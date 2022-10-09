Влажный, невероятно ароматный и пряный: рецепт тыквенного кекса, который обязательно нужно приготовить осенью

Этот кекс с тыквой буквально тает во рту

Тыква – вкусный и полезный сезонный продукт. Из нее можно приготовить не только обычную кашу, а и изумительную выпечку, к примеру тыквенные сырники или мраморный шоколадный торт. Еще удачно добавить тыкву в кекс, тесто получается влажным, ароматным и пряным.

Рецептом тыквенного кекса поделилась фудблогерка irynka_pryanya в Instagram. Десерт достаточно прост и понятен в приготовлении. Он идеально дополнит чаепитие и добавит уюта любому осеннему вечеру.

Ингредиенты:

сушеная клюква/изюм — 77 г

мука — 154 г

разрыхлитель — 3,8

тыквенное пюре (из запеченной тыквы) — 146 г

сахар — 100 г

яйцо — 65 г

сода — 2,3 г

соль-щепотка

корица — 3 г

мускатный орех – 1,5 г

имбирь — 1 г

растительное масло — 85 г

Способ приготовления:

Клюкву или изюм замочить в воде на 1 час. После слить воду и обсушить на бумажном полотенце. В емкость просеять муку и разрыхлитель. Взбить до объединения тыквенное пюре, сахар, яйца, соду, соль, специи. Небольшими порциями ввести растительное масло. Добавить сухие просеянные ингредиенты и перемешать до однородности. Добавить обсушенные ягоды и снова перемешать. Выпекать в прямоугольной форме (25*9) около 50-60 минут при 175 градусах.

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