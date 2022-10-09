Самый простой способ заготовить помидоры на зиму: этот рецепт закрутки под силу любому кулинару (видео)

Засолить помидоры по этому рецепту проще простого

Квашеные помидоры – отличный способ заготовить этот популярный овощ к периоду холодов. Существует много рецептов подобных закруток, для которых чаще всего требуется использование аспирина. Считается, что он защищает помидоры и огурцы от опасных микроорганизмов, а также помогает увеличить срок хранения солений.

Рецептом вкусной и ароматной закрутки на зиму поделился кулинарный Ютуб-блог "Дід Кондрат". Квашеные помидоры получаются очень насыщенными и станут отличной закуской даже на праздничном столе.

Ингредиенты (количество зависит от тары):

Вода

Соль

Сахар

Листья хрена

Укроп

Помидоры

Листья смородины

Листья сельдерея

Аспирин

Способ приготовления:

На 1 л воды берем 50 г соли и 60 г сахара. На дно кастрюли выкладываем листья хрена, укропа и сельдерея, слой помидоров и сверху листья смородины, следующий слой помидоров, а сверху – снова листья сельдерея. Заливаем рассолом и ставим в темное место на 7-10 дней. Убираем травы, помидоры перекладываем в удобную тару и заливаем тем же рассолом. В каждую емкость добавляем измельченную таблетку аспирина. Закрываем пластмассовой крышкой и храним в холодильнике или в погребе.

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