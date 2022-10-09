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Влажный, невероятно ароматный и пряный: рецепт тыквенного кекса, который обязательно нужно приготовить осенью

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Тыквенный кекс. Фото: instagram/irynka_pryanya Новость обновлена 09 октября 2022, 17:05
Тыквенный кекс. Фото: instagram/irynka_pryanya

Этот кекс с тыквой буквально тает во рту

Тыква – вкусный и полезный сезонный продукт. Из нее можно приготовить не только обычную кашу, а и изумительную выпечку, к примеру тыквенные сырники или мраморный шоколадный торт. Еще удачно добавить тыкву в кекс, тесто получается влажным, ароматным и пряным.

Рецептом тыквенного кекса поделилась фудблогерка irynka_pryanya в Instagram. Десерт достаточно прост и понятен в приготовлении. Он идеально дополнит чаепитие и добавит уюта любому осеннему вечеру.

Ингредиенты:

  • сушеная клюква/изюм — 77 г
  • мука — 154 г
  • разрыхлитель — 3,8
  • тыквенное пюре (из запеченной тыквы) — 146 г
  • сахар — 100 г
  • яйцо — 65 г
  • сода — 2,3 г
  • соль-щепотка
  • корица — 3 г
  • мускатный орех – 1,5 г
  • имбирь — 1 г
  • растительное масло — 85 г

Способ приготовления:

  1. Клюкву или изюм замочить в воде на 1 час. После слить воду и обсушить на бумажном полотенце.
  2. В емкость просеять муку и разрыхлитель.
  3. Взбить до объединения тыквенное пюре, сахар, яйца, соду, соль, специи.
  4. Небольшими порциями ввести растительное масло.
  5. Добавить сухие просеянные ингредиенты и перемешать до однородности.
  6. Добавить обсушенные ягоды и снова перемешать.
  7. Выпекать в прямоугольной форме (25*9) около 50-60 минут при 175 градусах.

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#Рецепт #Тыква #Кекс