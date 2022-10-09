Самый простой способ заготовить помидоры на зиму: этот рецепт закрутки под силу любому кулинару (видео)
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Засолить помидоры по этому рецепту проще простого
Квашеные помидоры – отличный способ заготовить этот популярный овощ к периоду холодов. Существует много рецептов подобных закруток, для которых чаще всего требуется использование аспирина. Считается, что он защищает помидоры и огурцы от опасных микроорганизмов, а также помогает увеличить срок хранения солений.
Рецептом вкусной и ароматной закрутки на зиму поделился кулинарный Ютуб-блог "Дід Кондрат". Квашеные помидоры получаются очень насыщенными и станут отличной закуской даже на праздничном столе.
Ингредиенты (количество зависит от тары):
- Вода
- Соль
- Сахар
- Листья хрена
- Укроп
- Помидоры
- Листья смородины
- Листья сельдерея
- Аспирин
Способ приготовления:
- На 1 л воды берем 50 г соли и 60 г сахара. На дно кастрюли выкладываем листья хрена, укропа и сельдерея, слой помидоров и сверху листья смородины, следующий слой помидоров, а сверху – снова листья сельдерея. Заливаем рассолом и ставим в темное место на 7-10 дней.
- Убираем травы, помидоры перекладываем в удобную тару и заливаем тем же рассолом. В каждую емкость добавляем измельченную таблетку аспирина.
- Закрываем пластмассовой крышкой и храним в холодильнике или в погребе.
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