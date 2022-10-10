Как выпечь хлеб без муки и дрожжей: рецепт, который спасет при чрезвычайной ситуации

Предлагаем простой рецепт хлеба, который можно приготовить без важных ингредиентов

Как испечь хлеб в сложных условиях? Вопрос, которым задается сейчас большинство украинцев, тем более он актуален в то время, когда россия снова массированно обстреливает ракетами украинские города. Также, к сожалению, есть тенденция к удорожанию цен на хлебобулочные продукты.

Телеграф публикует рецепт хлеба, который можно сделать без важных ингредиентов, которые могут не оказаться у вас под руками.

Как испечь хлеб без муки и дрожжей

Ингредиенты:

овсяные отруби 6 ст.л.

ржаные отруби 3 ст.л.

рисовые отруби 3 ст.л.

кефир (или похожее, йогурт, квасное молоко и т.п.) 200 мл

яйца 2 шт.

семена льна 1 ст.л. (можно положить, если есть)

соль 1 г

разрыхлитель теста или сода 5 г

масло для смазки формы

Приготовление:

Включить духовку на 190-200°C. Перемешать в большой миске кефир и яйца. Сбить. Добавить отруби в любых пропорциях, можно брать все, что есть. Добавить щепотку соли, а также разрыхлитель теста или соду. Если завалялись, можно добавить специи и семена льна. Хорошо перемешать. Тесто получится густым и пластичным, но не сухим. Выложить тесто в форму, смазанную растительным маслом. Выпекать хлеб нужно в хорошо разогретой духовке при 190°C примерно 40-45 мин.

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