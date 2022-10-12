Будете уминать за обе щеки: рецепт очень вкусного и простого в приготовлении паштета из куриной печени

Ваша семья оценит этот потрясающе вкусный натуральный продукт

Паштет – находка для тех, кто не хочет тратить лишнее время на приготовления перекуса. Ведь нужно просто достать его из холодильника, намазать паштет на тост и наслаждаться вкусом. Отлично подойдет это блюдо и на завтрак. Готовится паштет достаточно просто.

Если речь идет о домашнем паштете, то это не только вкусно, а и полезно, ведь вы можете ручаться за ингредиенты внутри. Рецептом вкусного паштета из куриной печени поделилась шеф-повар Валентина Саенко в Instagram. По ее словам, этот печеночная намазка понравится даже тем, кто не любит печень.

Как приготовить печеночный паштет

Ингредиенты:

Куриная печень – 400 г

Морковь – 1 шт. небольшая

Лук – 1 шт.

Сливочное масло – 100 г

Чеснок – 3 зубчика

Белое сухое вино – 100 г

Сливки жирные – 50 г

Соль, перец

Способ приготовления:

Морковь нарезаем мелко и начинаем жарить на среднем огне. Пока она жарится – подготовим остальные ингредиенты. Лук чистим и режем более крупными кусочками. Любыми, это все будет перебиваться блендером. Забрасываем в морковь и жарим вместе, но уже на медленном огне. Лук не должен стать золотистым. Жарим пару минут (до прозрачности лука) и добавляем печень и чеснок. Ее следует зачистить от желчи. Жарим дальше, но недолго. Добавляем масло, вино, испаряем алкоголь. Это займет еще 15 минут. Дальше снимаем с огня, перебиваем блендером. Выливаем снова на сковороду, добавляем сливки, даем закипеть, постоянно помешивая. Солим, перчим.

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