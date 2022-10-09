Согреет в прохладный осенний вечер: очень простой рецепт домашнего глинтвейна (видео)

Глинтвейн, который вы приготовили сами, намного вкуснее напитка из кафе

Осень у многих ассоциируется с ароматной выпечкой, к примеру, тыквенным кексом, какао, корицей и, конечно же, глинтвейном. Этот напиток – хит холодного сезона. Приготовить его можно легко своими руками в домашних условиях.

Рецептом ароматного и вкусного глинтвейна поделилась фудблогерка Тати Чуднова в Instagram. Это классический способ приготовления напитка, понятный каждому. Его следует употреблять горячим, так как после повторного нагревания глинтвейн теряет вкус и аромат.

Ингредиенты:

вино красное сухое – 750 мл

вода – 100 мл

апельсин – 1 шт.

сахар – 2 ст. ложки

корица – 1 палочка

имбирь сухой – 1 ч. л.

цедра апельсина (можно сушеную) – 1 ч. л.

гвоздика – 5 бутончиков

перец душистый горошком – 7-9 шт.

кардамон — 3 зернышка

бадьян – 2 звездочки

Способ приготовления:

В сотейник или небольшую кастрюлю складываем все специи, наливаем 100 мл воды и перемешиваем. Доводим до кипения, кипятим минуту, забираем с плиты и даем постоять 10 минут. Полученный отвар процеживаем через сито или марлю в отдельную миску. Ополаскиваем кастрюлю водой и переливаем в нее отвар. Нарезаем на тонкие кольца один апельсин. В кастрюлю добавляем вино, сахар и нарезанный апельсин, перемешиваем. Нагреваем глинтвейн, помешивая, до температуры 70-80 градусов. Кипятить вино не рекомендуется, потому что легкие ароматные спирты при кипячении улетучиваются, а тяжелые останутся, и может появиться вкус спирта. Убираем с плиты. Оставляем настаиваться под закрытой крышкой 2-3 минуты, затем подаем в высоких прозрачных стаканах или удерживающих тепло керамических чашках.

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