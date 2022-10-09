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Согреет в прохладный осенний вечер: очень простой рецепт домашнего глинтвейна (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Домашний глинтвейн – еще та вкуснота Новость обновлена 09 октября 2022, 21:35
Домашний глинтвейн – еще та вкуснота

Глинтвейн, который вы приготовили сами, намного вкуснее напитка из кафе

Осень у многих ассоциируется с ароматной выпечкой, к примеру, тыквенным кексом, какао, корицей и, конечно же, глинтвейном. Этот напиток – хит холодного сезона. Приготовить его можно легко своими руками в домашних условиях.

Рецептом ароматного и вкусного глинтвейна поделилась фудблогерка Тати Чуднова в Instagram. Это классический способ приготовления напитка, понятный каждому. Его следует употреблять горячим, так как после повторного нагревания глинтвейн теряет вкус и аромат.

Ингредиенты:

  • вино красное сухое – 750 мл
  • вода – 100 мл
  • апельсин – 1 шт.
  • сахар – 2 ст. ложки
  • корица – 1 палочка
  • имбирь сухой – 1 ч. л.
  • цедра апельсина (можно сушеную) – 1 ч. л.
  • гвоздика – 5 бутончиков
  • перец душистый горошком – 7-9 шт.
  • кардамон — 3 зернышка
  • бадьян – 2 звездочки

Способ приготовления:

  1. В сотейник или небольшую кастрюлю складываем все специи, наливаем 100 мл воды и перемешиваем.
  2. Доводим до кипения, кипятим минуту, забираем с плиты и даем постоять 10 минут.
  3. Полученный отвар процеживаем через сито или марлю в отдельную миску. Ополаскиваем кастрюлю водой и переливаем в нее отвар.
  4. Нарезаем на тонкие кольца один апельсин.
  5. В кастрюлю добавляем вино, сахар и нарезанный апельсин, перемешиваем. Нагреваем глинтвейн, помешивая, до температуры 70-80 градусов. Кипятить вино не рекомендуется, потому что легкие ароматные спирты при кипячении улетучиваются, а тяжелые останутся, и может появиться вкус спирта. Убираем с плиты.
  6. Оставляем настаиваться под закрытой крышкой 2-3 минуты, затем подаем в высоких прозрачных стаканах или удерживающих тепло керамических чашках.

Ранее "Телеграф" делился рецептом истинно осенних булочек с яблоком и корицей.

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