Золотое молоко и не только: пять напитков, чтобы согреться зимой

Часть напитков требует приготовления, а часть делается за пару движений

В холодную погоду не стоит злоупотреблять алкогольными напитками — вместо согревания они дают лишь непродолжительный эффект. Несмотря на якобы "градусность" они могут привести к еще большему переохлаждению. Хороший эффект имеют ряд других напитков, в которых не капли алкоголя, но много полезных свойств.

"Телеграф" собрал для вас пять вкусных и полезных зимних напитков. Они не только помогут сберечь тепло организма, но и насытят его витаминами.

Чай с травами

Один из способов согреться и не переборщить с кофеином — заменить обычный чай на травяной. Их можно смешать самому из трав или купить готовые варианты. Есть много чаев, приносящих пользу — ромашковый, имбирный, с лемонграссом. Необычный вариант — чай тулси. Его еще называют чай из священного базилика — жители Индии считают, что он помогает облегчить симптомы простуды и снять стресс.

Вода с лимоном

Когда все виды чая уже надоели, на помощь приходит обычная горячая вода с лимоном. Считается, что пить такой напиток полезно для кожи и иммунитета. Некоторые люди начинают с него свой день.

Мексиканский горячий шоколад

Горячий шоколад может быть весьма интересным, особенно если в нем перец чили. Для приготовления понадобятся:

500 мл цельного молока

2 палочки корицы

2 столовые ложки темного какао-порошка

½ чайной ложки ванильного экстракта

¼ чайной ложки порошка чили

2 ст л коричневого сахара

Чтобы приготовить такой шоколад, молоко наливают в кастрюлю, добавляют корицу и около 5 минут варят на среднем огне. Избегайте закипания. Корицу достают, добавляют сахар, чили, какао, ваниль. Снимают с огня и взбивают пока смесь не станет однородной и воздушной.

Золотое молоко

Молоко с куркумой считается хорошим домашним средство от простуды. Пришло оно из Индии и особенно тем, что его могут сделать как веганы, так и те, кто пьет молоко. Коровье молоко в рецепте можно заменить растительным. Ученые выяснили, что золотое молоко или "хали дуд" весьма полезно в качестве источника питательных веществ. Для напитка нужно

¼ чайной ложки молотой куркумы или по вкусу

¼ чайной ложки молотого кардамона

⅛ чайной ложки молотого черного перца

1 щепотка молотого имбиря

1 щепотка молотой гвоздики

1 щепотка молотого душистого перца

1 стакан молока

¾ чайной ложки меда или по вкусу

⅛ чайной ложки ванильного экстракта

Куркуму, кардамон, черный перец, имбирь, гвоздику и душистый перец смешивают в небольшой миске. В это время нагревают молоко в небольшой кастрюле на медленном огне и растворяют там мед и ваниль. Чайную ложку смеси специй взивают с молоком и варят на слабом огне до трех минут. Перед подачей процедить.

Молоко с куркумой получается очень солнечным

Миндальное молоко

Измельченный миндаль добавляют в теплую воду и варят некоторое время, чтобы приготовить этот напиток. В него также добавляют кардамон, шафран и сахар, но без последнего ингредиента оно полезнее. Миндаль богат витамином Е, калием, магнием и другими необходимыми питательными веществами.

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