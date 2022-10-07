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Что добавить к курице, чтобы мясо получилось сочным-сочным: суперпростой рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Курицу можно приготовить даже без духовки
Курицу можно приготовить даже без духовки

Всего лишь два ингредиента сделают мясо нежным и очень вкусным

Мясо очень легко испортить, если приготовить его слишком сухим и жестким. Сочность зависит от многих факторов, как от предварительного маринования, так и от добавления определенных ингредиентов. Курицу, достаточно простую в приготовлении, можно сделать невероятно сочной и вкусной даже без запекания в духовке.

Весь секрет сочности курицы в двух ингредиентах – шпинате и сливках. Рецептом поделилась фудблогерка Маша Лисица в Instagram. Вам понадобится немного доступных продуктов и сковорода.

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 2 шт.
  • Сливки – 150-200 мл
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Шпинат
  • Соль, специи
  • Твердый сыр

Способ приготовления:

  1. Нарезаем курицу решеткой и обжариваем на сковороде с двух сторон до корочки.
  2. Отдельно обжариваем лук с чесноком, заливаем сливками и тушим 2-3 минуты.
  3. Добавляем сыр и шпинат. Солим, перчим и добавляем специи по желанию.
  4. Подержать 2-3 минуты.
  5. Добавляем курицу в сливочную смесь, поливаем соусом.Накрываем все крышкой и тушим 10-15 минут.
  6. Можно несколько раз переворачивать с разных сторон и поливать соусом.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного омлета с сытной начинкой на завтрак. А также мы писали, как сделать необычные сырные кексы с сосисками.

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#Рецепт #Курица