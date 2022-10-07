Что добавить к курице, чтобы мясо получилось сочным-сочным: суперпростой рецепт (видео)
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Всего лишь два ингредиента сделают мясо нежным и очень вкусным
Мясо очень легко испортить, если приготовить его слишком сухим и жестким. Сочность зависит от многих факторов, как от предварительного маринования, так и от добавления определенных ингредиентов. Курицу, достаточно простую в приготовлении, можно сделать невероятно сочной и вкусной даже без запекания в духовке.
Весь секрет сочности курицы в двух ингредиентах – шпинате и сливках. Рецептом поделилась фудблогерка Маша Лисица в Instagram. Вам понадобится немного доступных продуктов и сковорода.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 2 шт.
- Сливки – 150-200 мл
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Шпинат
- Соль, специи
- Твердый сыр
Способ приготовления:
- Нарезаем курицу решеткой и обжариваем на сковороде с двух сторон до корочки.
- Отдельно обжариваем лук с чесноком, заливаем сливками и тушим 2-3 минуты.
- Добавляем сыр и шпинат. Солим, перчим и добавляем специи по желанию.
- Подержать 2-3 минуты.
- Добавляем курицу в сливочную смесь, поливаем соусом.Накрываем все крышкой и тушим 10-15 минут.
- Можно несколько раз переворачивать с разных сторон и поливать соусом.
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