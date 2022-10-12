Будете уминать за обе щеки: рецепт очень вкусного и простого в приготовлении паштета из куриной печени
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Ваша семья оценит этот потрясающе вкусный натуральный продукт
Паштет – находка для тех, кто не хочет тратить лишнее время на приготовления перекуса. Ведь нужно просто достать его из холодильника, намазать паштет на тост и наслаждаться вкусом. Отлично подойдет это блюдо и на завтрак. Готовится паштет достаточно просто.
Если речь идет о домашнем паштете, то это не только вкусно, а и полезно, ведь вы можете ручаться за ингредиенты внутри. Рецептом вкусного паштета из куриной печени поделилась шеф-повар Валентина Саенко в Instagram. По ее словам, этот печеночная намазка понравится даже тем, кто не любит печень.
Как приготовить печеночный паштет
Ингредиенты:
- Куриная печень – 400 г
- Морковь – 1 шт. небольшая
- Лук – 1 шт.
- Сливочное масло – 100 г
- Чеснок – 3 зубчика
- Белое сухое вино – 100 г
- Сливки жирные – 50 г
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Морковь нарезаем мелко и начинаем жарить на среднем огне. Пока она жарится – подготовим остальные ингредиенты.
- Лук чистим и режем более крупными кусочками. Любыми, это все будет перебиваться блендером. Забрасываем в морковь и жарим вместе, но уже на медленном огне. Лук не должен стать золотистым. Жарим пару минут (до прозрачности лука) и добавляем печень и чеснок. Ее следует зачистить от желчи.
- Жарим дальше, но недолго. Добавляем масло, вино, испаряем алкоголь. Это займет еще 15 минут. Дальше снимаем с огня, перебиваем блендером.
- Выливаем снова на сковороду, добавляем сливки, даем закипеть, постоянно помешивая. Солим, перчим.
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