сок, немного увариваем их, примерно 5 минут. Последнее яблоко нарезаем тоненькими слайсами, как на видео.
- Тесто делим на равные части и каждую часть раскатываем и начиняем, как на видео. Формируем булочки и даем еще постоять 20 минут в тепле.
- Запекаем при 180 градусах примерно 20-25 минут. После запекания даем остыть примерно 5 минут и покрываем кремом.
- Для крема просто все смешать до однородности.
Ранее "Телеграф" делился рецептом сметанника за 25 минут, который получается нежным, легким и тягучим.