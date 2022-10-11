Мягкие и вкусные даже без муки: как приготовить булочки, когда нет важного ингредиента
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Узнайте, чем можно заменить пшеничную муку при приготовлении ароматных булочек
В теперешних условиях не всем украинцам удается закупиться необходимыми для выпечки ингредиентами. В этом материале расскажем, чем можно заменить обычную пшеничную муку при приготовлении булочек.
Предлагаем взять на заметку этот простой рецепт. По нему булочки получаются мягкими и вкусными. Вместо муки здесь мы используем манку.
Как приготовить булочки без муки
Ингредиенты:
- Вода — 80 мл
- Манка — 3 ст. ложки
- Сахар — 1 ст. ложка
- Соль — 1 щепотка
- Сода — 1 щепотка
- Масло растительное — 0,5 чайных ложки (для смазывания противня)
- Уксус 9% — 3 мл (для гашения соды)
Приготовление:
- В миску влейте воду.
- Добавьте манку, соль и сахар.
- Добавьте соду, которую погасите уксусом.
- Очень хорошо все перемешайте. Оставьте тесто на 20-30 минут. За это время манка набухнет.
- Противень смажьте маслом растительным. Сформируйте из подготовленного теста одинаковые по размеру булочки, выложите их на противень.
- Отправьте булочки в разогретую до 190 градусов духовку на 20-25 минут.
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