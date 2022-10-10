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Золотое молоко и не только: пять напитков, чтобы согреться зимой

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Горячий шоколад не только вкусен, но и согревает Новость обновлена 10 октября 2022, 07:27
Горячий шоколад не только вкусен, но и согревает

Часть напитков требует приготовления, а часть делается за пару движений

В холодную погоду не стоит злоупотреблять алкогольными напитками — вместо согревания они дают лишь непродолжительный эффект. Несмотря на якобы "градусность" они могут привести к еще большему переохлаждению. Хороший эффект имеют ряд других напитков, в которых не капли алкоголя, но много полезных свойств.

"Телеграф" собрал для вас пять вкусных и полезных зимних напитков. Они не только помогут сберечь тепло организма, но и насытят его витаминами.

Чай с травами

Один из способов согреться и не переборщить с кофеином — заменить обычный чай на травяной. Их можно смешать самому из трав или купить готовые варианты. Есть много чаев, приносящих пользу — ромашковый, имбирный, с лемонграссом. Необычный вариант — чай тулси. Его еще называют чай из священного базилика — жители Индии считают, что он помогает облегчить симптомы простуды и снять стресс.

Вода с лимоном

Когда все виды чая уже надоели, на помощь приходит обычная горячая вода с лимоном. Считается, что пить такой напиток полезно для кожи и иммунитета. Некоторые люди начинают с него свой день.

Мексиканский горячий шоколад

Горячий шоколад может быть весьма интересным, особенно если в нем перец чили. Для приготовления понадобятся:

  • 500 мл цельного молока
  • 2 палочки корицы
  • 2 столовые ложки темного какао-порошка
  • ½ чайной ложки ванильного экстракта
  • ¼ чайной ложки порошка чили
  • 2 ст л коричневого сахара

Чтобы приготовить такой шоколад, молоко наливают в кастрюлю, добавляют корицу и около 5 минут варят на среднем огне. Избегайте закипания. Корицу достают, добавляют сахар, чили, какао, ваниль. Снимают с огня и взбивают пока смесь не станет однородной и воздушной.

Золотое молоко

Молоко с куркумой считается хорошим домашним средство от простуды. Пришло оно из Индии и особенно тем, что его могут сделать как веганы, так и те, кто пьет молоко. Коровье молоко в рецепте можно заменить растительным. Ученые выяснили, что золотое молоко или "хали дуд" весьма полезно в качестве источника питательных веществ. Для напитка нужно

  • ¼ чайной ложки молотой куркумы или по вкусу
  • ¼ чайной ложки молотого кардамона
  • ⅛ чайной ложки молотого черного перца
  • 1 щепотка молотого имбиря
  • 1 щепотка молотой гвоздики
  • 1 щепотка молотого душистого перца
  • 1 стакан молока
  • ¾ чайной ложки меда или по вкусу
  • ⅛ чайной ложки ванильного экстракта

Куркуму, кардамон, черный перец, имбирь, гвоздику и душистый перец смешивают в небольшой миске. В это время нагревают молоко в небольшой кастрюле на медленном огне и растворяют там мед и ваниль. Чайную ложку смеси специй взивают с молоком и варят на слабом огне до трех минут. Перед подачей процедить.

Молоко с куркумой
Молоко с куркумой получается очень солнечным

Миндальное молоко

Измельченный миндаль добавляют в теплую воду и варят некоторое время, чтобы приготовить этот напиток. В него также добавляют кардамон, шафран и сахар, но без последнего ингредиента оно полезнее. Миндаль богат витамином Е, калием, магнием и другими необходимыми питательными веществами.

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#Молоко #Шоколад #Напитки #Зима