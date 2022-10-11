Сочный, хрустящий и вкусный: рецепт пирога с грушей, который тает во рту (видео)

Готовится просто, а получается невероятно вкусным и ароматным

Такой вкусный полезный сезонный овощ, как груша, можно не только заготавливать на зиму в виде ароматного компота или варенья, а и добавлять в выпечку. Лучше всего груша подойдет для приготовления пирога.

Рецептом грушевого пирога поделилась шеф-повар Валентина Саенко в Instagram. Идеальное осеннее сочетание — сочная груша, хрустящий миндаль и еще более хрустящее тесто фило. Самое трудное в этом рецепте – найти форму, в которой можно резать, так как пирог из формы доставать не нужно.

Ингредиенты:

Груша – 3 шт.

Тесто фило — 1 уп (400 г)

Масло сливочное – 150 г

Яйца – 2 шт.

Миндаль – 150 г

Сахар – 150 г

Способ приготовления:

50 г сливочного масла растапливаем. Это для того, чтобы смазывать тесто. Тесто фило выкладываем в форму, по 1 листу, каждый раз смазывая сливочным маслом. Листы кладем хаотично. Так 6-7 раз. Запекаем при 170 градусах примерно 10 минут. За это время чистим грушу от корочки и косточек. Нарезаем хаотично. Когда мелко нарезанные фрукты комбинируются с крупно изрезанными, это дает разную текстуру. Мягкое сливочное масло (100 г) взбиваем с сахаром добела. Добавляем по 1 яйцу и тоже взбиваем. Миндаль перемалываем блендером до консистенции ореховой муки. Добавляем к масляной смеси и еще раз взбиваем. На подпеченное основание выкладываем крем и груши. Сверху лист фило. Смазываем маслом. Остальные листы выкладываем по одному хаотично. Немного смазываем маслом. Запекаем при 160 градусах примерно 30-40 минут с конвекцией. Пирог должен зарумяниться. После выпечки даем остыть. Посыпаем сахарной пудрой.

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