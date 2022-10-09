Добавки попросят даже взрослые: рецепт необычного сырного супа "Обжора" (видео)
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Чтобы такой суп смаковал еще лучше, к нему можно добавить сухарики.
Даже дома можно приготовить ресторанную еду, и сделать это можно не хуже любого шеф-повара. Уверяем, соблюдая этот рецепт, у вас получится просто фантастический сырный суп.
Сырный суп "Обжора": рецепт
Ингредиенты:
- 3 картофелины
- Отварная куриная грудка — 200 гр.
- 1,5 л воды
- 1 морковь
- 1 луковица
- 200 г плавленого сыра
- 150 г сливок
- специя
- свежая зелень
Способ приготовления:
- Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Отправьте картошку в бульон и варите 10-15 минут после закипания, до мягкости.
- Тем временем очистите морковь и лук. Лук нарежьте небольшими кубиками. Морковь натрите на крупной терке.
- Разогрейте в сковороде растительное масло и выложите туда измельченные овощи. Помешивая лопаткой, обжарьте их на небольшом огне, 8-10 минут, до мягкости.
- Обжаренные овощи добавьте в кастрюлю. Перемешайте и доведите до кипения.
- Куриное мясо нарежьте средними кубиками и добавьте в кастрюлю к остальным ингредиентам. Перемешайте.
- Добавьте плавленый сыр и сливки. Перемешайте, чтобы сыр полностью расплавился. Доведите до кипения и варите на маленьком огне 8-10 минут.
- По вкусу подсолите и поперчите. Перемешайте и прокипятите ещё 1 минуту. Свежую петрушку измельчите и добавьте в суп. Перемешайте и отключите огонь.
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