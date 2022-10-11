Мягкие и вкусные даже без муки: как приготовить булочки, когда нет важного ингредиента

Узнайте, чем можно заменить пшеничную муку при приготовлении ароматных булочек

В теперешних условиях не всем украинцам удается закупиться необходимыми для выпечки ингредиентами. В этом материале расскажем, чем можно заменить обычную пшеничную муку при приготовлении булочек.

Предлагаем взять на заметку этот простой рецепт. По нему булочки получаются мягкими и вкусными. Вместо муки здесь мы используем манку.

Как приготовить булочки без муки

Ингредиенты:

Вода — 80 мл

Манка — 3 ст. ложки

Сахар — 1 ст. ложка

Соль — 1 щепотка

Сода — 1 щепотка

Масло растительное — 0,5 чайных ложки (для смазывания противня)

Уксус 9% — 3 мл (для гашения соды)

Приготовление:

В миску влейте воду. Добавьте манку, соль и сахар. Добавьте соду, которую погасите уксусом. Очень хорошо все перемешайте. Оставьте тесто на 20-30 минут. За это время манка набухнет. Противень смажьте маслом растительным. Сформируйте из подготовленного теста одинаковые по размеру булочки, выложите их на противень. Отправьте булочки в разогретую до 190 градусов духовку на 20-25 минут.

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