Как выпечь хлеб без муки и дрожжей: рецепт, который спасет при чрезвычайной ситуации
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 610
Предлагаем простой рецепт хлеба, который можно приготовить без важных ингредиентов
Как испечь хлеб в сложных условиях? Вопрос, которым задается сейчас большинство украинцев, тем более он актуален в то время, когда россия снова массированно обстреливает ракетами украинские города. Также, к сожалению, есть тенденция к удорожанию цен на хлебобулочные продукты.
Телеграф публикует рецепт хлеба, который можно сделать без важных ингредиентов, которые могут не оказаться у вас под руками.
Как испечь хлеб без муки и дрожжей
Ингредиенты:
- овсяные отруби 6 ст.л.
- ржаные отруби 3 ст.л.
- рисовые отруби 3 ст.л.
- кефир (или похожее, йогурт, квасное молоко и т.п.) 200 мл
- яйца 2 шт.
- семена льна 1 ст.л. (можно положить, если есть)
- соль 1 г
- разрыхлитель теста или сода 5 г
- масло для смазки формы
Приготовление:
- Включить духовку на 190-200°C.
- Перемешать в большой миске кефир и яйца. Сбить.
- Добавить отруби в любых пропорциях, можно брать все, что есть. Добавить щепотку соли, а также разрыхлитель теста или соду.
- Если завалялись, можно добавить специи и семена льна. Хорошо перемешать. Тесто получится густым и пластичным, но не сухим.
- Выложить тесто в форму, смазанную растительным маслом. Выпекать хлеб нужно в хорошо разогретой духовке при 190°C примерно 40-45 мин.
Ранее "Телеграф" писал, как сохранить хлеб свежим. Главная вещь, которая вам пригодится, это хлопковый мешочек.