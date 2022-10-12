Рецепт аппетитной заготовки на зиму: перец и баклажан в этой закрутке сочетаются идеально
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Такой салат станет отличной закуской даже на праздничном столе
На зиму можно закрывать овощи не только по отдельности, как например маринованные огурцы или квашенные помидоры, а и сочетать плоды в салатах. Идеально гармонируют друг с другом перец и баклажан, придавая заготовке неповторимый вкус.
Рецептом аппетитной закрутки из перцев и баклажанов на зиму поделился кулинарный Ютуб-канал "На здоров'я". Салат готовится достаточно просто, а получается очень насыщенным, вкусным и ароматным.
Ингредиенты:
- Баклажаны — 2 кг
- Перец — 2 кг
- Зелень петрушки — 100 г
- Растительное масло
- Чеснок — 6 зубчиков
Для маринада:
- Вода — 1 л
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Соль — 1,5 ст. л.
- Сахар — 4 ст. л.
- Уксус (9%) — 5 ст. л.
- Лавровый лист – 3 шт.
- Черный перец горошком - 30 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
Способ приготовления:
- Очистить баклажаны и нарезать на дольки шириной 1-1,5 см и тоненькие полоски. Посолить.
- Очистить от семечек перец и нарезать небольшими полосками.
- Баклажаны должны пустить сок, после этого подсушите их на бумажном полотенце.
- Налить растительное масло на сковороду и обжарить баклажаны с двух сторон по 2 минуты на каждую.
- Также можно запечь овощи в духовке: выложите на пергаментную бумагу, смажьте растительным маслом и запекайте при температуре 180 градусов около 20-30 минут.
- Приготовьте маринад. В кастрюле смешать воду, уксус, соль, сахар, растительное масло, лавровый лист и черный перец горошком, перемешать, добавить два зубчика чеснока, разрезанного напополам. Довести до кипения.
- Бланшировать в этом маринаде перец около 1 минуты.
- Нарезать кружочками чеснок. Из полосок баклажанов можно сформировать рулетики с петрушкой.
- Заложить в каждую простерилизованную банку баклажаны, перец, петрушку, перец горошком, чеснок, лавровый лист из маринада, 1 ст. ложку растительного масла. Залить горячим маринадом. Прикрыть крышками. Простерилизовать.
- Закрыть, укутать одеялом до полного остывания.
Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусной икры из баклажанов на зиму.