Рецепт аппетитной заготовки на зиму: перец и баклажан в этой закрутке сочетаются идеально

Такой салат станет отличной закуской даже на праздничном столе

На зиму можно закрывать овощи не только по отдельности, как например маринованные огурцы или квашенные помидоры, а и сочетать плоды в салатах. Идеально гармонируют друг с другом перец и баклажан, придавая заготовке неповторимый вкус.

Рецептом аппетитной закрутки из перцев и баклажанов на зиму поделился кулинарный Ютуб-канал "На здоров'я". Салат готовится достаточно просто, а получается очень насыщенным, вкусным и ароматным.

Ингредиенты:

Баклажаны — 2 кг

Перец — 2 кг

Зелень петрушки — 100 г

Растительное масло

Чеснок — 6 зубчиков

Для маринада:

Вода — 1 л

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль — 1,5 ст. л.

Сахар — 4 ст. л.

Уксус (9%) — 5 ст. л.

Лавровый лист – 3 шт.

Черный перец горошком - 30 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Способ приготовления:

Очистить баклажаны и нарезать на дольки шириной 1-1,5 см и тоненькие полоски. Посолить. Очистить от семечек перец и нарезать небольшими полосками. Баклажаны должны пустить сок, после этого подсушите их на бумажном полотенце. Налить растительное масло на сковороду и обжарить баклажаны с двух сторон по 2 минуты на каждую. Также можно запечь овощи в духовке: выложите на пергаментную бумагу, смажьте растительным маслом и запекайте при температуре 180 градусов около 20-30 минут. Приготовьте маринад. В кастрюле смешать воду, уксус, соль, сахар, растительное масло, лавровый лист и черный перец горошком, перемешать, добавить два зубчика чеснока, разрезанного напополам. Довести до кипения. Бланшировать в этом маринаде перец около 1 минуты. Нарезать кружочками чеснок. Из полосок баклажанов можно сформировать рулетики с петрушкой. Заложить в каждую простерилизованную банку баклажаны, перец, петрушку, перец горошком, чеснок, лавровый лист из маринада, 1 ст. ложку растительного масла. Залить горячим маринадом. Прикрыть крышками. Простерилизовать. Закрыть, укутать одеялом до полного остывания.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусной икры из баклажанов на зиму.