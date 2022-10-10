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Как выпечь хлеб без муки и дрожжей: рецепт, который спасет при чрезвычайной ситуации

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Как выпечь хлеб без важных для выпечки ингредиентов Новость обновлена 10 октября 2022, 12:49
Как выпечь хлеб без важных для выпечки ингредиентов

Предлагаем простой рецепт хлеба, который можно приготовить без важных ингредиентов

Как испечь хлеб в сложных условиях? Вопрос, которым задается сейчас большинство украинцев, тем более он актуален в то время, когда россия снова массированно обстреливает ракетами украинские города. Также, к сожалению, есть тенденция к удорожанию цен на хлебобулочные продукты.

Телеграф публикует рецепт хлеба, который можно сделать без важных ингредиентов, которые могут не оказаться у вас под руками.

Как испечь хлеб без муки и дрожжей

Ингредиенты:

  • овсяные отруби 6 ст.л.
  • ржаные отруби 3 ст.л.
  • рисовые отруби 3 ст.л.
  • кефир (или похожее, йогурт, квасное молоко и т.п.) 200 мл
  • яйца 2 шт.
  • семена льна 1 ст.л. (можно положить, если есть)
  • соль 1 г
  • разрыхлитель теста или сода 5 г
  • масло для смазки формы

Приготовление:

  1. Включить духовку на 190-200°C.
  2. Перемешать в большой миске кефир и яйца. Сбить.
  3. Добавить отруби в любых пропорциях, можно брать все, что есть. Добавить щепотку соли, а также разрыхлитель теста или соду.
  4. Если завалялись, можно добавить специи и семена льна. Хорошо перемешать. Тесто получится густым и пластичным, но не сухим.
  5. Выложить тесто в форму, смазанную растительным маслом. Выпекать хлеб нужно в хорошо разогретой духовке при 190°C примерно 40-45 мин.

Ранее "Телеграф" писал, как сохранить хлеб свежим. Главная вещь, которая вам пригодится, это хлопковый мешочек.

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#Рецепты #Выпечка #Хліб