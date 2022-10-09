Добавки попросят даже взрослые: рецепт необычного сырного супа "Обжора" (видео)

Чтобы такой суп смаковал еще лучше, к нему можно добавить сухарики.

Даже дома можно приготовить ресторанную еду, и сделать это можно не хуже любого шеф-повара. Уверяем, соблюдая этот рецепт, у вас получится просто фантастический сырный суп.

Сырный суп "Обжора": рецепт

Ингредиенты:

3 картофелины

Отварная куриная грудка — 200 гр.

1,5 л воды

1 морковь

1 луковица

200 г плавленого сыра

150 г сливок

специя

свежая зелень

Способ приготовления:

Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Отправьте картошку в бульон и варите 10-15 минут после закипания, до мягкости. Тем временем очистите морковь и лук. Лук нарежьте небольшими кубиками. Морковь натрите на крупной терке. Разогрейте в сковороде растительное масло и выложите туда измельченные овощи. Помешивая лопаткой, обжарьте их на небольшом огне, 8-10 минут, до мягкости. Обжаренные овощи добавьте в кастрюлю. Перемешайте и доведите до кипения. Куриное мясо нарежьте средними кубиками и добавьте в кастрюлю к остальным ингредиентам. Перемешайте. Добавьте плавленый сыр и сливки. Перемешайте, чтобы сыр полностью расплавился. Доведите до кипения и варите на маленьком огне 8-10 минут. По вкусу подсолите и поперчите. Перемешайте и прокипятите ещё 1 минуту. Свежую петрушку измельчите и добавьте в суп. Перемешайте и отключите огонь.

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