Что добавить к курице, чтобы мясо получилось сочным-сочным: суперпростой рецепт (видео)

Всего лишь два ингредиента сделают мясо нежным и очень вкусным

Мясо очень легко испортить, если приготовить его слишком сухим и жестким. Сочность зависит от многих факторов, как от предварительного маринования, так и от добавления определенных ингредиентов. Курицу, достаточно простую в приготовлении, можно сделать невероятно сочной и вкусной даже без запекания в духовке.

Весь секрет сочности курицы в двух ингредиентах – шпинате и сливках. Рецептом поделилась фудблогерка Маша Лисица в Instagram. Вам понадобится немного доступных продуктов и сковорода.

Ингредиенты:

Куриное филе – 2 шт.

Сливки – 150-200 мл

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Шпинат

Соль, специи

Твердый сыр

Способ приготовления:

Нарезаем курицу решеткой и обжариваем на сковороде с двух сторон до корочки. Отдельно обжариваем лук с чесноком, заливаем сливками и тушим 2-3 минуты. Добавляем сыр и шпинат. Солим, перчим и добавляем специи по желанию. Подержать 2-3 минуты. Добавляем курицу в сливочную смесь, поливаем соусом.Накрываем все крышкой и тушим 10-15 минут. Можно несколько раз переворачивать с разных сторон и поливать соусом.

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