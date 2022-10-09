Влажный, невероятно ароматный и пряный: рецепт тыквенного кекса, который обязательно нужно приготовить осенью
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Этот кекс с тыквой буквально тает во рту
Тыква – вкусный и полезный сезонный продукт. Из нее можно приготовить не только обычную кашу, а и изумительную выпечку, к примеру тыквенные сырники или мраморный шоколадный торт. Еще удачно добавить тыкву в кекс, тесто получается влажным, ароматным и пряным.
Рецептом тыквенного кекса поделилась фудблогерка irynka_pryanya в Instagram. Десерт достаточно прост и понятен в приготовлении. Он идеально дополнит чаепитие и добавит уюта любому осеннему вечеру.
Ингредиенты:
- сушеная клюква/изюм — 77 г
- мука — 154 г
- разрыхлитель — 3,8
- тыквенное пюре (из запеченной тыквы) — 146 г
- сахар — 100 г
- яйцо — 65 г
- сода — 2,3 г
- соль-щепотка
- корица — 3 г
- мускатный орех – 1,5 г
- имбирь — 1 г
- растительное масло — 85 г
Способ приготовления:
- Клюкву или изюм замочить в воде на 1 час. После слить воду и обсушить на бумажном полотенце.
- В емкость просеять муку и разрыхлитель.
- Взбить до объединения тыквенное пюре, сахар, яйца, соду, соль, специи.
- Небольшими порциями ввести растительное масло.
- Добавить сухие просеянные ингредиенты и перемешать до однородности.
- Добавить обсушенные ягоды и снова перемешать.
- Выпекать в прямоугольной форме (25*9) около 50-60 минут при 175 градусах.
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