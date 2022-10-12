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Рецепт аппетитной заготовки на зиму: перец и баклажан в этой закрутке сочетаются идеально

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Консервированный баклажан и маринованный перец - это очень вкусно Новость обновлена 12 октября 2022, 18:41
Консервированный баклажан и маринованный перец - это очень вкусно

Такой салат станет отличной закуской даже на праздничном столе

На зиму можно закрывать овощи не только по отдельности, как например маринованные огурцы или квашенные помидоры, а и сочетать плоды в салатах. Идеально гармонируют друг с другом перец и баклажан, придавая заготовке неповторимый вкус.

Рецептом аппетитной закрутки из перцев и баклажанов на зиму поделился кулинарный Ютуб-канал "На здоров'я". Салат готовится достаточно просто, а получается очень насыщенным, вкусным и ароматным.

Ингредиенты:

  • Баклажаны — 2 кг
  • Перец — 2 кг
  • Зелень петрушки — 100 г
  • Растительное масло
  • Чеснок — 6 зубчиков

Для маринада:

  • Вода — 1 л
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль — 1,5 ст. л.
  • Сахар — 4 ст. л.
  • Уксус (9%) — 5 ст. л.
  • Лавровый лист – 3 шт.
  • Черный перец горошком - 30 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика

Способ приготовления:

  1. Очистить баклажаны и нарезать на дольки шириной 1-1,5 см и тоненькие полоски. Посолить.
  2. Очистить от семечек перец и нарезать небольшими полосками.
  3. Баклажаны должны пустить сок, после этого подсушите их на бумажном полотенце.
  4. Налить растительное масло на сковороду и обжарить баклажаны с двух сторон по 2 минуты на каждую.
  5. Также можно запечь овощи в духовке: выложите на пергаментную бумагу, смажьте растительным маслом и запекайте при температуре 180 градусов около 20-30 минут.
  6. Приготовьте маринад. В кастрюле смешать воду, уксус, соль, сахар, растительное масло, лавровый лист и черный перец горошком, перемешать, добавить два зубчика чеснока, разрезанного напополам. Довести до кипения.
  7. Бланшировать в этом маринаде перец около 1 минуты.
  8. Нарезать кружочками чеснок. Из полосок баклажанов можно сформировать рулетики с петрушкой.
  9. Заложить в каждую простерилизованную банку баклажаны, перец, петрушку, перец горошком, чеснок, лавровый лист из маринада, 1 ст. ложку растительного масла. Залить горячим маринадом. Прикрыть крышками. Простерилизовать.
  10. Закрыть, укутать одеялом до полного остывания.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусной икры из баклажанов на зиму.

Теги:
#Рецепт #Перец #Баклажан #Консервация